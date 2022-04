OTTAWA, ON, le 6 avril 2022 /CNW/ - Des circonstances exceptionnelles, comme les pénuries d'aliments pour animaux causées par la sécheresse et les retards entraînés par la pandémie mondiale et la guerre en Ukraine, ont perturbé les chaînes d'approvisionnement et fait augmenter le coût des intrants pour les producteurs agricoles canadiens, notamment en ce qui concerne le carburant et l'engrais. En cette période difficile, il est important que les producteurs reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour assurer la réussite de la saison des semis de 2022.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie‑Claude Bibeau, a annoncé un changement au Programme de paiements anticipés qui fera augmenter les liquidités des producteurs ce printemps pour les aider à faire face aux coûts élevés des intrants. L'exigence selon laquelle les avances de préproduction doivent être attribuées en deux versements, soit 60 % au départ et 40 % une fois l'ensemencement confirmé, sera temporairement supprimée. Ce changement permettra aux producteurs de recevoir 100 % de leur avance de 2022 dès qu'ils présenteront une demande.

Dans le cadre du Programme de paiements anticipés, les producteurs accèdent facilement à un crédit abordable, grâce à des avances en espèces pouvant atteindre 1 million de dollars, selon la valeur prévue de leur produit agricole, dont les premiers 100 000 $ de chaque campagne agricole sont exempts d'intérêt. En ayant accès à des liquidités supplémentaires au début du cycle de production, les productrices et producteurs agricoles pourront acheter des intrants importants comme le carburant, l'engrais et les semences, afin de maintenir une production complète pendant la saison de croissance. La pression sur les approvisionnements alimentaires mondiaux continue d'augmenter en raison du conflit en Ukraine. Le Canada est prêt à aider à combler le déficit de la production mondiale.

En décembre 2021, compte tenu de l'augmentation importante du coût des intrants, Financement agricole Canada (FAC) a offert de façon proactive des augmentations de la limite de crédit de 30 % pour le financement des intrants des cultures aux clients qui répondaient à certains critères d'approbation préalable. Cette mesure visait à s'assurer que ces clients avaient accès au capital dont ils avaient besoin en vue de la saison de croissance à venir.

Le gouvernement du Canada demeure résolu à soutenir le secteur agricole canadien afin que les exploitants agricoles et les entreprises disposent des outils nécessaires pour assurer un approvisionnement continu en aliments sains et nutritifs pour le Canada et le monde entier.

« Les productrices et producteurs agricoles du Canada font face à une augmentation du coût des matières premières, dont celui du carburant et de l'engrais, une situation exacerbée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En cette période d'incertitude, il est plus important que jamais que nos producteurs soient en mesure de maximiser leur production afin de nourrir les Canadiens et le monde entier. Ce changement temporaire au Programme de paiements anticipés arrive à temps pour la saison de plantation et aidera les producteurs à acheter les intrants nécessaires à une production alimentaire durable »

- L'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Les avances de fonds sont calculées en fonction d'un maximum de 50 % de la valeur anticipée des produits agricoles admissibles qui sont produits ou qui sont en stock.

Le PPA est exécuté par l'entremise de 30 associations du milieu de l'industrie.

En 2021, le PPA a fourni des avances totalisant 2,39 milliards de dollars à 17 430 producteurs au Canada.

