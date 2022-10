Le député Chahal annonce des investissements de plus de 6,6 millions de dollars de PrairiesCan visant à améliorer les espaces publics de la ville, tout en créant plus de 100 emplois

CALGARY, AB, le 13 oct. 2022 /CNW/ - Les résidents de Calgary saisissent toutes les occasions de sortir, socialiser et participer à diverses activités récréatives profitant ainsi des espaces publics et des équipements municipaux. Dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés, le gouvernement du Canada soutient les collectivités et les organismes à vocation communautaire afin d'améliorer les infrastructures publiques existantes et de construire de nouvelles installations dont pourront profiter les résidents et les visiteurs.

Aujourd'hui, George Chahal, député de Calgary Skyview, a annoncé un investissement fédéral de plus de 6,6 millions de dollars dans 17 projets communautaires qui amélioreront les principaux lieux de rassemblement, stimuleront l'économie de Calgary et fourniront aux résidents de Calgary plus d'espaces pour se réunir en famille et entre amis.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Rénover l'avenue Stephen pour améliorer le réseau piétonnier dans le centre-ville.

Revitaliser l'auditorium communautaire de Contemporary Calgary pour moderniser et améliorer l'accessibilité de l'espace.

Moderniser l'auditorium communautaire du planétarium Centennial pour améliorer l'accessibilité de l'espace.

Construire un bâtiment polyvalent ouvert à l'année, axé sur l'intégration et l'inclusion des personnes ayant des besoins particuliers.

Créer un centre communautaire pour les aînés offrant des espaces réservés aux cérémonies et à la nature.

Aménager une piste cyclable pour relier Montgomery, du chemin Bowness au réseau régional de sentiers de la rivière Bow.

L'investissement fédéral 6 663 979 $ devrait contribuer à créer ou à maintenir environ 107 emplois, à accroître l'accessibilité et la qualité des espaces communautaires pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, ainsi qu'à attirer de nouvelles activités commerciales et de nouveaux investissements.

Citations

« Les résidents de Calgary apprécient leurs espaces publics et leurs installations municipales. Sortir et se rassembler dans des infrastructures communautaires modernisées contribuent à une qualité de vie élevée. Les investissements d'aujourd'hui offriront aux personnes de tous âges et de toutes capacités davantage d'espaces publics dont elles pourront profiter avec leurs amis et leur famille, et continueront à faire de Calgary un endroit encore plus agréable où vivre, travailler, jouer et séjourner. »

-L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan

« Je suis fier que notre gouvernement s'associe à des organismes communautaires de toute la ville pour que les résidents de Calgary aient accès à des installations modernes tout au long de l'année. Ces projets contribueront à insuffler une nouvelle vie à Calgary et à inciter les résidents et les visiteurs à venir profiter de tout ce que notre ville a à offrir. »

-George Chahal, député de Calgary Skyview

« Notre objectif de devenir une ville résiliente passe par la création d'infrastructures favorisant les liens entre voisins et la découverte en famille. L'annonce d'aujourd'hui illustre la force de la collaboration entre les défenseurs des intérêts locaux et les différents ordres de gouvernement pour établir des collectivités intégrales accessibles à tout le monde. Nous sommes heureux de voir que de nombreux organismes et projets divers sont financés au profit de tous les résidents de Calgary. »

-Jyoti Gondek, mairesse de Calgary

« Ce soutien du gouvernement fédéral ouvre un potentiel énorme pour que notre auditorium ne soit pas seulement un lieu d'art contemporain étonnant. Il nous aidera aussi à réaliser de nouveaux partenariats dans la collectivité pour mettre en valeur cet auditorium historique dans notre ville et y donner vie. Nous sommes incroyablement enthousiastes et extrêmement reconnaissants. »

-David Leinster, directeur général de Contemporary Calgary

« En créant un espace sacré pour que nos aînés et nos jeunes puissent établir des liens, nous favorisons la croissance et le sentiment d'appartenance à la collectivité. »

-Krista White, coordonnatrice du soutien culturel et communautaire du centre de l'amitié autochtone de Calgary

« La capacité d'une personne est beaucoup plus forte que son handicap. Nous sommes reconnaissants de l'appui de PrairiesCan pour la construction d'un centre de capacités pour les personnes ayant des besoins spéciaux complexes à Calgary et dans la région. Cette nouvelle installation soutient notre objectif de favoriser le bien-être, l'indépendance et la participation sociale des personnes, et de permettre à tous les membres de notre collectivité de réaliser leur plein potentiel. »

-Sumita Anand, vice-présidente de l'infrastructure et du développement économique de Serenity Place

Faits en bref

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) aide les collectivités de tout le Canada à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19.

