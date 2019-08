Le gouvernement du Canada annonce de nouveaux investissements pour protéger les communautés des Premières Nations contre les incendies de forêt

PRINCE GEORGE, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES LHEIDLI T'ENNEH, BC, le 14 août 2019 /CNW/ - Le soutien des communautés des Premières Nations lors de situations d'urgence est une grande priorité du gouvernement du Canada.

Nous savons que les changements climatiques augmentent la gravité et la fréquence des catastrophes naturelles, ainsi que les dommages et les coûts s'y rattachant. Nous sommes également conscients que les communautés des Premières Nations - dont bon nombre sont situées en bordure de forêts - sont de plus en plus au cœur de l'action.

Aujourd'hui, le ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé de nouveaux investissements pour aider les Premières Nations à se protéger contre les incendies de forêt et autres catastrophes naturelles.

Le ministre O'Regan a fait l'annonce à la suite d'une table ronde sur la gestion des urgences tenue à Prince George, en Colombie‑Britannique, avec des représentants des Premières Nations et la province.

Le budget de 2019 prévoit un investissement de 47,72 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2019-2020 afin d'élargir les programmes FireSmart dans les réserves, dans le but d'aider les Premières Nations à renforcer leurs capacités en matière de gestion des incendies de forêt. Cette mesure contribuera à accroître la sécurité des communautés des Premières Nations devant la menace sans cesse grandissante.

Les programmes FireSmart prévoient la formation d'équipes des Premières Nations en matière de lutte contre les incendies de forêt, de gestion des matières combustibles et de débroussaillage, ce qui réduit l'intensité et la propagation des incendies de forêt. Ils mettent également à profit les connaissances autochtones de l'environnement et du terrain pour améliorer la planification, la préparation et l'intervention en cas d'incendies de forêt.

Les fonds affectés aux programmes FireSmart viennent s'ajouter aux 259 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, prévus dans le budget de 2019 pour renforcer la capacité des Premières Nations de se préparer aux situations d'urgence, d'intervenir et d'atténuer les menaces. Cela comprend :

211 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2019-2020, pour soutenir la résilience accrue et la gestion des urgences dans les réserves. Les investissements iront à des initiatives telles que la formation dirigée par les Premières Nations, la planification des mesures d'urgence et le renforcement des capacités en cas d'urgence. De ce montant, 9,97 millions de dollars seront investis sur trois ans en vue d'appuyer la création du bureau du commissaire autochtone aux incendies, qui fera la promotion de la sécurité incendie et de la prévention des incendies dans les réserves.

48 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2020-2021, pour renouveler le financement des projets d'infrastructure dans les réserves, lesquels protégeront les communautés contre les dangers liés au climat.

Ce travail vient appuyer l'engagement du gouvernement du Canada de mettre en œuvre la Stratégie de sécurité civile pour le Canada, qui a été élaborée en partenariat avec les gouvernements provinciaux et territoriaux après consultation avec divers intervenants et dirigeants autochtones. Au total, le gouvernement du Canada investira 151 millions de dollars sur cinq ans, puis 9,28 millions de dollars par année par la suite, pour appuyer la mise en œuvre fédérale de la Stratégie de sécurité civile.

Citation

« En cas de catastrophe naturelle, une bonne préparation et des efforts d'atténuation adéquats peuvent faire une énorme différence pour protéger les communautés. Compte tenu des changements climatiques, de nombreuses Premières Nations sont aux prises avec des menaces grandissantes en raison des incendies de forêt et des autres aléas naturels, et elles comptent parmi les communautés les plus durement touchées par les récentes catastrophes naturelles. Pour cette raison, notre gouvernement réalise d'importants investissements supplémentaires pour lutter contre ces menaces en misant sur les solutions menées par les Premières Nations et sur les connaissances autochtones, dans le cadre des programmes FireSmart et d'activités de formation, de planification des mesures d'urgence et de renforcement des capacités en cas d'urgence dirigées par les Premières Nations. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Depuis 2015, SAC a versé quelque 3,2 millions de dollars par année aux Premières Nations pour les aider à participer aux programmes FireSmart. En 2017 et en 2018, des programmes FireSmart ont été financés au sein de 43 communautés des Premières Nations dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC. Grâce au financement supplémentaire annoncé dans le budget de 2019, davantage de communautés pourront participer.

en 2018, des programmes FireSmart ont été financés au sein de 43 communautés des Premières Nations dans le cadre du Programme d'aide à la gestion des urgences de SAC. Grâce au financement supplémentaire annoncé dans le budget de 2019, davantage de communautés pourront participer. Des accords de financement par contribution pour les programmes FireSmart entre Services aux Autochtones Canada (SAC) et des organisations partenaires seront négociés au cours des prochains mois. Plus de renseignements seront diffusés à mesure que les accords seront conclus.

En plus de l'investissement de 47,72 millions de dollars, SAC dispose d'un budget de base annuel de 16,6 millions de dollars pour les services de lutte contre les incendies de forêt. Ces fonds, qui sont régis par des accords avec les provinces, sont affectés à des services de présuppression et de détection des incendies de forêt et à des activités visant à réduire le nombre d'incendies de forêt (p. ex. éducation, communications, gestion des matières combustibles, planification et formation).

Liens connexes

La protection contre les incendies dans les communautés des Premières Nations

FireSmart Canada (non disponible en français)

Programme d'aide à la gestion des urgences

Stratégie de sécurité civile pour le Canada : Vers un 2030 marqué par la résilience

Les feux de friches 2019

