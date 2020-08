OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 12 août 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont parmi les plus à risque et font face à des défis uniques dans le cadre de la COVID-19. Il reconnaît également que les dirigeants, les gouvernements et les organisations autochtones sont les mieux placés pour déterminer les besoins des populations autochtones et pour élaborer des solutions communautaires qui répondent à ces défis.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, a annoncé un montant supplémentaire de 305 millions de dollars pour aider les Autochtones pendant la pandémie de COVID-19 par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones.

Ce fonds peut être utilisé pour une grande variété de mesures telles que le soutien aux aînés et aux membres vulnérables de la communauté, les mesures visant à lutter contre l'insécurité alimentaire, le soutien aux enfants dans le domaine de l'éducation notamment, l'aide en santé mentale et les services d'intervention d'urgence, les mesures de préparation pour prévenir la propagation de la COVID-19, et bien d'autres encore. Il sera distribué par le biais d'une combinaison d'allocations, directement aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations, et de fonds basés sur les besoins, qui sera axé sur les demandes. Cette démarche s'aligne sur notre engagement à appuyer les approches des dirigeants autochtones en matière de bien-être communautaire tout en offrant la souplesse nécessaire pour répondre aux nouveaux besoins, par exemple, en réponse à une épidémie de COVID-19.

Ce financement sera offert à toutes les communautés inuites, métisses et des Premières Nations. Les fonds seront également mis à la disposition des communautés et organisations autochtones qui offrent des services les Autochtones, y compris ceux qui vivent dans les centres urbains et les Premières Nations vivant hors réserve, ainsi que les Inuits et Métis qui vivent dans les centres urbains, sur présentation d'une demande. De plus amples renseignements seront bientôt disponibles.

Comme la pandémie continue de progresser, le gouvernement du Canada est déterminé à faire en sorte que les dirigeants autochtones disposent des outils et du soutien dont ils ont besoin pour mettre en œuvre les divers aspects de leurs plans de lutte contre la pandémie.

La santé et le bien-être des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis demeurent la priorité du Ministère. Le Fonds de soutien aux communautés autochtones a d'abord été annoncé le 18 mars et, à ce jour, 380 millions de dollars ont été accordés à des communautés et à des organisations autochtones. Le financement annoncé aujourd'hui s'ajoute à ce qui a déjà été engagé dans le cadre du fonds et porte le total des investissements réalisés à ce jour dans le Fonds de soutien aux communautés autochtones à 685 millions de dollars. Les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à toutes les autres mesures prévues dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19 et sont invités à prendre connaissance des autres mesures de soutien financier qui pourraient leur être offertes.

Citation

« La santé et la sécurité demeurent notre priorité. Nous continuerons de travailler en partenariat avec les communautés et les organisations autochtones pour appuyer une intervention solide et globale en réponse à la pandémie. Ce financement offre une aide concrète supplémentaire au profit de solutions communautaires sur le terrain qui répondent aux besoins et aux circonstances particulières des membres des Premières Nations, des Inuits et des Métis, peu importe où ils habitent. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Plus de 2 milliards de dollars ont été engagés dans des mesures visant à appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques, y compris le financement annoncé aujourd'hui.

285,1 millions de dollars pour soutenir la réponse de santé publique en cours à la COVID-19 dans les communautés autochtones.



685 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones basé sur les distinctions.



10 millions de dollars pour les refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence.

72,6 millions de dollars pour le soutien aux services de santé et aux services sociaux des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut .

34,3 millions de dollars pour les entreprises territoriales, par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor.



25 millions de dollars pour l'amélioration de la contribution de Nutrition Nord Canada.



17,3 millions de dollars pour soutenir les transporteurs aériens du Nord.



15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord de CanNor.



Jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones.



75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, métis et des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires.



270 millions de dollars pour compléter le Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue, ce qui aidera les personnes et les familles à faire face à leurs dépenses essentielles.



44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges, qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les jeunes filles autochtones qui subissent et fuient la violence. Le gouvernement du Canada fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an de façon continue. À compter de cette année, un million de dollars par an sera également versé pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles.

117 millions de dollars de nouveaux fonds pour soutenir les entreprises autochtones appartenant à la communauté et 16 millions de dollars de nouveaux fonds pour soutenir le tourisme autochtone pendant la pandémie et jusqu'à la reprise.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones a appuyé quelque 260 organisations autochtones qui servent les Autochtones des centres urbains, en plus d'offrir du soutien à des centaines de communautés autochtones partout au pays.

