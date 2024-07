Les installations innovantes et durables assureront un avenir solide à la science fédérale

OTTAWA, ON, le 26 juill. 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, le gouvernement du Canada met à la disposition des scientifiques et des chercheurs du gouvernement fédéral des installations de calibre mondial, durables et propices à la collaboration afin de soutenir les changements transformateurs que la science connaît et connaîtra.

Aujourd'hui, l'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, a annoncé les prochaines étapes concernant 2 nouvelles installations de laboratoire dans la région de la capitale nationale (RCN).

Un emplacement a été choisi, et les contrats ont été attribués pour le projet TerraCanada dans la région de la capitale nationale (TerraCanada dans la RCN), projet d'une valeur d'un milliard de dollars, et un avant-projet de conception préliminaire a été réalisé pour le projet Science de la sécurité et de la technologie des transports (SSTT), projet d'une valeur de 500 millions de dollars. Les deux installations seront situées sur le campus principal du Conseil national de recherches du Canada (CNRC), sur le chemin Montréal, à Ottawa (Ontario).

L'installation TerraCanada dans la RCN soutiendra les avancées scientifiques en matière de développement durable des terres et des ressources ainsi qu'en matière d'économie à faible émission de carbone. L'installation de SSTT évaluera et réduira les risques liés à la sécurité des transports des Canadiens. Les 2 projets permettront d'offrir aux scientifiques des installations polyvalentes, ultramodernes, durables et propices à la collaboration qui viendront compléter les laboratoires et les capacités scientifiques actuels du gouvernement.

À la suite d'un appel d'offres ouvert et concurrentiel, le contrat de services d'architecture et d'ingénierie pour la conception de l'installation TerraCanada dans la RCN a été attribué à AECOM Canada Architects Ltd., AECOM Canada Ltd. et AECOM Technical Services Inc., en coentreprise, pour une valeur de 59,5 millions de dollars. Le contrat de base pour les services de gestion de la construction de l'installation TerraCanada dans la RCN a été attribué à EBC Inc., pour une valeur de 78,8 millions de dollars.

Il s'agit d'un investissement important dans l'économie locale, et les travaux de conception commenceront en 2024, tandis que la préparation du chantier et la construction commenceront en 2026. Au plus fort de la construction, jusqu'à 400 travailleurs seront présents sur le chantier chaque jour. Ce projet comportera des avantages pour les entreprises autochtones grâce à un plan de participation des Autochtones. L'installation accueillera environ 450 employés et scientifiques de Ressources naturelles Canada et de la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Le projet SSTT permettra de relocaliser le laboratoire et le siège social du Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST), et l'installation accueillera plus de 260 employés et scientifiques du BST et du CNRC. Le contrat de services d'architecture et d'ingénierie pour ce projet a été attribué en 2022 à A49 et B&H, en coentreprise, et un avant-projet de conception préliminaire a été réalisé. Une demande de propositions pour le contrat de services de gestion de la construction devrait être publiée sur AchatsCanada plus tard en 2024.

« En construisant ces 2 nouvelles installations sur le campus principal du Conseil national de recherches et à nos chercheurs des possibilités inégalées de collaboration et de transformation. Les Canadiennes et Canadiens peuvent être sûrs qu'ils disposeront des outils nécessaires pour répondre aux besoins actuels et futurs de la société canadienne.»

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« Ces nouvelles installations témoignent de l'engagement du Canada à l'égard de l'excellence scientifique et de l'innovation. En investissant dans des infrastructures de pointe, nous renforçons non seulement nos capacités de recherche, mais nous stimulons également la croissance économique et nous positionnons le Canada en tant que chef de file mondial dans le domaine des sciences et de la technologie. Grâce à cet engagement, nous nous assurons que nos scientifiques disposent des ressources dont ils et elles ont besoin pour faire des découvertes révolutionnaires et relever les défis de demain. »

