Les investissements de l'Initiative régionale de réponse tarifaire aideront les entreprises à devenir plus efficaces et résilientes dans une économie en évolution

RED DEER, AB, le 17 mars 2026 /CNW/ - Les droits de douane mondiaux et l'évolution des conditions commerciales font augmenter les coûts, perturbent les chaînes d'approvisionnement et exercent des pressions sur les entreprises canadiennes, dont bon nombre se trouvent dans le centre de l'Alberta. Dans le cadre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), le gouvernement du Canada prend des mesures pour aider des entreprises à s'adapter, à se diversifier et à renforcer leurs activités face à l'incertitude liée aux droits de douane.

Le gouvernement du Canada annonce des investissements visant à aider des entreprises albertaines touchées par les droits de douane à s’adapter et à prendre de l’expansion (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé l'octroi d'un investissement fédéral de 4 millions de dollars dans le cadre de l'IRRT pour soutenir quatre entreprises dans le sud de l'Alberta. Ces investissements aideront à étendre les activités, à renforcer la résilience et à renforcer la capacité de relever les défis économiques mondiaux.

L'annonce d'aujourd'hui touche plusieurs secteurs de l'économie, ce qui démontre l'ampleur de l'engagement du gouvernement dans le cadre de l'IRRT. Chacun des éléments suivants représente un investissement de 1 million de dollars dans le cadre de l'IRRT :

Barr-Ag achètera et installera des équipements automatisés afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et de renforcer ses capacités, ce qui lui permettra d'élargir sa gamme de produits à base de foin et d'être plus compétitive sur les marchés nationaux et internationaux. Barr-Ag pourra ainsi lancer de nouveaux produits, réduire ses coûts de production, renforcer les chaînes d'approvisionnement agricoles et augmenter ses ventes, tout en augmentant les sources de revenus des agriculteurs de la région d'Olds.

achètera et installera des équipements automatisés afin d'améliorer son efficacité opérationnelle et de renforcer ses capacités, ce qui lui permettra d'élargir sa gamme de produits à base de foin et d'être plus compétitive sur les marchés nationaux et internationaux. Barr-Ag pourra ainsi lancer de nouveaux produits, réduire ses coûts de production, renforcer les chaînes d'approvisionnement agricoles et augmenter ses ventes, tout en augmentant les sources de revenus des agriculteurs de la région d'Olds. CAC Metal Recycling va élargir et moderniser ses capacités de traitement de métaux à faible teneur en fer (non ferreux). Ces mesures permettront à l'entreprise de récupérer et de raffiner un plus grand éventail de métaux recyclables. Cet investissement contribuera à augmenter la capacité de transformation, à réduire la dépendance aux produits d'acier soumis aux droits de douane et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales dans la région du Grand Edmonton.

va élargir et moderniser ses capacités de traitement de métaux à faible teneur en fer (non ferreux). Ces mesures permettront à l'entreprise de récupérer et de raffiner un plus grand éventail de métaux recyclables. Cet investissement contribuera à augmenter la capacité de transformation, à réduire la dépendance aux produits d'acier soumis aux droits de douane et à renforcer les chaînes d'approvisionnement nationales dans la région du Grand Edmonton. GN Corporations achètera et installera de l'équipement automatisé à commande numérique par ordinateur (CNC) ainsi que des outils de fabrication numériques afin d'accroître la capacité de production de leurs produits de pièces métalliques. L'acquisition de technologies de pointe augmentera également la précision des produits manufacturés de GN Corporations, ce qui lui permettra d'accroître ses ventes dans les industries qui exigent une précision extrême, y compris l'aviation et la défense. L'équipement renforcera les chaînes d'approvisionnement nationales et réduira la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers pour les composantes aérospatiales de haute précision, tout en soutenant de bons emplois à Airdrie.

