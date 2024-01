Le bâtiment historique de la centrale électrique fera l'objet d'une importante stabilisation structurelle.

SAULT STE. MARIE, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Parcs Canada a pour rôle de protéger des exemples représentatifs du patrimoine naturel et culturel national, et d'en faire connaître l'histoire à la population canadienne, notamment l'histoire, la culture et les contributions des peuples autochtones. Les destinations administrées par Parcs Canada constituent les pierres angulaires de l'industrie touristique du Canada, et l'Agence s'est engagée à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et de grande qualité et à appuyer le tourisme dans les collectivités de partout au pays.

Aujourd'hui, Terry Sheehan, secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés et député de Sault Ste. Marie, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé un financement fédéral de 7,4 millions de dollars pour des améliorations essentielles à l'infrastructure afin de stabiliser et de conserver le bâtiment historique de la centrale électrique.

Grâce au financement de 557 millions de dollars annoncé par le gouvernement du Canada à la fin de l'année 2022, les travaux sur le bâtiment de la centrale électrique ont commencé afin d'améliorer la durabilité et la fonction à long terme de ce bien historique. Le bâtiment de la centrale électrique a permis au canal de Sault Ste. Marie d'être la première écluse à fonctionnement électrique au monde et est à l'origine de la désignation du site comme lieu historique national. Ce bâtiment patrimonial fait l'objet d'importants travaux de stabilisation structurelle afin de remédier à sa détérioration, en grande partie grâce à des efforts d'atténuation des eaux souterraines et à d'autres améliorations, notamment des initiatives de conservation, de réhabilitation et de construction. Les travaux à la centrale électrique ont commencé fin décembre 2023 et devraient se poursuivre pendant environ deux ans.

La première phase du projet de la centrale électrique a débuté en 2019, avec un financement fédéral de 6,3 millions de dollars pour commencer les travaux d'investigation, qui comprenaient l'enlèvement de certaines infrastructures existantes afin d'explorer et de comprendre en profondeur les problèmes d'infiltration d'eau, et d'évaluer les besoins futurs en matière de restauration de ce bâtiment patrimonial. Avec l'annonce d'aujourd'hui, l'investissement fédéral total pour le bâtiment de la centrale électrique s'élève à environ 13,8 millions de dollars.

D'autres investissements importants dans l'infrastructure ont été réalisés au cours des huit dernières années au lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie. Le gouvernement fédéral a financé de nombreux projets sur le site, notamment la restauration et la protection du bâtiment de la centrale électrique, du bâtiment des magasins et des structures connexes, la réparation de la résidence du surintendant, la conception et la réfection du revêtement de la route d'accès au lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie, ainsi que la création et l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil et d'un nouvel espace d'exposition.

Le vaste portefeuille d'infrastructures de Parcs Canada compte environ 18 000 biens bâtis tels que des autoroutes, des ponts, des barrages et d'autres infrastructures maritimes, des bâtiments historiques et des fortifications, des installations de traitement de l'eau et des eaux usées, des terrains de camping, des centres d'accueil et des bâtiments opérationnels. Depuis 2015, le programme d'investissements fédéraux dans l'infrastructure a permis à Parcs Canada d'améliorer l'état d'environ 5 000 biens dans tout le pays. Ces améliorations permettent de garantir la sécurité publique, la qualité et la fiabilité des offres aux visiteurs, et d'intégrer des technologies vertes et la résilience climatique, tout en rapprochant la population canadienne de la nature et de l'histoire.

Citation

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à investir dans la conservation du patrimoine bâti du Canada et à soutenir les économies locales et la croissance du secteur touristique. Le lieu historique national du Canal-de-Sault Ste. Marie entreprend un vaste projet de revitalisation du bâtiment historique de la centrale électrique afin d'en assurer la durabilité et la longévité pour les générations futures. En assurant la durabilité des lieux administrés par Parcs Canada, le gouvernement soutient les économies locales, contribue à la croissance du tourisme durable et renforce leur attrait en tant que destinations de choix pour célébrer notre pays. »

Terry Sheehan,

Député de Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés

Les faits en bref

Le canal de Sault Ste. Marie était non seulement l'écluse la plus longue du monde, mais aussi la première à fonctionner à l'électricité lorsqu'elle a été ouverte en 1895. Ce canal était le dernier lien du réseau de navigation entièrement canadien de 3 500 km reliant l'océan Atlantique à l'extrémité ouest du lac Supérieur. Il fut désigné comme lieu historique national en 1987.

Le gouvernement du Canada a investi plus de 18,5 millions de dollars pour rajeunir le lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie , dans le cadre du plus grand plan fédéral d'infrastructure de l'histoire de Parcs Canada.

Le lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie entreprend un vaste projet de revitalisation de son centre historique. Cette zone désigne un ensemble d'édifices du patrimoine comprenant l'atelier de menuiserie, le bâtiment des magasins et la forge, ainsi que la centrale électrique et le paysage environnant. Ces changements représentent des améliorations significatives de l'offre d'expérience du visiteur du site.

En juin 2022, un nouveau centre d'accueil et un espace d'exposition ont été inaugurés. Ils présentent des éléments d'interprétation qui soulignent l'incidence de la construction du canal sur les communautés des Premières Nations et des Nations métisses. Il s'agit notamment d'expositions interactives, de panneaux d'interprétation, de photographies historiques, d'artefacts impressionnants et d'un canoë en écorce de bouleau fabriqué à la main, prêté par la Première Nation des Batchewanas. Une nouvelle carte interactive à écran tactile aide les visiteurs à planifier leur visite du canal, en leur fournissant des renseignements sur les points d'intérêt, les sentiers et une visite autoguidée de l'une des nombreuses structures historiques du site. Les innovations techniques du canal sont présentées à travers un modèle d'écluse interactif nouvellement conçu.

Parcs Canada accueille chaque année au lieu historique national du Canal-de- Sault Ste. Marie environ 100 000 visiteurs par voie terrestre et 55 000 visiteurs par voie maritime. Parcs Canada demande aux visiteurs de continuer à respecter les consignes sanitaires publiques dans ses installations. Consultez le site Web pour obtenir les renseignements les plus récents.

Document connexe

Liens connexes