à bâtir et à améliorer des infrastructures communautaires afin qu'elles puissent se remettre des effets de la pandémie de COVID-19. Doté d'une allocation nationale de 500 millions de dollars sur deux ans, le Fonds a pour objectif d'appuyer les organismes sans but lucratif, les municipalités et d'autres institutions publiques, ainsi que les communautés autochtones à amorcer une relance économique.

Les projets soutenus par le Fonds visent à revitaliser les centres-villes et les rues principales, à réinventer les espaces extérieurs, à créer des infrastructures vertes et à accroître l'accessibilité des espaces communautaires.

PrairiesCan administre le Fonds en Alberta .

Document d'information

Aujourd'hui, George Chahal, député de Calgary Skyview, a annoncé un investissement fédéral de plus de 6,6 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour 17 projets communautaires à Calgary. Ces projets permettront d'améliorer les principaux lieux de rassemblement, d'accroître l'accessibilité et la qualité des espaces communautaires pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, et de stimuler l'économie de Calgary.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Centre de l'amitié autochtone de Calgary - (639 750 $) : créer un centre communautaire pour les aînés offrant des espaces réservés aux cérémonies et à la nature.

créer un centre communautaire pour les aînés offrant des espaces réservés aux cérémonies et à la nature. Bowness Community Association - (126 240 $) : réaménager l'espace vert pour aménager un jardin communautaire et créer un espace de rassemblement pour la collectivité.

réaménager l'espace vert pour aménager un jardin communautaire et créer un espace de rassemblement pour la collectivité. Association du centre-ville de Calgary - (600 000 $) : rénover l'avenue Stephen pour améliorer le réseau piétonnier dans le centre-ville.

rénover l'avenue Stephen pour améliorer le réseau piétonnier dans le centre-ville. Ville de Calgary

(116 250 $) : améliorer l'accessibilité des fontaines à eau potable existantes dans sept parcs de Calgary .



(298 650 $) : relier la collectivité de Coventry Hills grâce à de nouveaux sentiers polyvalents traversant des espaces verts.

Coventry Hills

(375 000 $) : promouvoir la réconciliation en présentant les savoirs autochtones et les perspectives historiques sur la signalisation de 25 parcs de Calgary .



(375 000 $) : embellir les espaces publics de Douvres grâce à des espèces végétales locales, à des œuvres d'art et à des infrastructures améliorées.

œuvres

(424 500 $) : Aménager une piste cyclable pour relier Montgomery , du chemin Bowness au réseau régional de sentiers de la rivière Bow .

Montgomery Bowness Bow

(487 500 $) : agrandir et améliorer les terrasses saisonnières de restaurants dans toute la ville de Calgary dans le cadre du programme de mesures de protection des terrasses.



(523 380 $) : relier les terrains de jeux, les écoles et un important centre de transports en commun à Huntington Hills , Temple et Forest Lawn par des sentiers polyvalents.

Huntington Hills

(750 000 $) : améliorer l'accessibilité du réseau piétonnier du centre-ville Plus 15 Calgary .

Société des arts Contemporary Calgary - (750 000 $) : revitaliser l'auditorium communautaire de Contemporary Calgary pour moderniser et améliorer l'accessibilité de l'espace.

revitaliser l'auditorium communautaire de Contemporary Calgary pour moderniser et améliorer l'accessibilité de l'espace. Crossroads Community Association - (104 655 $) : créer un lieu de rassemblement naturel et un centre communautaire en plein air dans la collectivité de Crossroads.

créer un lieu de rassemblement naturel et un centre communautaire en plein air dans la collectivité de Crossroads. Elbow Park Residents Association - (659 000 $) : réaménager le parc urbain Elbow pour en améliorer l'accessibilité et permettre un plus grand nombre d'activités et d'événements.

réaménager le parc urbain Elbow pour en améliorer l'accessibilité et permettre un plus grand nombre d'activités et d'événements. Mid-Sun Community Association - (261 054 $) : créer une cour extérieure polyvalente pour les réunions et les événements à Midnapore.

créer une cour extérieure polyvalente pour les réunions et les événements à Midnapore. North Haven Community Association - (20 000 $) : aménager un jardin communautaire comprenant des allées, des clôtures et des espaces de rangement pour soutenir les activités en plein air.

aménager un jardin communautaire comprenant des allées, des clôtures et des espaces de rangement pour soutenir les activités en plein air. Serenity Place Ltd. - (153 000 $) : construire l'Ability Activity Centre, un bâtiment polyvalent ouvert à l'année, axé sur l'intégration et l'inclusion des personnes ayant des besoins particuliers.

