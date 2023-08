Le gouvernement du Canada annonce des investissements dans l'infrastructure de construction navale pour les navires de combat canadiens

GATINEAU, QC, le 8 août 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale (SNCN), le gouvernement du Canada revitalise la flotte de navires de combat de la Marine royale canadienne (MRC) afin que les membres de la Marine aient l'équipement dont ils ont besoin pour accomplir leur travail et protéger la population canadienne.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé que le gouvernement du Canada investissait dans l'infrastructure du projet des navires de combat canadiens (NCC) afin d'améliorer et d'accélérer la construction des NCC, et d'assurer une livraison prompte à la Marine. Cet investissement devrait permettre de créer ou de préserver plus de 800 emplois par année dans divers secteurs de l'économie canadienne pendant la durée des travaux. Le projet des NCC est l'une des initiatives de construction navale les plus importantes et les plus complexes entreprises par le gouvernement du Canada.

Services publics et Approvisionnement Canada, au nom du ministère de la Défense nationale, a modifié son contrat de définition conclu avec Irving Shipbuilding Inc. (ISI) pour y ajouter un montant supplémentaire de 463 millions de dollars (taxes comprises) dans le cadre du projet des NCC. Cet investissement permettra d'améliorer l'efficacité de la construction des navires tout en diminuant les coûts du projet et en offrant le meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens.

Les améliorations apportées chez ISI permettront d'agrandir et de modifier le site et les installations du chantier naval d'Halifax ainsi que les installations auxiliaires de Woodside Industries et de Marine Fabricators à Dartmouth, en Nouvelle-Écosse.

La SNCN du gouvernement du Canada est un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars qui vise à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la MRC pour veiller à ce que les organismes maritimes du Canada disposent des navires modernes dont ils ont besoin pour accomplir leurs missions, tout en revitalisant l'industrie maritime du Canada, en créant de bons emplois pour la classe moyenne et en veillant à ce que les retombées économiques se fassent sentir dans l'ensemble du pays.

On estime que les contrats conclus dans le cadre de la SNCN ont contribué à hauteur d'environ 21,26 milliards de dollars (1,93 milliard de dollars par an) au produit intérieur brut du Canada, et qu'ils ont permis de créer ou de préserver plus de 18 000 emplois par année entre 2012 et 2022.

Citations

« Notre gouvernement est déterminé à renouveler les flottes de la Marine royale canadienne, tout en optimisant les avantages économiques pour le pays dans le cadre de la Stratégie nationale de construction navale. Cet investissement permettra de s'assurer que les navires de combat canadiens sont construits efficacement et à temps pour les membres de la Marine royale canadienne. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Cette annonce importante réaffirme l'engagement du Canada à livrer 15 navires de combat ultramodernes à la Marine royale canadienne et à fournir aux membres des Forces armées canadiennes l'équipement dont ils ont besoin pour protéger le pays. Cet investissement permettra d'agrandir les chantiers navals et installations de soutien sur la côte est, ce qui renforcera et accélérera la capacité de nos partenaires industriels à livrer de nouveaux navires à notre marine. Notre gouvernement continuera à faire des investissements importants dans nos forces armées, tout en soutenant de bons emplois pour la population canadienne. »

L'honorable Bill Blair

Ministre de la Défense nationale

« L'annonce d'aujourd'hui permettra d'améliorer l'infrastructure essentielle au projet afin de renforcer et d'accélérer la construction des navires de combat canadiens. Grâce à la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement contribue à remettre en état nos chantiers navals, à rebâtir notre industrie navale et à créer de bons emplois au Canada, tout en assurant notre souveraineté et en protégeant nos intérêts au pays et à l'étranger. »

L'honorable Sean Fraser

Ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités



« Par l'entremise de la Stratégie nationale de construction navale, notre gouvernement veille à aménager au Canada des installations de construction navale de calibre mondial. Avec cet investissement, nous concrétisons notre vision en dotant la Marine royale canadienne de capacités de prochaine génération, et ce, tout en soutenant la création et le maintien d'emplois de grande valeur dans l'industrie maritime et l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement maritime au Canada. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

Les faits en bref

Le projet des NCC s'inscrit dans la SNCN, un programme à long terme de plusieurs milliards de dollars visant à renouveler les flottes de la Garde côtière canadienne et de la MRC, tout en créant de bons emplois pour la classe moyenne partout au pays et en revitalisant l'industrie maritime du Canada .





. Le projet des NCC est la plus vaste et la plus complexe initiative de construction navale entreprise au Canada depuis la Seconde Guerre mondiale.





depuis la Seconde Guerre mondiale. À l'appui de la politique de défense du Canada , Protection, Sécurité, Engagement , le gouvernement du Canada s'est engagé à acquérir 15 NCC qui remplaceront les frégates de la classe Halifax et les destroyers de la classe Iroquois , qui sont désormais hors service. Grâce à cette acquisition, la MRC disposera de navires modernes et performants pour surveiller et défendre les eaux canadiennes, afin de continuer à contribuer aux opérations navales internationales pendant des décennies et de déployer rapidement des forces navales aptes partout dans le monde.





, , le gouvernement du s'est engagé à acquérir 15 NCC qui remplaceront les frégates de la classe et les destroyers de la classe , qui sont désormais hors service. Grâce à cette acquisition, la MRC disposera de navires modernes et performants pour surveiller et défendre les eaux canadiennes, afin de continuer à contribuer aux opérations navales internationales pendant des décennies et de déployer rapidement des forces navales aptes partout dans le monde. La modification du contrat de définition des NCC conclu avec ISI permettra d'apporter des améliorations à l'infrastructure du chantier naval.





Ces améliorations ont été déterminées au cours de la phase de conception et à partir des leçons tirées de la construction des navires au Royaume-Uni et en Australie, qui sont également fondés sur le même modèle de navire de type 26 que les NCC.





Le début des activités de construction des NCC est prévu pour 2024, et la production à plein régime devrait commencer dans le cadre du contrat de mise en œuvre en 2025. La livraison des navires est prévue pour le début des années 2030 et devrait se terminer en 2050.

Liens connexes

