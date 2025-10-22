GATINEAU, QC, le 22 oct. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, a annoncé 11 désignations de personnages, lieux et événements d'importance historique nationale dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Ces désignations honorent la diversité de l'histoire du Canada en commémorant un éventail de sujets. Celles-ci comprennent :

Lieux : Seven Oaks House à Winnipeg, Manitoba

Personnages : William Kennedy, Charlotte Edith Anderson Monture, Mary Two-Axe Earley, Everett Baker

Événements : Carrousel de la GRC, invention du déchaumeur Morris, électrification des zones rurales au Canada, affaire Klippert, 1967, l'incendie de Miramichi de 1825, Entraînement pendant la Première Guerre mondiale au camp Sarcee

Faits saillants de l'annonce d'aujourd'hui

L'électrification rurale au Canada : Au début du 20e siècle, la majorité des Canadiens et Canadiennes vivaient dans des régions rurales sans accès à l'électricité. La mobilisation de groupes de femmes et d'agriculteurs a contribué à lancer un mouvement national en faveur de l'électrification rurale, fortement promue par les compagnies d'électricité comme une nécessité moderne. Chaque province a adopté une approche différente -- du système public de l'Ontario aux coopératives de l'Alberta, en passant par l'expansion rapide en Saskatchewan avec les agriculteurs. Bien que l'électrification ait transformé le Canada rural, certaines communautés ont résisté au changement et de nombreuses Premières Nations ont été exclues. Dès les années 1970, presque tous les foyers ruraux étaient reliés à des centrales électriques, ce qui a considérablement amélioré la qualité de vie et permis l'adoption de nouvelles technologies.

Mary Two-Axe Earley : Cette femme Kanien'kehá:ka (mohawk) a été une pionnière de la lutte pour l'égalité des femmes des Premières Nations. Elle a attiré l'attention du pays sur la discrimination fondée sur le genre de la Loi sur les Indiens, qui privait les femmes de leur statut d'indien si elles épousaient des hommes n'ayant pas ce statut. Son combat a mené à des changements introduits dans la Loi en 1985, permettant aux femmes de conserver et de transmettre ce statut à leurs enfants. Two-Axe Earley a été la première personne à voir son statut rétabli en vertu de la Loi sur les Indiens modifiée.

Carrousel de la GRC : Issue des traditions de la cavalerie britannique, cette performance d'une grande précision réalisée en musique par des policiers à cheval en uniforme rouge a été présentée pour la première fois à Regina, dans les Territoires du Nord-Ouest (aujourd'hui la Saskatchewan), en 1887. Le Carrousel démontre l'importance historique de l'équitation dans l'histoire des forces de police canadiennes. En 1961, la Gendarmerie royale du Canada a créé un Carrousel annuel. Cinq ans plus tard, elle se produisait plus d'une centaine de fois par an. Depuis 1988, les agents sélectionnés pour faire partie du Carrousel y évoluent pendant trois ans puis retournent à des fonctions de police. Le Carrousel fait des tournées au Canada et dans le monde entier de mai à octobre.

Incendie de Miramichi de 1825 : En octobre 1825, l'incendie de Miramichi a ravagé environ 15 500 km² dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, détruisant des communautés, tuant des centaines de personnes et laissant des milliers d'autres sans abri. Environ 50 000 £ ont été recueillis pour venir en aide à l'ensemble de la colonie, ce qui constitue probablement le plus important effort de secours en cas de catastrophe dans l'histoire du Canada avant la Confédération. Cette mobilisation a renforcé les liens entre la colonie du Nouveau-Brunswick, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les colonies du Haut et du Bas-Canada. Ce gigantesque incendie de forêt a entraîné des répercussions environnementales majeures au Nouveau-Brunswick, modifiant durablement l'écosystème et affectant les colons ainsi que les Mi'kmaq, dont les moyens de subsistance dépendaient des terres et des eaux de la région de Miramichi. Après l'incendie, l'exploitation forestière s'est déplacée vers de nouveaux territoires, tandis que l'industrie locale s'est tournée vers le commerce du bois transformé.

Entraînement pendant la Première Guerre mondiale au camp Sarcee : En 1915, reflétant l'engagement du Canada dans la Première Guerre mondiale, le gouvernement a établi le camp Sarcee près de Calgary sur des terres récemment cédées par la Première Nation Tsuut'ina (Sarcee). En tant que l'un des plus grands camps d'entraînement du Canada, il a initié plus de 45 000 Canadiens à la vie militaire avant leur départ pour l'étranger. Des marqueurs de pierre sur Signal Hill commémorent les milliers de personnes qui s'y sont entraînées. La création du camp met en lumière les pressions subies par les Premières Nations lorsque des terres promises à leur usage exclusif ont été réaffectées à des fins militaires, suscitant des conflits persistants. Pour la Nation Tsuut'ina, l'utilisation militaire intensive de ces terres au 20e siècle demeure un héritage important. L'utilisation continue du camp Sarcee pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide souligne son rôle durable dans l'histoire militaire du Canada.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire des recommendations de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnages, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de son passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Citation

« Les désignations historiques jouent un rôle essentiel dans la préservation du patrimoine et de l'identité communs du Canada. Elles permettent de reconnaître, de rappeler et de transmettre les histoires des personnes, des lieux et des événements qui ont façonné notre nation, afin que les générations futures sachent qui nous sommes d'où nous venons. J'invite toutes les Canadiennes et tous les Canadiens à découvrir ces désignations et ces histoires, et à prendre part à la préservation de notre héritage collectif. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

Faits en bref

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 280 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour soumettre la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique de votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour obtenir de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Établie en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre responsable de Parcs Canada concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada. En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Parcs Canada a l'ambition de collaborer avec les Canadiens et Canadiennes afin de raconter des récits de plus grande portée et plus inclusifs dans les lieux qu'il gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche attrayante pour présenter l'histoire du Canada selon diverses perspectives.

