OTTAWA, ON, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Les obstacles systémiques, comme les rôles liés au genre, les stéréotypes et les attitudes et normes discriminatoires, nuisent à la participation des femmes dans la vie politique. Encourager les femmes à accéder à des postes de direction et de décision favorise une plus grande égalité des genres et de meilleurs résultats politiques, économiques et sociaux pour l'ensemble des Canadiennes et des Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé qu'À Voix Égales recevrait un montant pouvant atteindre 695 500 dollars pour aider les assemblées législatives canadiennes à sortir de la pandémie avec une sensibilité accrue envers l'égalité des genres.

Ce projet de 27 mois visera à atténuer les obstacles systémiques à la participation des femmes dans la politique, notamment en leur permettant de prendre part à la vie politique à distance, lorsque cela est nécessaire pour des raisons de maladie, de responsabilités familiales ou d'autres circonstances exceptionnelles.

À Voix Égales est un organisme multipartite présent dans de nombreuses villes canadiennes qui se consacre à la promotion de l'élection d'un plus grand nombre de femmes et de candidates et candidats de diverses identités de genre à tous les ordres de gouvernement au Canada, ainsi qu'à la création d'un environnement politique propice au maintien des femmes en politique.

Le gouvernement du Canada prend des mesures pour garantir des droits et des chances égales quel que soit le genre, et augmenter la représentation des femmes dans les hautes sphères des secteurs public et privé. Un changement systémique est requis pour parvenir à cette égalité entre les genres et à une société plus juste et plus inclusive pour toutes et tous.

Citations

« Nous devons continuer à faire tomber les obstacles et à mener des changements qui encouragent et qui favorisent un plus grand nombre de femmes à occuper des postes de direction. Félicitations aux membres et partenaires d'À Voix Égales pour le lancement de cet ambitieux projet. Tout le monde - y compris les femmes, les jeunes et les personnes de diverses identités de genre - devrait avoir des chances égales et équitables de réussir en politique, ou dans tout autre domaine de son choix. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« À Voix Égales veille à atténuer les obstacles systémiques à la participation des femmes dans la politique canadienne. Grâce au financement de ce projet, nous serons en mesure de créer un environnement politique favorisant le recrutement et le maintien en poste efficaces des femmes à des fonctions de direction et de décision, et d'apporter aux femmes, dans toute leur diversité, le soutien dont elles ont besoin pour réussir. »

Eleanor Fast, directrice générale, À Voix Égales

Faits en bref

Alors que la Chambre des communes du Canada affiche actuellement un taux de représentation des femmes record de 103 sur 338.

Le Canada se classe au 59 e rang des pays pour la présence de femmes dans les chambres basses ou uniques des parlements.

se classe au 59 rang des pays pour la présence de femmes dans les chambres basses ou uniques des parlements. L'année 2021 a marqué le 100 e anniversaire de l'élection de la première femme à la Chambre des communes.

anniversaire de l'élection de la première femme à la Chambre des communes. Les femmes ne représentent toujours que 30 % des personnes élues à l'échelon fédéral, et leur représentation provinciale varie entre 10 % et 49 %. En outre, les hommes qui sont élus ont tendance à rester à leur poste en moyenne trois ans de plus que les femmes.

Femmes et Égalité des genres Canada aide au financement d'À Voix Égales depuis 2016. De ces fonds, près de 5,2 millions de dollars ont été engagés à l'appui de divers projets, notamment le projet « Héritières du suffrage » qui réunit des femmes âgées de 18 à 23 ans de toutes les circonscriptions fédérales du Canada pour représenter leur collectivité et communiquer leur vision pour le Canada.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Johise Namwira, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 873-353-0985, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]