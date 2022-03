OTTAWA, ON, le 10 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada reconnaît que la protection et la survie des espèces aquatiques en péril sont d'une importance cruciale pour la santé des écosystèmes et des pêches florissantes. À cette fin, le gouvernement continue de prendre des mesures concrètes et exhaustives pour aider à protéger les baleines noires de l'Atlantique Nord en voie de disparition contre les empêtrements dans les engins de pêche et les collisions avec les navires, afin que leur population puisse croître et se rétablir.

Après deux années encourageantes au cours desquelles aucune mortalité de baleine noire n'a été signalée dans les eaux du Canada, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Joyce Murray, et le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, ont annoncé les mesures de gestion des pêches et des navires pour la saison 2022.

Pêches et Océans Canada mettra de nouveau en œuvre des fermetures de zones de pêche saisonnières et temporaires dans le golfe du Saint‑Laurent, la baie de Fundy, et les zones d'habitat essentiel, où et quand des baleines noires sont détectées de manière visuelle et acoustique.

Pêches et Océans Canada continuera également de s'attaquer au problème des engins fantômes dans le golfe du Saint‑Laurent, en appuyant les réseaux d'intervenants auprès des mammifères marins, et en travaillant avec les pêcheurs pour les aider à faire la transition vers des engins de pêche sécuritaires pour les baleines en 2023.

Les mesures de gestion de la circulation maritime de Transports Canada comprennent une limitation de vitesse à tous les navires de plus de 13 mètres de long, dans une grande partie du golfe du Saint-Laurent , afin de protéger les zones où des baleines noires sont détectées. Les mesures de cette année entrent en vigueur le 20 avril afin de mieux répondre à la présence de baleines noires de l'Atlantique Nord.

Les mesures dynamiques de protection des baleines noires du Canada, fondées sur des données scientifiques et appuyées par le programme de surveillance des baleines noires le plus complet au monde, font toute la différence pour assurer la survie des baleines noires, tout en veillant à ce que les pêcheurs puissent continuer à vivre de la mer de manière rentable.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à mettre en œuvre des mesures de protection judicieuses, au besoin, et en collaboration avec d'autres ministères, l'industrie, les organisations non gouvernementales, le milieu universitaire, les communautés autochtones, et nos homologues américains, afin de s'assurer que les baleines noires de l'Atlantique Nord ont les meilleures chances possibles de se rétablir.

Citations

« Les baleines noires de l'Atlantique‑Nord demeurent en péril, et nous devons faire tout notre possible pour les protéger des menaces d'origine humaine. Au cours des deux dernières années, le Canada a démontré que les humains et les baleines noires peuvent coexister avec succès. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que ces beaux animaux sont protégés tout en mettant des produits de la mer durables et de calibre mondial sur les tables du Canada et du monde entier. Les mesures de protection de la baleine noire au Canada sont là pour rester. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Comme il ne reste qu'environ 336 baleines noires de l'Atlantique Nord dans le monde, notre gouvernement est plus que jamais déterminé à protéger et à soutenir le rétablissement de cette espèce emblématique. C'est pourquoi nous continuons à intégrer les recherches et les analyses les plus récentes dans nos mesures de gestion de la circulation maritime, qui couvrent une zone de plus de 72 000 kilomètres carrés, dans le golfe du Saint-Laurent. Notre gouvernement compte également sur les efforts des industries maritime et de la pêche pour limiter les risques de leurs activités sur les baleines noires de l'Atlantique Nord. »

L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

Les mesures de protection de la baleine noire au Canada sont fondées sur les plus récentes données scientifiques, les progrès technologiques et les commentaires des intervenants.

Encore une fois, en 2022, jusqu'à six aéronefs seront déployés pour appuyer les mesures de gestion du trafic maritime et des pêches, ainsi que la recherche sur la baleine noire. Six planeurs sous‑marins Slocum et au moins huit bouées Viking fourniront des données acoustiques sur l'emplacement des baleines noires en temps quasi réel.

Chaque saison, la surveillance visuelle dans le cadre des mesures de gestion de la circulation maritime est effectuée par du personnel qualifié à bord des vols du Programme national de surveillance aérienne et, pendant une partie de la saison, par du personnel qualifié au sol utilisant un système d'aéronef télécommandé (ou drone).

Les mesures de gestion des pêches entreront en vigueur à l'ouverture de la pêche au crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 12 (dès le 1 er avril).

Les mesures de gestion de la circulation maritime seront en vigueur du 20 avril au 15 novembre 2022. En fonction de la gravité de l'infraction, les propriétaires de navire peuvent se voir imposer des amendes pouvant aller jusqu'à un maximum de 250 000 $.

Liens connexes

