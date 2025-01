OTTAWA, ON, le 22 janv. 2025 /CNW/ - Malgré les tentatives de conclure une entente qui permettrait aux gouvernements fédéral et provincial de collaborer pour soutenir les personnes les plus vulnérables de nos collectivités, l'Ontario et Saskatchewan n'ont pas été en mesure de convenir d'une entente à temps pour fournir le financement avant l'hiver. Par conséquent, le gouvernement fédéral a travaillé directement avec les villes principales dans les deux provinces.

Le gouvernement fédéral a annoncé aujourd'hui que des ententes visant à soutenir les personnes qui n'ont pas de logement, y compris celles qui vivent dans des campements, avaient été conclues avec neuf autres municipalités de l'Ontario : Durham, Toronto, Peel, York, Hamilton, Niagara, Waterloo, Ottawa et Sudbury. Des ententes ont également été conclues avec deux villes de la Saskatchewan : Regina et Saskatoon. Dans le cadre de ces ententes, le gouvernement fédéral fournira au total plus de 91,5 millions de dollars sur deux ans. Les municipalités fourniront une contribution équivalente à celle du gouvernement fédéral.

La conclusion d'une entente similaire avec la Ville de London a été annoncée le 13 décembre 2024. Le gouvernement fédéral versera au total plus de 88 millions de dollars à 10 municipalités de l'Ontario et environ 8 millions de dollars à deux villes de la Saskatchewan. Cette somme s'ajoute à ce que le gouvernement fédéral investit dans le cadre de Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, soit un total de 1,6 milliard de dollars en Ontario et de 124 millions de dollars en Saskatchewan.

Le financement soutiendra la mise en œuvre des plans locaux d'intervention visant à lutter contre les campements des villes et permettra d'offrir un soutien supplémentaire immédiat aux personnes sans domicile. Chaque plan est adapté aux besoins spécifiques de la collectivité visée. Les ententes conclues permettront de soutenir un large éventail d'activités, notamment la création de nouvelles places dans les refuges, l'augmentation du nombre d'options de logement de transition et la prestation de services de gestion de cas pour aider les personnes à trouver et à conserver un logement permanent.

D'autres ententes avec les provinces et les territoires devraient être annoncées dans les semaines à venir.

Citations

« Dans le budget de 2024, nous avons pris un engagement de 250 millions de dollars pour aider nos provinces et nos municipalités à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance. Ces accords constituent une partie importante de notre réponse, mais nous savons qu'il y a encore du travail à faire pour accélérer le développement de logements abordables, très abordables et avec services de soutien afin de garantir que tous les Canadiens aient un chez-soi.»

Nathaniel Erskine-Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'initiative de lutte contre l'itinérance hors refuge et les campements aidera à réduire le nombre de personnes en situation d'itinérance, en particulier le nombre de personnes qui vivent dans des campements. Elle repose sur la mise en œuvre d'un plan local d'intervention visant à lutter contre les campements (PLILC) dans chaque collectivité ciblée. Ce plan est mis en œuvre grâce à une approche qui favorise la stabilité du logement et la prestation de services de soutien visant à assurer la dignité des personnes.

Le financement fédéral fourni au titre de cette entente fait partie d'un engagement de 250 millions de dollars qui figure dans le budget de 2024 et vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au Canada .

vise à s'attaquer au problème urgent des campements et de l'itinérance hors refuge partout au . L'investissement de 250 millions de dollars du gouvernement fédéral a pour objectif de servir d'outil pour coordonner les fonds de contrepartie des gouvernements provinciaux et territoriaux, dans le but de résoudre le problème des campements partout au pays.

Des ententes ont été signées avec la Ville de London , le Québec et les Territoires du Nord-Ouest et ont fait l'objet d'une annonce en 2024.

, le Québec et les Territoires du Nord-Ouest et ont fait l'objet d'une annonce en 2024. Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance soutient les objectifs du Plan du Canada sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable.

sur le logement et de la Stratégie nationale sur le logement, c'est-à-dire répondre aux besoins des Canadiens les plus vulnérables et améliorer l'accès à un logement sûr, stable et abordable. Ce financement vient compléter les investissements fédéraux réalisés dans le cadre de l'initiative Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance, dont l'objectif est de fournir du financement et du soutien aux collectivités urbaines, autochtones, territoriales, rurales et éloignées afin de les aider à répondre à leurs besoins locaux en matière d'itinérance.

Depuis 2015, le gouvernement fédéral a aidé près de deux millions de Canadiens à se trouver un logement.

Liens connexes

Vers un chez-soi : la stratégie canadienne de lutte contre l'itinérance

Stratégie nationale sur le logement du Canada

Plan du Canada sur le logement

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Ville de London

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Québec

Annonce dans le cadre de l'ILIHRC - Territoires du Nord-Ouest

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Sofia Ouslis, Attachée de presse, [email protected], Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]