IQALUIT, NU, le 23 juill. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à assurer la sécurité des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones qui tentent d'échapper à la violence fondée sur le sexe.

Aujourd'hui, l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, en compagnie de Rebecca Kudloo, présidente de Pauktuutit Inuit Women of Canada, et d'Aluki Kotierk, présidente de Nunavut Tunngavik Incorporated, ont souligné un investissement fédéral de 724,1 millions de dollars pour élargir le soutien adapté à la culture pour les Autochtones confrontés à la violence fondée sur le sexe et le soutien de nouveaux refuges d'urgence et de logements de transition (deuxième étape) partout au pays, y compris dans le Nord et dans les centres urbains.

Cela comprend 420 millions de dollars sur cinq ans, par l'entremise de la SCHL pour financer la construction d'au moins 38 refuges d'urgence dirigés par des Autochtones et d'au moins 50 maisons de transition dirigées par des Autochtones partout au Canada. Cette somme s'ajoute à un investissement de 304,1 millions de dollars sur cinq ans et de 96,6 millions de dollars par année par l'entremise de Services aux Autochtones Canada pour appuyer le fonctionnement de ces refuges et maisons de transition, ainsi que l'augmentation du financement pour des projets de prévention de la violence adaptés à la culture.

Un appel de propositions pour la construction et l'exploitation continue de refuges et de maisons de transition dirigés par les Autochtones sera lancé au début de l'automne 2021 et sera ouvert à tous les Autochtones.

Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID a exercé des pressions supplémentaires sur les femmes et les enfants inuits qui cherchent refuge contre la violence fondée sur le sexe. Dans le cadre du financement souple de plus de 75 millions de dollars que SAC a fourni à Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) par l'entremise du Fonds de soutien aux communautés autochtones, NTI a distribué environ 1 million de dollars aux refuges qui desservent les Inuits du Nunavut afin de prévenir la COVID-19, de s'y préparer et d'intervenir. Ces fonds ont aidé les refuges à s'adapter aux protocoles de santé, à soutenir la distance physique et à acheter de l'équipement de protection individuelle pour le personnel et les clients du refuge. De plus, NTI a alloué plus de 11 millions de dollars de ce financement souple pour la construction, la rénovation et l'achat de quatre abris dans quatre communautés du Nunavut (Pangnirtung, Pond Inlet, Gjoa Haven et Baker Lake).

En collaboration avec l'association Pauktuutit Inuit Women of Canada, le gouvernement du Canada a annoncé en janvier 2021, qu'il s'engageait à financer la construction et les activités de nouveaux refuges pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuits dans Inuit Nunangat et dans les centres urbains. Le financement de ces nouveaux refuges avait été annoncé dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020. Le gouvernement du Canada travaille étroitement avec Pauktuutit Inuit Women of Canada pour rédiger un appel de propositions propre aux Inuits, qui sera lancé cet été.

Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre fin à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. La construction et les activités de fonctionnement des refuges et des logements de transition dirigés par les Autochtones sont un premier pas du gouvernement du Canada dans la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et permettront également de donner suite aux refuges demandés pour les Inuits en particulier dans le plan d'action national inuit sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuites disparues et assassinées. La construction et les activités des refuges d'urgence et des logements de transition dirigés par les Autochtones répondent directement à huit des appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, notamment concernant l'offre de refuges sûrs, accessibles, adaptés à la culture et libres d'accès pour les femmes et les enfants autochtones dans les réserves et hors réserve et également pour les personnes 2ELGBTQQIA+ victimes de violence fondée sur le sexe.

« Les refuges d'urgence et les logements de transition dirigés par les Autochtones jouent un rôle crucial en aidant les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones à échapper à la violence. L'annonce d'aujourd'hui constitue une étape critique vers la création de lieux sûrs, adaptés à la culture et qui tiennent compte des traumatismes pour les personnes les plus vulnérables de notre société, dans les réserves et hors réserve, dans le Nord et dans les centres urbains. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Pauktuutit se réjouit de l'annonce d'aujourd'hui. Pour nous qui demandions depuis 36 ans des refuges pour les femmes inuites, il s'agit d'une action concrète en vue d'une réconciliation véritable avec les femmes inuites. Aujourd'hui, nous montrons au Canada que les femmes inuites sont valorisées et respectées et qu'elles ont droit à la sécurité. Nous célébrons les vies qui seront sauvées, et nous honorons la mémoire de celles que nous avons perdues dans l'attente de refuges dans l'Inuit Nunangat. Avec cette annonce, on commence à répondre à la demande de refuges destinés tout particulièrement aux Inuits énoncée dans le plan d'action national inuit sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuites disparues et assassinées. Il nous tarde de poursuivre notre travail avec nos partenaires et avec le gouvernement en vue de construire davantage de refuges et de logements de transition destinés aux femmes inuites. Ce n'est qu'un début. »

