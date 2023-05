OTTAWA, ON, le 29 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'aider les Canadiens à rendre leurs maisons plus écoénergétiques pour leur permettre d'économiser sur leurs factures d'énergie, pour lutter contre les changements climatiques et pour soutenir de bons emplois durables.

La secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Julie Dabrusin, a souligné que les ateliers de l'Association canadienne des constructeurs d'habitations (ACCH) renforcent le secteur des constructions et rénovations résidentielles écoénergétiques au pays. Elle a également annoncé l'octroi de 1,3 million de dollars à l'ACCH sur cinq ans pour accélérer l'adoption de technologies novatrices, et ce, aussi bien pour la construction de nouvelles habitations que pour la rénovation d'habitations existantes.

Depuis 2021, s'inspirant des ateliers organisés dans le cadre du Partenariat local pour l'efficacité énergétique de Ressources naturelles Canada (RNCan), l'ACCH a tenu plus de 20 forums et ateliers fructueux qui ont rassemblé plus de 960 participants. L'ACCH continuera de travailler en étroite collaboration avec les associations locales et provinciales de constructeurs d'habitations pour développer et tenir plus de 130 forums et ateliers dans des marchés stratégiques au Canada. Ces ateliers visent à accélérer l'adoption de technologies novatrices pour la construction d'habitations à haut rendement énergétique ou pour la réalisation de rénovations qui hisseront des habitations existantes à ce niveau de rendement. Ils visent également à éliminer les obstacles à l'adoption de ces technologies (p. ex. les coûts pour les propriétaires) et à améliorer les chaînes d'approvisionnement de l'industrie.

Grâce à ce financement et à d'autres projets en cours visant à rendre les maisons et les bâtiments plus écoénergétiques, le gouvernement du Canada prend une fois de plus des mesures pour lutter contre les changements climatiques en soutenant des initiatives ayant pour but de réduire les émissions et d'améliorer l'efficacité énergétique. Pour atteindre les objectifs climatiques du Canada et assurer un avenir plus durable pour les générations futures, il est essentiel d'aménager des bâtiments plus résilients sur le plan climatique et de soutenir la création d'emplois dans tous les secteurs.

Citations

« C'est avec plaisir que j'ai annoncé des fonds pour soutenir l'Association canadienne des constructeurs d'habitations dans ses efforts pour accélérer la construction écoénergétique et la rénovation climato-intelligente au Canada. Grâce à la future Stratégie canadienne pour les bâtiments verts, de même qu'à notre série d'investissements dans la modernisation du réseau électrique et l'amélioration des chaînes d'approvisionnement, le gouvernement du Canada aide les collectivités à s'acheminer vers un avenir durable tout en créant des emplois bien rémunérés pour les travailleurs de métier qualifiés. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'ACCH est fière de soutenir le programme Partenariat local pour l'efficacité énergétique de RNCan depuis plus de dix ans. Le modèle du programme, qui confère un rôle central aux constructeurs et aux rénovateurs, s'est avéré efficace pour accélérer l'adoption et le déploiement de technologies émergentes. Le programme préconise une approche locale pour répondre aux besoins en habitations à haut rendement énergétique. Ainsi, il réunit des professionnels de l'industrie, des conseillers en efficacité énergétique, des fabricants et fournisseurs ainsi que des agents du bâtiment afin de trouver et de mettre en œuvre des solutions propres à la région concernée. L'ACCH se réjouit à la perspective d'organiser des forums et des ateliers inspirés du Partenariat, en collaboration avec ses homologues provinciaux et locaux, afin d'aider les constructeurs et les rénovateurs à trouver et à mettre à l'essai des moyens plus abordables de construire des habitations plus résilientes qui consomment peu d'énergie. »

Kevin Lee

Directeur général, Association canadienne des constructeurs d'habitations

Quelques faits

Porte-parole du secteur de la construction résidentielle depuis 1943, l'ACCH compte 8 500 entreprises membres, dont des constructeurs d'habitations, des rénovateurs, des promoteurs immobiliers, des entrepreneurs spécialisés, des fabricants de produits et de matériaux, des fournisseurs de produits de construction, des établissements de crédit, des assureurs et des professionnels des services.

L'initiative est financée par l'Office de l'efficacité énergétique de RNCan, par le biais du Fonds pour l'infrastructure verte, qui cherche à réduire la consommation d'énergie et les émissions du secteur du bâtiment et à abaisser le coût des constructions prêtes pour une consommation énergétique nette nulle.

Le secteur du bâtiment est la troisième source d'émissions au Canada . Le gouvernement du Canada prend des mesures déterminantes pour épauler les industries et les organisations qui aident à accélérer l'adoption de technologies et de méthodes favorisant la transition vers la carboneutralité.

. Le gouvernement du prend des mesures déterminantes pour épauler les industries et les organisations qui aident à accélérer l'adoption de technologies et de méthodes favorisant la transition vers la carboneutralité. En janvier 2023, un appel de propositions a été lancé pour le Fonds d'accélération des codes. Ce fonds aidera les provinces, les territoires, les municipalités, les gouvernements autochtones et différentes parties prenantes à adopter et à faire appliquer les codes nécessaires pour lutter contre les changements climatiques et accroître la résilience d'un océan à l'autre.

En février 2023, des appels de propositions ont été lancés pour l'Initiative d'accélérateur de rénovations majeures et pour le Programme pilote pour des quartiers plus verts, deux programmes visant à accélérer la rénovation de bâtiments à l'appui de la future Stratégie canadienne pour les bâtiments verts.

