MONTRÉAL, le 19 févr. 2025 /CNW/ - Chaque aîné devrait pouvoir vieillir en toute sécurité, en santé et dans la dignité, en ayant la possibilité de le faire à la maison et dans sa collectivité. À cette fin, le gouvernement du Canada a mis en œuvre l'initiative Bien vieillir chez soi, qui aide les groupes communautaires à faire l'essai de nouvelles idées, à développer les idées fructueuses et à recruter des bénévoles pour aider les aînés à vieillir chez eux.

Aujourd'hui, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, au nom de la ministre des Aînés, l'honorable Joanne Thompson, a annoncé un investissement atteignant 1 847 384 dollars fait dans le cadre de Bien vieillir chez soi en faveur de deux projets dans Laurier-Sainte-Marie, au Québec. Ces projets ont commencé en juillet 2024 après avoir été choisis dans le cadre d'un appel de propositions ouvert pour l'initiative Bien vieillir chez soi.

Le ministre Guilbeault a fait l'annonce lors d'une visite auprès de l'organisme Les Petits Frères. Les Petits Frères travaille de concert avec la communauté et d'autres associations et organismes qui visent à offrir des services et à accroître le sentiment d'appartenance chez les personnes ayant un faible revenu ou autrement vulnérables, ce qui leur permet de renforcer leurs liens avec leur communauté. L'organisme Les Petits Frères recevra jusqu'à 1 245 266 dollars dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés de l'initiative Bien vieillir chez soi.

Le deuxième organisme choisi, Aînés et retraités de la communauté gaie (ARCG), fournit des services de soutien pratique admissibles, offerts par des bénévoles, à des aînés à faible revenu ou autrement vulnérables pour les aider à bien vieillir chez eux. Le soutien aux aînés comprend des tâches comme la préparation de repas, l'entretien ménager léger et le transport, de même que l'aiguillage des aînés vers d'autres services de leur région. ARCG recevra un financement pouvant atteindre 602 118 dollars dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile de l'initiative Bien vieillir chez soi.

Les organismes qui reçoivent ce financement par l'intermédiaire de Bien vieillir chez soi améliorent réellement la vie quotidienne des aînés au Canada. Combinés, ces projets répondent aux besoins particuliers de nombreux groupes d'aînés, y compris les personnes à faible revenu, les aînés noirs, autochtones ou issus de groupes racisés, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les personnes vivant dans des régions rurales ou éloignées, les aînés des communautés de langue officielle en situation minoritaire, les nouveaux arrivants et les aînés qui parlent une langue autre que le français ou l'anglais.

« Les Canadiens veulent vieillir chez eux, en santé, en sécurité et dans la dignité. Le gouvernement investit dans des organismes partout au pays qui sont déterminés à aider les aînés à vieillir dans le confort de leur foyer. En soutenant leur travail, nous améliorons la qualité de vie des aînés et nous renforçons les collectivités. »

- La ministre des Aînés, l'honorable Joanne Thompson

« Le choix de vieillir chez soi devrait être possible pour tous les Canadiens. Le soutien apporté par Les Petits Frères et Aînés et retraités de la communauté gaie rendra ce choix plus facile à faire, en plus d'aider de nombreux aînés à vivre là et comment ils le souhaitent, et à continuer de s'épanouir dans Laurier-Sainte-Marie. »

- Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et député de Laurier-Sainte-Marie, l'honorable Steven Guilbeault

« Merci au gouvernement canadien pour son soutien, qui permet à l'organisme Les Petits Frères de poursuivre sa mission, de juin 2024 à décembre 2025, auprès des personnes aînées dans sept régions et huit communautés québécoises. Cette subvention de 1,2 million de dollars permet de reconnaître l'importance d'un soutien adéquat pour bien vieillir chez soi, entouré et en sécurité. Ensemble, nous bâtissons un Québec plus solidaire, où chaque aîné trouve sa place. »

-- La présidente-directrice générale de Les Petits Frères, Catherine Harel-Bourdon

« L'isolement des personnes âgées et retraitées de la communauté LGBTQ+ est une réalité souvent ignorée, où les souvenirs de rejet et de marginalisation du passé viennent s'ajouter à la solitude du présent. Ces personnes, qui ont traversé des décennies de lutte pour leur identité, se retrouvent parfois coupées du soutien et de la visibilité qu'elles méritent, perdant ainsi leur voix dans une société qui évolue trop vite pour elles. »

- Le directeur général par intérim d'Aînés et retraités de la communauté gaie (ARCG), Pierre Lord

Les aînés forment l'un des groupes démographiques dont la croissance est la plus rapide au Canada . D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays.

. D'ici 2057, ils constitueront près de 25 % de la population, et dans 15 ans, on pourrait compter près de 11 millions d'aînés au pays. Dans le budget de 2021, le gouvernement a annoncé 90 millions de dollars de financement (dont 76,5 millions en subventions et contributions) sur trois ans au titre de l'initiative Bien vieillir chez soi. Celle-ci a été prolongée et se poursuivra jusqu'en 2025‑2026.

L'initiative Bien vieillir chez soi permet de verser des fonds à des organisations pour qu'elles mènent des projets locaux, régionaux et nationaux par lesquels on peut trouver de nouvelles approches et apprendre à aider les aînés à vieillir chez eux. Les projets financés dans le cadre du volet Projet pilote de soutien à domicile permettent de voir jusqu'à quel point les bénévoles peuvent être mobilisés pour fournir des services de soutien pratiques à l'échelle locale comme les repas, l'entretien ménager et le transport afin d'aider les aînés à faible revenu ou autrement vulnérables à vieillir chez eux. Des organismes aident également les aînés à s'y retrouver dans les services locaux existants et à y accéder. Les projets financés dans le cadre du volet Mise à l'échelle des services pour les aînés ont pour but d'étendre des services dont les répercussions positives pour les aînés ont fait leurs preuves. Ce financement aide les organismes à élargir leurs services pour joindre un plus grand nombre d'aînés, notamment dans d'autres provinces ou territoires. Les projets ont été sélectionnés dans le cadre d'un appel de propositions national lancé en 2022.

Le gouvernement du Canada a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de 947 dollars par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls.

a augmenté le montant de la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 et plus, et le Supplément de revenu garanti de par année pour les aînés à faible revenu vivant seuls. Respectant la promesse du budget de 2023, le gouvernement a versé un remboursement ponctuel pour l'épicerie, afin d'aider les Canadiens les plus touchés par la hausse des prix. Les aînés ont été parmi les personnes qui ont reçu cet argent le 5 juillet.