Rebecca Kudloo

Présidente, Pauktuutit Inuit Women of Canada

« Grâce à ces investissements importants, notre gouvernement répond aux besoins uniques des communautés des Premières Nations, inuites et métisses partout au pays, y compris dans les régions urbaines et du Nord. Reconnaissant qu'une approche universelle simple ne suffit pas, nous travaillons avec des partenaires autochtones pour élaborer des solutions qui fourniront un soutien vital en matière de logement aux femmes, aux enfants et aux personnes 2ELGBTQQIA+. Il y a encore beaucoup de travail à faire, et l'annonce d'aujourd'hui est une étape importante pour aider à guérir les communautés et bâtir un système de logement plus inclusif pour tous. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement

« L'engagement pris aujourd'hui de construire et d'exploiter de nouveaux refuges et de nouveaux logements de transition dans le Nord et partout au Canada est une étape importante pour veiller à ce que les personnes victimes de violence et de mauvais traitements à la maison aient un endroit sûr où se tourner. Je suis fière que nous allions de l'avant en partenariat avec Pauktuutit Inuit Women of Canada, le gouvernement du Nunavut et nos partenaires inuits pour faire de ces nouveaux refuges et maisons de transition pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ inuites une réalité. »

L'honorable Daniel Vandal

Ministre des Affaires du Nord

« L'accès à des refuges sécuritaires et adaptés à la culture dans l'Inuit Nunangat est essentiel pour les femmes, les enfants et les personnes 2ELGBTQQIA+ qui fuient la violence, ainsi qu'une étape clé pour mettre fin à la tragédie nationale des femmes, des filles et des personnes 2E+ disparues et assassinées. Notre gouvernement est déterminé à poursuivre son travail avec Pauktuutit Inuit Women of Canada et d'autres partenaires inuits pour assurer la sécurité et le bien-être des femmes inuites, de leurs enfants et des personnes 2E+ en appuyant et en élargissant un réseau de refuges et de maisons de transition pour la prévention de la violence familiale partout au pays afin de mieux répondre à leurs besoins particuliers. »

L'honorable Carolyn Bennett

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Les Inuits du Nunavut méritent un endroit sécuritaire où dormir la nuit et la dignité qui accompagne la sécurité. La pandémie de COVID-19 a mis en lumière ce besoin urgent. Là où nous avons pu le faire, les organisations inuites ont investi dans des refuges et des maisons de transition, et nous sommes prêts à poursuivre ce travail essentiel. »

Aluki Kotierk

Président de Nunavut Tunngavik Incorporated

Faits en bref

Les femmes inuites sont victimes de violence, et en particulier de violence conjugale, dans des proportions supérieures à celles observées chez les autres groupes de femmes au Canada . La proportion de femmes victimes de crimes avec violence est 13 fois plus élevée au Nunavut que dans l'ensemble du Canada . Au Nunavut , le risque qu'une femme subisse une agression sexuelle est multiplié par 12 en comparaison avec la moyenne provinciale et territoriale.

. La proportion de femmes victimes de crimes avec violence est 13 fois plus élevée au que dans l'ensemble du . Au , le risque qu'une femme subisse une agression sexuelle est multiplié par 12 en comparaison avec la moyenne provinciale et territoriale. Au Nunavut , les femmes et les filles ont été victimes de près des deux tiers des crimes déclarés par la police et de 95 % des infractions d'ordre sexuel en 2016.

, les femmes et les filles ont été victimes de près des deux tiers des crimes déclarés par la police et de 95 % des infractions d'ordre sexuel en 2016. Les foyers d'urgence fournissent du soutien critique à court terme, tandis que les logements de transition (deuxième étape) offrent un endroit où vivre à plus long terme et une certaine stabilité, de même que des services et du soutien essentiels pour une meilleure suite des choses et pour réduire le risque qu'une personne se retrouve en danger après son départ d'un foyer d'urgence.

L'Énoncé économique de l'automne 2020 prévoit un financement accru pour les projets de prévention de la violence. Les organisations souhaitant avoir accès à ce financement pourront répondre à un appel d'offres qui sera publié un peu plus tard cette année dans le cadre du Programme pour la prévention de la violence familiale de Services aux Autochtones Canada.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement et Services aux Autochtones Canada solliciteront les commentaires des partenaires et organisations autochtones pour s'assurer que la méthode d'accès au financement est appropriée et qu'elle n'exclut personne.

Le Fonds de soutien aux communautés autochtones offre aux dirigeants et aux organisations autochtones la souplesse nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre des solutions communautaires visant à assurer la santé, la sécurité et le bien-être des peuples autochtones.

À ce jour, plus de 1,8 milliard de dollars ont été annoncés dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones. De cette somme, environ 76,9 millions de dollars ont été versés à Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI).

