Le gouvernement garantit les passeports en 30 jours ou ils sont gratuits

OTTAWA, ON, le 7 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech, a annoncé la publication du premier rapport Le point sur nos services, une étape importante dans l'engagement du gouvernement du Canada en faveur de l'excellence, l'efficacité et la responsabilité en matière de prestation de services. Il a aussi annoncé d'importantes améliorations aux services de passeport: une nouvelle garantie de service de 30 jours ouvrables ou le passeport sera gratuit, ainsi que le déploiement du renouvellement de passeport en ligne.

Faits saillants du rapport Le point sur nos services

Dans le cadre de l'engagement du gouvernement d'être plus transparent et efficace, une nouvelle garantie de service de passeport entrera en vigueur plus tard cette année. Les demandes de passeport complètes, soumises en ligne, en personne ou par la poste, seront traitées en moins de 30 jours ouvrables ou elles seront gratuites. Si le traitement de la demande excède cette période, les Canadiens obtiendront un remboursement intégral des frais de passeport de la part du gouvernement.

Le gouvernement du Canada fait des progrès majeurs pour moderniser les services de passeport afin de les rendre accessibles et pratiques. En décembre 2024, le gouvernement a commencé à déployer le renouvellement de passeport en ligne, permettant aux Canadiens admissibles de renouveler leur passeport de chez eux.

Le ministre Beech a aussi annoncé l'ouverture d'un nouveau centre de traitement et de production des passeports à Surrey, en Colombie-Britannique, l'ajout du service de passeport en 10 jours ouvrables à 24 Centres Service Canada depuis 2022, dont ceux d'Iqaluit (Nt) et de Yellowknife (T.N.‑O.), pour un total de 60 points de service d'un océan à l'autre, et la mise en place d'un bureau de services de passeport complet à Charlottetown (Î.‑P.‑É.) dans un avenir proche.

Depuis le lancement du Régime canadien de soins dentaires (RCSD) en décembre 2023, plus de 3,8 millions de demandes ont été présentées et de celles-ci, plus de 1,5 millions de Canadiens sont couverts. Plus tard cette année, le RCSD sera disponible aux adultes de 18 à 64 ans pour ainsi permettre à un plus grand nombre de Canadiens d'accéder aux services de soins dentaires.

D'importantes améliorations en termes d'efficacité ont été apportées au régime de l'assurance-emploi. Le temps d'attente moyen au centre d'appels est passé de 18 minutes en 2022 à seulement 4 minutes cet hiver. L'Estimateur de prestations d'assurance-emploi, disponible depuis l'automne, traite environ 4 500 transactions par jour, aidant les Canadiens à mieux comprendre leur admissibilité aux prestations.

Des avancées dans l'automatisation du traitement des demandes de l'assurance-emploi ont simplifié les opérations, avec l'apprentissage machine et l'intelligence artificielle qui permettre de trier automatiquement 40 000 demandes, compléter 100 000 tâches et éliminer de la charge de travail 8 300 tâches par mois.

Grâce au programme de Modernisation du versement des prestations, le gouvernement met à jour l'infrastructure informatique, vieille de plusieurs décennies, pour que les Canadiens continuent de recevoir de façon sûre et fiable les prestations comme la Sécurité de la vieillesse, l'assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada.

L'automatisation du service de demande du numéro d'assurance sociale (NAS) transforme aussi la prestation de services. L'introduction de l'automatisation du service de demande de NAS en ligne va rendre le processus de demande complètement numérique, diminuant le temps d'attente de 5 jours à moins de 5 minutes. De plus, le service de NAS à l'entrée, disponible plus tard cette année, simplifiera grandement le processus pour les nouveaux arrivants au Canada. Ceux-ci n'auront plus besoin de faire la file dans un Centre Service Canada.

Citations

« Le portefeuille des services aux citoyens a été créé pour soutenir l'excellence du service et pour améliorer l'efficacité du gouvernement. Grâce à de nouveaux services numériques, comme le renouvellement de passeport en ligne, le NAS en ligne et les identifiants numériques, les Canadiens peuvent s'attendre à passer moins de temps dans une file d'attente ou au téléphone. Vous n'aurez plus besoin de vous absenter de votre travail, trouver un service de garde pour vos enfants ou payer un stationnement pour accéder aux services gouvernementaux. En fait, nos services seront grandement plus accessibles de partout au Canada, 24 heures par jour, 365 jours par année. Notre rapport Le point sur nos services démontre notre dévouement à améliorer les services pour tous les Canadiens tout en réduisant les coûts d'opérations du gouvernement. »

Le ministre des Services aux citoyens, Terry Beech

« Notre gouvernement s'est engagé à rendre les services plus efficaces, abordables et mieux adaptés aux besoins des Canadiens. Nous modernisons la prestation des services et améliorons le programme des passeports afin de réduire les temps d'attente et les coûts, tout en veillant à ce que les Canadiens aient accès au soutien dont ils ont besoin, sans obstacles inutiles. Le point sur les services du Ministre Beech offre aux Canadiens l'occasion d'en apprendre davantage sur les améliorations que nous apportons pour leur simplifier la vie. »

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux citoyens, Stéphane Lauzon

Faits en bref

Le lancement du Vérificateur de l'état d'une demande de passeport en ligne a facilité la vie des Canadiens, leur évitant d'être mis en attente. Plus de 833 000 utilisateurs ont suivi l'état de leur demande de passeport en ligne. Depuis 2021, la délivrance de passeport a augmenté de 315 %, avec 5,4 millions de passeports prévus d'être délivrés en 2025.

Depuis le déploiement du renouvellement de passeport en ligne, près de 1000 Canadiens ont renouvelé leur passeport avec succès.

D'un océan à l'autre, il y a 582 points de service de Service Canada qui offrent des services de passeport.

Pour 2024-2025, Service Canada s'attend à recevoir jusqu'à 5,74 millions de demandes de passeport.

À partir de mars 2025, les personnes âgées de 65 ans et plus, les enfants et les personnes avec un handicap peuvent présenter une demande de renouvellement de leur couverture du RCSD, s'ils ont rempli leur déclaration de revenus et reçu leur avis de cotisation.

Le temps d'attente moyen au centre d'appels du RCSD est de moins de 35 secondes.

Le temps d'attente moyen au centre d'appels de l'assurance-emploi a grandement diminué depuis 2022, passant de 18 minutes à 4 minutes.

Produits connexes

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour toute demande des médias, veuillez contacter : Teodor Gaspar, Directeur des communications, Cabinet du ministre des Services aux citoyens, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]