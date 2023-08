NORTH VANCOUVER, BC, le 11 août 2023 /CNW/ - Comme la saison des feux de forêt sans précédent que nous connaissons cette année se poursuit dans nombre de provinces et de territoires, le gouvernement du Canada continue de soutenir la population dans l'immédiat tout en renforçant la préparation de notre pays pour les années à venir.

Aujourd'hui, à North Vancouver, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé en compagnie du président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada, l'honorable Harjit Sajjan, l'octroi de 400 000 $ à l'Association internationale des pompiers (AIP) dans le cadre de la première phase du fonds de formation pour combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement . Le financement soutiendra un projet pilote devant aider à renforcer les capacités de lutte contre les feux de forêt et à améliorer les pratiques de formation.

Les fonds iront au programme Responding to the Interface (RTI) de l'AIP, qui fournira aux pompiers de bâtiments une formation spécialisée qui développera leurs compétences et leurs capacités. Grâce à cette formation axée sur les incendies en milieu périurbain, les pompiers seront mieux préparés et outillés pour combattre les feux de forêt.

Ce projet pilote de l'AIP permettra de former 25 instructeurs qui pourront dispenser une formation cohérente et efficace sur la lutte contre les feux de forêt grâce au programme de formation du Cadre des instructeurs, à Kamloops, en Colombie-Britannique. En outre, l'AIP donnera quinze cours à cinq endroits différents dans l'Ouest canadien, pour former jusqu'à 325 pompiers de bâtiments sur les feux en milieu périurbain.

Plus de 10 % des Canadiens vivent en milieu périurbain, sur 32 millions d'hectares où les agglomérations côtoient des environnements inflammables comme les forêts. Dans notre lutte contre les feux de forêt, le point de contact entre les deux environnements est un axe d'intervention prioritaire. Les feux en milieu périurbain sont ceux qui menacent le plus la vie humaine et les moyens de subsistance. Même une fois endigués, ils peuvent avoir des effets dévastateurs, par exemple d'épaisses fumées et des évacuations susceptibles de causer un stress majeur aux résidents et à leurs familles.

Complétant l'engagement du gouvernement du Canada de former 1 000 nouveaux pompiers à la lutte contre les feux de forêt, ce projet pilote aidera à éclairer les meilleures pratiques et les recommandations à mettre en œuvre pour l'offre de futures formations en prévision du lancement, l'an prochain, de la deuxième phase du fonds de formation.

Ce projet s'inscrit dans la foulée de mesures importantes qui ont été prises jusqu'à maintenant, dont l' annonce faite par le ministre Wilkinson concernant la formation de 300 pompiers autochtones et de 125 gardiens autochtones de surveillance des feux dans le cadre du Fonds d'équipement du Programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement du gouvernement du Canada, qui aide les provinces et territoires à faire l'acquisition du matériel nécessaire pour combattre les incendies. Le projet approfondit aussi l'action de notre investissement à long terme dans la mission satellitaire GardeFeu , un programme exceptionnel qui nous aidera à mieux prévoir le risque d'incendie et protéger les collectivités canadiennes.

Aujourd'hui, des représentants du gouvernement du Canada ont également fourni des prévisions mises à jour pour le reste de la saison des feux de forêt. Selon les projections les plus récentes, il est encore possible que l'activité des feux dépasse les normales dans la majeure partie du pays tout au long de la saison des feux de forêt de 2023, en raison des températures chaudes prévues sur le long terme et d'une sécheresse persistante, qui touchent partiellement chaque province et territoire et s'intensifient même dans certaines régions. En juillet, des conditions chaudes et sèches augmenteront le risque de feux de forêt depuis la Colombie-Britannique et le Yukon jusqu'à l'ouest du Labrador. En août, la zone à risque s'étendra de la Colombie-Britannique à l'ouest du Québec.

Le gouvernement du Canada a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. Il travaille donc de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des pays alliés pour continuer à combattre ces feux de forêt tout en protégeant les maisons, les moyens de subsistance et les personnes.

« Cette saison des feux de forêt restera dans les annales, avec des feux plus intenses dans plus de régions que jamais. Comme notre gouvernement a pour priorité absolue la santé et la sécurité publique, nous nous associons à l'AIP pour augmenter le nombre de pompiers et offrir des formations de qualité d'un bout à l'autre du pays. Nous continuerons à collaborer avec nos partenaires pour accroître notre capacité de lutte contre les feux de forêt, afin de protéger la vie des Canadiens et de préserver leurs moyens de subsistance. »

« Pendant cette difficile saison des feux de forêt qui continue de bouleverser les collectivités et les moyens de subsistance dans l'ensemble du pays, la protection des Canadiens demeure notre priorité absolue. L'aide annoncée aujourd'hui en compagnie de l'Association internationale des pompiers permettra d'accroître notre capacité de lutte contre les feux de forêt et d'améliorer notre aptitude à réagir lors des prochaines saisons de feux. Nous tenons à remercier les pompiers, les premiers répondants et le personnel des Forces armées canadiennes qui travaillent sans relâche pour assurer la sécurité publique. »

« Il est impératif de défendre nos communautés contre les feux qui se propagent en milieu périurbain. Nous remercions le gouvernement du Canada et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles de financer le programme de formation Responding to the Interface de l'AIP afin que les pompiers puissent protéger efficacement et en toute sécurité les Canadiens et leurs habitations de ce danger. »

Les prévisions saisonnières en matière de feux de forêt sont établies en fonction des indices Météo-Forêt les plus récents et tiennent compte des conditions de sécheresse et des prévisions de température et de précipitations dérivées de deux ensembles de modèles climatiques connus sous le nom de Système de prévision interannuelle et saisonnière canadien ( SPISCan , exploité par Environnement et Changement climatique Canada).

, exploité par Environnement et Changement climatique Canada). Des renseignements à jour sur les conditions relatives aux feux à l'échelle nationale sont fournis au public en tout temps par le Système canadien d'information sur les feux de végétation de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux.

au public en tout temps par le de RNCan. De plus, pendant la saison des feux de forêt, le Service canadien des forêts soutient les services de secours et de lutte contre les feux en dressant des rapports de situation (prévisions des conditions météorologiques propices aux feux, connaissance de la situation) et en fournissant des modèles de croissance et de comportement des feux. Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire d'Environnement et Changement climatique Canada, s'engage à apporter son soutien à tous ses partenaires en fournissant des renseignements météorologiques, plus particulièrement des prévisions détaillées sur les précipitations et les vents, des prévisions sur la dispersion de la fumée et des prévisions sur la qualité de l'air. On peut accéder aux dernières prévisions météorologiques sur meteo.gc.ca .

. Le Centre des opérations du gouvernement dirige, pour le compte du gouvernement du Canada, la coordination des interventions fédérales dans les situations d'urgence d'intérêt national et travaille en étroite collaboration avec des organismes fédéraux, des organisations non gouvernementales et des partenaires provinciaux en matière de gestion d'urgences.

Dans le cadre du Fonds de formation du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, un projet pilote de formation sur deux ans est mis en œuvre dans le but d'aider les communautés et les organisations autochtones à former des pompiers et de mieux comprendre les besoins et les obstacles dans le secteur. Le fonds qui sera lancé en entier en 2024-2025 s'appuiera sur les leçons tirées des projets menés dans le cadre du projet pilote. Dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation.

du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement de RNCan, les provinces et les territoires peuvent partager les coûts des investissements relatifs à l'équipement, notamment l'achat de véhicules, d'unités mobiles, de tuyaux, de pompes et du matériel de communication amélioré, les mises à niveau des systèmes d'avionique (pièces), la réparation de l'équipement vieillissant et la formation. La mission satellitaire GardeFeu répondra directement aux besoins des organismes responsables de la gestion des feux au Canada et fournira un soutien au chapitre de la surveillance et des prévisions en matière de fumée et de qualité de l'air, ainsi que de la surveillance des émissions de carbone en aval. La mission GardeFeu améliorera également notre capacité à protéger les collectivités canadiennes, en particulier les communautés isolées du nord plus vulnérables qui sont situées dans des zones boisées, et permettra une prise de décision plus efficace concernant les évacuations.

répondra directement aux besoins des organismes responsables de la gestion des feux au Canada et fournira un soutien au chapitre de la surveillance et des prévisions en matière de fumée et de qualité de l'air, ainsi que de la surveillance des émissions de carbone en aval. La mission GardeFeu améliorera également notre capacité à protéger les collectivités canadiennes, en particulier les communautés isolées du nord plus vulnérables qui sont situées dans des zones boisées, et permettra une prise de décision plus efficace concernant les évacuations. Les pays sont en mesure de renforcer leurs capacités internes en s'entraidant lors de situations d'urgence causées par des feux de forêt. Le Canada a besoin de l'appui d'alliés étrangers presque chaque année et en a bénéficié ces dernières années. Il est aussi venu en aide à d'autres pays confrontés à des saisons de feux de végétation intenses.

