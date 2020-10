Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui la désignation du phare de Cape George (lac Bras d'Or) à St. Peter's, en Nouvelle-Écosse, et du phare d'alignement postérieur d'Annandale à Annandale, à l'Île-du-Prince-Édouard, à titre de phares patrimoniaux en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux du Canada.

Le phare de Cape George est une charmante tour carrée en bois effilée, de deux étages, comprenant une plateforme superposée et surmontée d'une lanterne carrée en métal rouge. Situé sur une plage de galets, surplombant la plus grande partie du lac Bras d'Or, le phare de 8,2 mètres (27 pieds) de haut est un point de repère bien connu des marins. Le phare d'alignement postérieur d'Annandale est une tour en bois magnifiquement effilée qui guidait les navires dans la rivière Boughton depuis le détroit de Northumberland. C'est le phare le plus haut de l'Île-du-Prince-Édouard, avec une hauteur de 19,8 mètres (65 pieds). Les phares, avec leur emplacement éloigné et leur longue tradition entourant le métier de gardien de phare, mettent en valeur leur environnement maritime côtier et restent des symboles précieux de leurs communautés.

Ces nouvelles désignations portent à 102 le nombre total de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants au pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Triple Island en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare du cap Spear à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime de notre pays.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les groupes communautaires et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont faites par le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada.

Citation

« Les phares patrimoniaux du Canada ont joué un rôle crucial pour assurer la sécurité des marins. Ils sont aussi des symboles de nos communautés et contribuent à l'économie locale en tant qu'attractions touristiques. Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger ces sites culturels de notre patrimoine maritime pour les générations futures. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Construit en 1950 pour remplacer le phare original établi en 1875, le phare de Cape George est un point de repère bien connu des marins qui naviguent dans l'anse St. Peter's depuis le lac Bras d'Or. Il a une longue tradition de gardien de phare, la famille Murray s'en étant occupée pendant 94 ans, jusqu'à son automatisation en 1969. Situé à environ une heure de route de Sydney , en Nouvelle-Écosse, le cadre isolé du phare reste largement inchangé, ce qui renforce le caractère maritime local de son environnement rural.

, en Nouvelle-Écosse, le cadre isolé du phare reste largement inchangé, ce qui renforce le caractère maritime local de son environnement rural. Le phare d'alignement postérieur d'Annandale fut construit en 1901 pour remplacer le phare original de 1898, détruit par un coup de vent en 1900. Sa hauteur inhabituelle et son profil élancé en font le phare le plus haut de l'Île-du-Prince-Édouard. Bien qu'il soit maintenant désaffecté, le phare est apprécié par la communauté d' Annandale , qui se trouve sur le côté est de Juniper Point. Il est situé à environ une heure de route de Charlottetown , à l'Île-du-Prince-Édouard.

, qui se trouve sur le côté est de Juniper Point. Il est situé à environ une heure de route de , à l'Île-du-Prince-Édouard. Parmi les 102 phares patrimoniaux désignés, 43 sont gérés par le gouvernement fédéral et 59 sont gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux, y compris le phare de Cape George et le phare d'alignement postérieur d' Annandale .

. La Loi sur la protection des phares patrimoniaux a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon responsable.

a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires à les entretenir de façon responsable. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnes et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

Document connexe

Fiche d'information : Loi sur la protection des phares patrimoniaux

Liens connexes

Les phares patrimoniaux du Canada

Site Web de Parcs Canada

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Moira Kelly, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 819-271-6218, [email protected] ; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]

Liens connexes

www.pc.gc.ca