achètera et installera de l'équipement automatisé à commande numérique par ordinateur (CNC) ainsi que des outils de fabrication numériques afin d'accroître la capacité de production de leurs produits de pièces métalliques. L'acquisition de technologies de pointe augmentera également la précision des produits manufacturés de GN Corporations, ce qui lui permettra d'accroître ses ventes dans les industries qui exigent une précision extrême, y compris l'aviation et la défense. L'équipement renforcera les chaînes d'approvisionnement nationales et réduira la dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers pour les composantes aérospatiales de haute précision, tout en soutenant de bons emplois à Airdrie. Red Deer Ironworks a fait l'acquisition d'équipement spécialisé, y compris une machine à commande numérique par ordinateur (CNC) à haute capacité, pour amener la fabrication de ses produits de contrôle du débit en acier à l'interne. Ce nouvel équipement réduit les coûts de production et raccourcit les délais de livraison des commandes, permettant ainsi à RDI de mieux soutenir la concurrence sur les marchés nationaux et internationaux. Le nouvel équipement a également permis d'augmenter la production à deux quarts de travail à temps plein, offrant ainsi des emplois de qualité dans la région de Red Deer.

Dans un monde en rapide évolution, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Le gouvernement fédéral diversifie les partenariats commerciaux à l'étranger et renforce la force économique au pays, notamment en réduisant les obstacles internes, en améliorant le commerce intérieur au Canada et en aidant les entreprises albertaines à bâtir une économie canadienne plus forte et plus résiliente. Le financement annoncé aujourd'hui soutiendra plus de 185 emplois en Alberta.

Citations

« Confrontées à des pressions mondiales, liées aux droits de douane, les entreprises albertaines s'adaptent et innovent. Grâce à des mesures comme l'Initiative régionale de réponse tarifaire, le nouveau gouvernement du Canada les aide à passer d'une situation de dépendance à une situation de résilience en les appuyant dans l'adoption de nouvelles technologies, le renforcement des chaînes d'approvisionnement nationales et leur pénétration de nouveaux marchés. En soutenant les entreprises, au fur et à mesure qu'elles prennent de l'expansion et qu'elles deviennent concurrentielles, nous protégeons des emplois de qualité et bâtissons une économie canadienne plus forte et plus résiliente, au sein de laquelle l'Alberta continue de jouer un rôle de premier plan. »

-L'honorable Eleanor Olszewksi, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Les entreprises de Red Deer jouent un rôle important dans la création d'emplois et dans notre économie locale. Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada qui investit dans les entreprises de notre région, les aidant ainsi à se développer, à demeurer concurrentielles, à appuyer les familles et à assurer des emplois dans notre communauté. En cette période de crise économique, un soutien comme celui-ci permet d'assurer la résilience de notre économie locale. »

-Cindy Jefferies, maire de Red Deer

« Red Deer Ironworks (RDI) est fière d'avoir été sélectionnée par Développement économique Canada pour les Prairies comme bénéficiaire d'un financement dans le cadre de l'IRRT. Cet investissement, du gouvernement du Canada, contribuera grandement à réduire nos coûts de fabrication et il nous permettra d'être plus concurrentiels dans les marchés mondiaux, tout en créant de nouveaux emplois en Alberta. RDI est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'appareils de contrôle de débit à haute pression destinés à l'industrie pétrolière et gazière. »

-Scott Candler, président, Red Deer Iron Works

Faits en bref

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un programme national d'un milliard de dollars visant à aider les entreprises canadiennes touchées par les perturbations tarifaires mondiales.

PrairiesCan continue d'accepter les demandes de l'IRRT provenant d'entreprises et d'organisations admissibles qui exercent leurs activités dans les provinces des Prairies.

Les Prairies génèrent près de 25 % du PIB du Canada et sont au cœur de la vigueur économique et de la compétitivité future du pays.

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SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Brennan Bunko, Gestionnaire des communications par intérim, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 587-338-3690; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'Hon. Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781