SASKATOON, SK, le 13 sept. 2022 /CNW/ - Les jeunes autochtones incitent les communautés à bâtir un avenir plus durable et plus inclusif. C'est pourquoi le gouvernement du Canada soutient les organismes jeunesse qui entreprennent d'importants travaux visant notamment à amplifier les voix des jeunes et à outiller la prochaine génération de leaders qui accélèrent la transition vers un avenir énergétique durable et équitable.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, est heureux d'annoncer l'octroi de 442 600 $ à l'organisme Student Energy pour le financement de SevenGen 2022 , un rassemblement destiné à donner à la prochaine génération de leaders de l'énergie et de l'environnement les moyens d'agir pour accélérer notre transition vers un mode de vie plus durable.

En janvier 2019, 200 jeunes inuits, métis et des Premières Nations de chaque province et territoire se sont rassemblés à l'occasion du tout premier sommet SevenGen. Le thème de l'événement, Powering Resilience, était assorti d'objectifs visant à donner aux jeunes les moyens d'agir et à démontrer l'importance de l'éducation tout en permettant de poursuivre les conversations sur les défis et les possibilités que présentent les domaines de l'énergie et de l'action climatique, particulièrement pour les communautés autochtones qui souhaitent mettre en place des énergies renouvelables pour bâtir un avenir durable.

Forts du succès du premier sommet, plus de 200 jeunes autochtones se sont réunis du 8 au 11 septembre derniers pour le sommet SevenGen 2022, qui s'est tenu sur le territoire de la Première Nation dakota de Whitecap, en Saskatchewan. L'édition de cette année visait à mobiliser et à renseigner les délégués tout en leur donnant la possibilité de développer des ressources, un climat de confiance et des milieux de vie qui inciteront les personnes et les groupes à faire avancer leurs idées au-delà du sommet.

Outre SevenGen 2022, les fonds serviront à financer la mise en œuvre d'un programme de mentorat pour les jeunes autochtones. Le programme s'appuie sur l'expertise de Student Energy en matière d'autonomisation et de formation des jeunes et sur les connaissances d' Indigenous Clean Energy au chapitre de l'élaboration des projets énergétiques pour créer un solide écosystème de soutien qui aidera les jeunes à devenir des chefs de file dans le domaine de l'énergie.

Ce projet reçoit également des contributions de partenaires tels que Student Energy, Suncor, Indigenous Clean Energy et Cenovus, ce qui porte son enveloppe totale à plus de 1,1 million de dollars.

Le gouvernement du Canada a à cœur de soutenir la participation des jeunes dans le secteur canadien de l'énergie propre et à collaborer avec eux au développement de solutions réalisables qui permettront de mobiliser l'action individuelle et collective pour lutter contre les changements climatiques et aider le Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050 tout en soutenant les communautés autochtones dans leur marche vers un avenir durable et prospère.



« Notre gouvernement est ravi de soutenir SevenGen 2022. Ce rassemblement de jeunes inuits, métis et des Premières Nations de tout le pays permettra aux jeunes leaders de mettre en commun leurs connaissances et de développer des solutions novatrices pour leurs communautés. La mise en œuvre du programme de mentorat pour les jeunes autochtones est une étape importante vers l'autonomisation de la prochaine génération de leaders de l'énergie et du climat. Félicitations à tous les participants. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles



« Les peuples autochtones au pays détiennent de vastes connaissances qui sont utiles au Canada et au monde entier pour la mise en place de solutions climatiques. Il faut donner aux jeunes autochtones des possibilités, de la formation et des occasions d'établir des liens avec la terre pour leur permettre de devenir les futurs leaders de notre transition vers un avenir durable. Nous sommes ravis que Ressources naturelles Canada tisse des relations qui permettront de réaliser ces objectifs. »

Danielle Kehler

Gestionnaire, SevenGen



Le financement fédéral accordé à ce projet proviennent du programme Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada - un programme de 220 millions de dollars qui vise à réduire la dépendance au diesel dans les collectivités rurales et éloignées en mettant en œuvre des projets d'énergie renouvelable et en en faisant la démonstration, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .



