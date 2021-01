OTTAWA, ON, le 12 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'emploie à protéger l'environnement tout en stimulant l'économie et en créant de bons emplois pour les Canadiens.

Aujourd'hui, Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Jonathan Wilkinson, a annoncé que le projet de forage exploratoire BHP Canada, le projet de forage exploratoire Central Ridge et le projet de forage exploratoire dans l'ouest de la passe Flamande pouvait aller de l'avant. Les projets permettront aux promoteurs de déterminer la présence, la nature et les quantités des ressources potentielles en hydrocarbures dans les zones de leurs permis d'exploration situées à environ 350 à 375 km au large des côtes, à l'est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador. Les projets créeront des emplois sûrs et profiteront à l'économie, tout en soutenant le développement durable et en protégeant l'environnement.

Cette décision fait suite à un processus d'évaluation environnementale rigoureux qui a permis de conclure que le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants lorsque les mesures d'atténuation sont prises en compte. Les promoteurs, BHP Petroleum (New Ventures) Corporation, Equinor Canada Limited et Chevron Canada Limited, peuvent maintenant faire des démarches pour obtenir des autorisations et permis éventuels auprès de ministères fédéraux ainsi que l'Office Canada−Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers.

Les trois projets sont soumis à des conditions juridiquement contraignantes que les promoteurs doivent remplir. Ces conditions comprennent des mesures visant à protéger le poisson et son habitat, les oiseaux migrateurs, les espèces en péril et l'utilisation du territoire et des ressources par les peuples autochtones.

« Le gouvernement du Canada estime que les évaluations environnementales, qui sont fondées sur la science et comprennent des consultations auprès des organisations autochtones et du public, sont essentielles à une exploitation responsable des ressources. Ces projets d'exploitation des ressources offriront des possibilités économiques à de nombreux Canadiens et les conditions juridiquement contraignantes imposées pendant toute la durée de vie des projets protégeront l'environnement. »

- L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Ces projets créeront de bons emplois. Ils répondront également aux normes les plus élevées en matière de protection de l'environnement. C'est une bonne nouvelle pour nos projets extracôtiers. »

- L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Ressources naturelles

