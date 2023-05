ST. JOHN'S, NL, le 31 mai 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada aide les entreprises et les travailleurs d'un bout à l'autre du pays à tirer parti des possibilités économiques liées au mouvement mondial en faveur d'une croissance propre pour créer de bons emplois dans la classe moyenne, bâtir des économies locales fortes et assainir l'air pour les générations à venir.

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles, et l'honorable Seamus O'Regan, ministre du Travail, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, ont annoncé aujourd'hui jusqu'à 86 millions de dollars en investissements fédéraux, sous réserve des négociations finales, pour convertir la raffinerie de pétrole de Come By Chance, à Terre-Neuve-et-Labrador, en une installation de production de diesel renouvelable de classe mondiale qui créera des milliers d'emplois dans la classe moyenne, fera croître l'économie et contribuera à l'avenir sobre en carbone de la province.

L'aide fédérale permettra à Braya Renewable Fuels de commercialiser sa production de diesel renouvelable et de carburant aviation durable. La phase de construction du projet devrait permettre de créer 800 emplois locaux. Une fois achevé plus tard cette année, le projet devrait permettre de maintenir 200 emplois à temps plein.

L'annonce de ce financement, rendu possible par le Fonds pour les combustibles propres de Ressources naturelles Canada et le Fonds stratégique pour l'innovation d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, a couronné la visite du ministre Wilkinson à Terre-Neuve-et-Labrador- aujourd'hui. En plus du Fonds pour les combustibles propres, le gouvernement du Canada a élaboré le Règlement sur les combustibles propres, qui soutient la croissance du secteur tout en veillant à ce que le coût de la vie reste abordable pour les ménages de la classe moyenne.

Plus tôt dans la journée, le ministre Wilkinson a profité de son allocution d'ouverture lors de la conférence d'Energy NL pour souligner le partenariat fédéral provincial- en cours pour favoriser la croissance propre et créer des emplois à Terre-Neuve-et-Labrador-.

Cette initiative comprend la présentation par le gouvernement du Canada donnée hier de modifications proposées visant à élargir les mandats des deux Accords atlantiques historiques pour y inclure la réglementation de l'énergie renouvelable en mer.

Le ministre Wilkinson a également évoqué la publication du Cadre de collaboration de Terre-Neuve-et-Labrador- dans le cadre des tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources (tables régionales). Une version préliminaire de ce cadre - éclairée par les premières discussions avec les partenaires autochtones et les premiers commentaires formulés par les représentants des syndicats et de l'industrie - définit quatre domaines dans lesquels Terre-Neuve-et-Labrador- peut exceller dans une économie à faibles émissions de carbone : les minéraux critiques, l'énergie éolienne et l'hydrogène, l'électrification ainsi que le captage, l'utilisation et le stockage du carbone.

Enfin, le ministre Wilkinson a également annoncé un investissement de 150 000 $ dans econext, en partenariat avec Energy NL, pour lancer une campagne de sensibilisation à l'hydrogène et aux technologies de production de cette source d'énergie à l'échelle locale. Le financement fédéral de ce projet est assuré par le Projet de sensibilisation aux combustibles propres de Ressources naturelles Canada, qui soutient des projets novateurs visant à combler les lacunes en matière de sensibilisation et de connaissances des Canadiens et de l'industrie en ce qui concerne tous les types de combustibles propres et toutes les technologies de combustibles propres dans toutes les applications industrielles, commerciales et publiques.

Grâce à ces efforts et à des initiatives transformatrices comme celles annoncées aujourd'hui, le gouvernement fédéral s'efforce de positionner le Canada, y compris Terre-Neuve-et-Labrador-, en tant que fournisseur mondial de choix pour de l'énergie et des technologies propres dans un monde carboneutre.

Citations

« Des projets comme celui-ci montrent bien ce que les carburants propres signifient pour l'Atlantique - des centaines de bons emplois dans la classe moyenne, des économies locales fortes et un avenir sain pour nos enfants. Terre-Neuve-et-Labrador dispose des ressources, des gens et de l'ambition nécessaires pour devenir un fournisseur de choix d'énergie et de technologies propres dans un monde carboneutre. Je suis très heureux de travailler avec eux pour réaliser ce potentiel. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« L'innovation est la clé d'un avenir plus propre et plus vert. C'est pourquoi notre gouvernement est fier d'épauler Braya Renewable Fuels dans son projet visant à développer des carburants propres pour l'avenir de l'aérospatiale et du transport aérien. C'est notre vision à l'œuvre - nous transformons une ancienne raffinerie de pétrole en usine moderne de production de carburants à faibles émissions de carbone. La transformation de la raffinerie de Come by Chance procurera au Canada un avantage incomparable dans l'économie verte de demain en nous aidant à atteindre nos objectifs de carboneutralité et elle créera de bons emplois pour les gens de Terre-Neuve-et-Labrador. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« Nous remercions sincèrement le gouvernement du Canada pour le soutien qu'il apporte à nos efforts visant à convertir la raffinerie de Come By Chance en une installation de production de diesel renouvelable et de carburant aviation durable. Il s'agit d'un atout essentiel pour la province, qui fournira des centaines d'emplois pendant la phase de construction et 200 emplois durables pendant la phase d'exploitation de la raffinerie. Le projet de conversion de classe mondiale de Braya positionne solidement notre région en tant que leader dans la production de combustibles renouvelables, et il soutient la croissance de l'énergie propre et les objectifs de carboneutralité pour 2050. »

Frank Almaraz

PDG, Braya Renewable Fuels

Quelques faits

Les combustibles propres sont essentiels pour alimenter notre avenir et parvenir à la carboneutralité d'ici 2050.

Avec un investissement de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans, le Fonds pour les combustibles propres offre de nouvelles possibilités pour alimenter la transition du Canada vers l'énergie propre. Le Fonds aidera les entreprises canadiennes à produire des combustibles propres, à créer jusqu'à 36 000 nouveaux emplois d'ici 2030 et à réduire les émissions de gaz à effet de serre.

vers l'énergie propre. Le Fonds aidera les entreprises canadiennes à produire des combustibles propres, à créer jusqu'à 36 000 nouveaux emplois d'ici à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Les tables de concertation régionales sur l'énergie et les ressources ont été lancées en juin 2022. La phase I comprend la Colombie-Britannique, le Manitoba et Terre-Neuve-et- Labrador . La phase II a été annoncée en octobre 2022 et comprend le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'Île-du-Prince-Édouard-, les Territoires du Nord-Ouest et le Yukon . L' Ontario ayant annoncé sa participation le 25 octobre 2022, neuf provinces et territoires au total participent désormais aux tables régionales. Les responsables sont activement en communication avec les autres provinces et territoires en vue d'établir des tables régionales dans tout le pays.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan (http://twitter.com/rncan)

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attachée de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]