L'honorable Jenna Sudds

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

« Il est essentiel de veiller à ce que nos scientifiques disposent des outils et des installations nécessaires pour assurer le leadership du Canada dans le domaine de la recherche en énergie propre. Dans le cadre de la stratégie Laboratoires Canada, nous réunissions des chercheurs du gouvernement et des universités, nous favorisons la collaboration et nous stimulons la compétitivité dans le milieu de la recherche au pays. Les installations de pointe, comme les futurs locaux de TerraCanada dans la région de la capitale nationale, témoignent de l'engagement du gouvernement fédéral à l'égard des projets de développement durable qui soutiennent la transition du Canada vers une économie sobre en carbone. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Le secteur canadien des sciences et de la recherche s'emploie à relever certains des plus grands défis auxquels le monde est confronté tout en stimulant l'innovation, la croissance et la productivité. L'emplacement des deux nouvelles installations, qui s'inscrivent dans la stratégie Laboratoires Canada, vise à faire en sorte que nos chercheurs et chercheuses continuent d'avoir accès à des outils et des laboratoires modernes. Ce projet consolidera la position du Canada comme leader mondial pour les générations à venir. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« La volonté d'ouvrir deux nouveaux laboratoires à Ottawa consolide la position du Canada en tant que chef de file des sciences et de l'innovation tout en stimulant l'économie locale. Ces installations modernes favoriseront la collaboration et l'excellence en recherche, et aideront à attirer et à retenir des chercheurs de talent du monde entier dans notre région. »

L'honorable Mona Fortier

Députée d'Ottawa-Vanier

« Alors que le secteur des transports continue de se moderniser et d'évoluer, il est important que le Bureau de la sécurité des transports du Canada ait accès à une installation de calibre mondial pour mener les travaux d'ingénierie et les essais dans le cadre de ses enquêtes. Cette nouvelle installation, qui comprendra également notre administration centrale, nous permettra de soutenir les travaux essentiels à nos enquêtes et de collaborer avec le Conseil national de recherches dans le but de promouvoir la sécurité des transports au Canada. »

Kathy Fox

Présidente du Bureau de la sécurité des transports du Canada

À propos de Laboratoires Canada

Laboratoires Canada est une stratégie à long terme qui concrétise la vision visant à renforcer la science à l'échelle fédérale au Canada . Cette stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique afin de faire progresser la recherche dans les domaines scientifiques prioritaires dans des laboratoires et des espaces de collaboration modernes, durables et accessibles, grâce aux technologies de l'information numériques modernes.

. Cette stratégie prévoit la mise en place de groupes scientifiques partout au pays. Ces groupes réuniront des ministères et des organismes à vocation scientifique afin de faire progresser la recherche dans les domaines scientifiques prioritaires dans des laboratoires et des espaces de collaboration modernes, durables et accessibles, grâce aux technologies de l'information numériques modernes. Dans le budget de 2018, un investissement initial de 2,8 milliards de dollars avait été annoncé afin de lancer la stratégie, et le budget de 2024 a prévu un montant supplémentaire de 900 millions de dollars, ce qui porte l'investissement total à ce jour à 3,7 milliards de dollars, pour appuyer le travail important que font les scientifiques fédéraux pour le Canada .

À propos du groupe Innovation et science TerraCanada

Le groupe Innovation et science TerraCanada stimulera la collaboration en établissant un réseau d'installations multipartenaires et des installations dans la région de la capitale nationale et dans d'autres régions du pays, y compris les laboratoires récemment ouverts à Mississauga et à Hamilton , en Ontario .

et à , en . Ce réseau s'appuiera sur une infrastructure moderne qui attirera et gardera en poste les talents du monde entier et multipliera les possibilités pour les chercheurs et étudiants de divers horizons, créant ainsi la prochaine génération de chefs de file en science au fédéral pour faire progresser et développer les ressources naturelles du Canada .

À propos du groupe Science de la sécurité et de la technologie des transports

Le groupe Science de la sécurité et de la technologie des transports renforcera la collaboration et la mise en commun des ressources entre les ministères et organismes scientifiques fédéraux complémentaires et les chercheurs universitaires afin de faire progresser les technologies et la science de la sécurité des transports dans les secteurs aérien, ferroviaire, maritime et des pipelines.

La conception finale devrait être achevée en 2025, et la construction commencera à ce moment-là.

