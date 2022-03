Les subventions offertes favoriseront le développement des talents et de la recherche dans le domaine des technologies quantiques au pays.

OTTAWA, ON, le 15 mars 2022 /CNW/ - La science et l'innovation en quantique donnent lieu à des percées prometteuses dans divers domaines d'importance : communications, informatique, science des matériaux, détection, soins de santé, navigation et autres. Le gouvernement du Canada est déterminé à contribuer à façonner l'avenir des technologies quantiques en appuyant au pays ce nouveau secteur au potentiel transformateur et en y établissant le leadership du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, annonce un investissement de 137,9 millions de dollars qui se fera au moyen des subventions du Programme de formation orientée vers la nouveauté, la collaboration et l'expérience en recherche (FONCER) et des subventions Alliance, qui sont octroyées par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Cet investissement marque une étape importante à l'appui de la Stratégie quantique nationale. Il permettra de renforcer les atouts du Canada en matière de recherche dans le domaine de la science quantique, tout en contribuant à constituer un bassin de talents pour soutenir la croissance et le dynamisme de la communauté dans le domaine.

Ces nouveaux fonds s'ajouteront aux quelque 384 millions de dollars en financement que le CRSNG a octroyés pour la recherche en quantique dans les établissements postsecondaires canadiens au cours des 10 dernières années.

Demandes de subvention acceptées à compter du 15 mars 2022 :

Les subventions du Programme FONCER (5,4 millions de dollars) appuieront les efforts visant à former, à attirer et à retenir au pays les meilleurs talents en science et en technologies quantiques. Ce financement est maintenant offert dans le cadre du concours annuel du Programme FONCER. Le CRSNG octroiera au moins trois subventions FONCER en science et technologies quantiques.

Demandes de subvention acceptées à compter du 1er avril 2022 :

Les subventions en quantique du programme Alliance, volet International (29,7 millions de dollars) fourniront un soutien aux chercheuses et aux chercheurs du Canada pour leur permettre de travailler avec des collègues étrangers du milieu universitaire afin d'établir et de développer des collaborations et des projets de recherche internationaux en science et en technologies quantiques.

Demandes de subvention acceptées au printemps 2022 :

Les subventions en quantique du programme Alliance (62,4 millions de dollars) contribueront à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités de recherche du Canada en science et en technologies quantiques grâce à des partenariats avec des organismes des secteurs privé, public et sans but lucratif.

contribueront à renforcer, à coordonner et à accroitre les capacités de recherche du en science et en technologies quantiques grâce à des partenariats avec des organismes des secteurs privé, public et sans but lucratif. Les subventions Consortiums en quantique du programme Alliance (40,4 millions de dollars) aideront à établir des partenariats de recherche à grande échelle et à accroitre la synergie entre les centres régionaux de recherche et d'innovation en quantique, les laboratoires fédéraux et les autres centres et parties prenantes dans le domaine de la quantique au Canada . Ces subventions permettront de renforcer le milieu canadien de la recherche et de l'innovation en quantique de sorte qu'il soit en phase avec les applications de l'industrie et les besoins du gouvernement.

Dans le cadre des efforts consacrés par le gouvernement du Canada à l'élaboration de la Stratégie quantique nationale, le CRSNG continuera à mobiliser ses partenaires fédéraux et les autres acteurs de l'écosystème de la quantique au pays pour accroitre les forces déjà grandes du Canada en recherche quantique; favoriser l'essor, à l'échelle nationale, des technologies quantiques ainsi que des entreprises et des talents qui sont prêts à les exploiter; et renforcer le leadership mondial du Canada dans ce domaine en pleine effervescence.

Citations

« La Stratégie quantique nationale dynamise l'économie, notamment en soutenant la recherche, les entreprises et les talents dont le Canada a besoin pour renforcer son leadership dans le domaine. Ces subventions aideront les Canadiennes et les Canadiens à se distinguer comme chefs de file de la révolution quantique. Je me réjouis à l'idée de voir le secteur canadien de la quantique continuer de se démarquer comme chef de file mondial en menant des travaux de recherche innovants et en générant des retombées déterminantes. »

- L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« C'est avec plaisir que le CRSNG continuera d'appuyer la recherche en science et en technologies quantiques au Canada. En tant qu'acteur clé de la Stratégie quantique nationale, notre organisme est bien placé pour agir sur deux fronts -- développer les talents dans le domaine au pays et favoriser l'établissement de partenariats nationaux et internationaux. Ces efforts nous permettront d'accéder aux connaissances, aux talents et au savoir-faire de calibre mondial en technologies quantiques et de contribuer à leur développement, tout en soutenant l'innovation dans le domaine au Canada. »

Alejandro Adem, président, CRSNG

Faits saillants

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a engagé 360 millions de dollars pour jeter les bases d'une stratégie quantique nationale, tirant ainsi parti des investissements déjà réalisés pour favoriser les progrès dans le domaine émergent des technologies quantiques. Au fur et à mesure que les technologies arriveront à maturité et que les capacités de la quantique seront exploitées dans un plus grand nombre de domaines, le secteur de la quantique jouera un rôle essentiel dans l'économie, la croissance et la résilience à long terme du Canada .

a engagé 360 millions de dollars pour jeter les bases d'une stratégie quantique nationale, tirant ainsi parti des investissements déjà réalisés pour favoriser les progrès dans le domaine émergent des technologies quantiques. Au fur et à mesure que les technologies arriveront à maturité et que les capacités de la quantique seront exploitées dans un plus grand nombre de domaines, le secteur de la quantique jouera un rôle essentiel dans l'économie, la croissance et la résilience à long terme du . Le développement des technologies quantiques permettra de créer des emplois dans de nombreux domaines : recherche et science; conception et développement de logiciels et de matériel informatique; fabrication; soutien technique; ventes et marketing; activités commerciales et autres.

Le gouvernement du Canada a également investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques de 2009 à 2020 -- surtout par le biais de concours d'organismes subventionnaires comme le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada et le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada -- pour contribuer à faire du pays un leader mondial dans le domaine.

a également investi plus d'un milliard de dollars dans la recherche et la science quantiques de 2009 à 2020 -- surtout par le biais de concours d'organismes subventionnaires comme le recherches en sciences naturelles et en génie du et le Fonds d'excellence en recherche Apogée -- pour contribuer à faire du pays un leader mondial dans le domaine. Le gouvernement a aussi investi dans la commercialisation de nouvelles technologies quantiques, notamment par le biais d'agences de développement régional, du Fonds stratégique pour l'innovation et du Programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada .

