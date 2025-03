OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Le tabagisme demeure une cause importante de décès évitable au Canada, avec environ 46 000 personnes qui meurent chaque année de maladies liées au tabagisme. Pour cette raison, nous restons fermes dans notre objectif de réduire à moins de 5 % la consommation de tabac chez les Canadiennes et Canadiens d'ici 2035. Nous incitons vivement les Canadiennes et les Canadiens qui fument à envisager d'arrêter. Nous savons qu'il peut être difficile d'arrêter de fumer, mais c'est possible et cela sera bénéfique pour votre santé pendant de nombreuses années.

Aujourd'hui, l'honorable Ya'ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, a annoncé que le nouveau Règlement sur les redevances à payer sur le tabac établira un cadre pour le recouvrement des coûts liés au tabac. Nous tenons l'un de nos principaux engagements, qui consiste à faire supporter le coût du tabagisme par les fabricants de tabac. Ce cadre garantit que ce sont ces entreprises, et non les contribuables, qui financent nos efforts de santé publique pour lutter contre le tabagisme. Il précisera également que les entreprises sont responsables de leurs actes.

De plus, huit projets recevront près de 12 millions de dollars du Programme sur l'usage et les dépendances aux substances. Ces projets permettront de mettre en place des initiatives en matière d'éducation, de soutien social, de recherche et de sevrage tabagique dans des communautés dans tout le pays..

Les mesures annoncées aujourd'hui constituent une nouvelle étape dans la réalisation des objectifs fixés dans la Stratégie canadienne sur le tabac. Nous continuerons de travailler avec ses partenaires, les intervenants et les autres ordres de gouvernement pour protéger la population canadienne contre les risques du tabagisme.

« Les Canadiennes et les Canadiens ne devraient pas avoir à payer pour les dommages causés par les compagnies de tabac. Notre cadre pour le recouvrement des coûts fera en sorte que ce soient ces compagnies, et non les contribuables, qui paient pour financer nos efforts en matière de santé publique. Nous nous engageons à travailler avec nos partenaires en santé publique et tous les ordres de gouvernement pour aider la population canadienne à cesser de consommer du tabac et de la nicotine et pour protéger la santé des jeunes et des non-fumeurs. »



« Arrêter de fumer est l'une des meilleures choses à faire pour accroître son espérance de vie et améliorer sa santé cardiaque. Cette initiative témoigne de la puissance de la collaboration entre les fournisseurs de soins de santé, les chercheurs et les dirigeants communautaires, et reflète l'engagement continu de l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa envers la prévention et l'amélioration de la santé cardiovasculaire pour l'ensemble de la population canadienne. »

« Le traitement du sevrage tabagique doit être intégré aux soins de routine pour tous les consommateurs de tabac. L'expansion du Modèle d'Ottawa pour l'abandon du tabac, un programme développé par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, nous permettra d'aider des dizaines de milliers de Canadiennes et de Canadiens à fumer moins ou à arrêter de fumer. En établissant des centres régionaux à travers le Canada, nous pouvons aider les fournisseurs de soins de santé et les institutions à améliorer l'accès aux services essentiels d'abandon du tabac, leur permettant ainsi de fournir des soins continus et de haute qualité aux patients. »

En 2018, le gouvernement du Canada a lancé la Stratégie canadienne sur le tabac pour lutter contre le tabagisme au Canada . Cette stratégie fixe un objectif ambitieux de réduire le tabagisme à moins de 5 % d'ici 2035. Depuis 2018, le gouvernement a engagé plus de 66 millions de dollars par an dans des activités fédérales de lutte contre le tabagisme et le vapotage.

En 2024, la Loi sur le tabac et les produits de vapotage a été modifiée pour permettre à la ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé d'établir des règlements concernant les frais ou les redevances à payer par les fabricants de produits du tabac et de produits de vapotage.

Bien que la consommation de tabac ait diminué au fil des ans, un nombre important de personnes au Canada fument encore (11,9 %, soit 3,8 millions). En 2023, les revenus déclarés par l'industrie du tabac au Canada s'élevaient à environ 4,2 milliards de dollars.

