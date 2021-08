OTTAWA, ON, le 6 août 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que le gouvernement du Canada offre 100 millions de dollars dans le cadre d'Agri‑relance pour aider les éleveurs à faire face aux coûts exceptionnels immédiats liés à la sécheresse et aux feux de forêt. Ce financement est conçu pour contribuer à l'ensemble des demandes provinciales au titre d'Agri‑relance selon une formule de partage de coûts de 60-40 conformément à ce qui est prévu dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture.

En rendant ce financement disponible dès maintenant, les éleveurs peuvent être assurés qu'ils recevront une aide dès que les évaluations complètes seront terminées.

Le gouvernement du Canada travaille sans relâche pour aider les gouvernements du Manitoba, de l'Ontario, de la Saskatchewan, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique à réaliser des évaluations de la catastrophe et déterminer les mesures qui pourraient être prises par le biais d'Agri-relance. Une fois les évaluations terminées, le gouvernement du Canada travaillera rapidement pour conclure des ententes avec chaque province sur les programmes de soutien. Le gouvernement du Canada est ouvert aux demandes d'aide directe aux éleveurs de bétail pour les coûts additionnels relatifs à l'alimentation du bétail, au transport et aux infrastructures hydrauliques.

La ministre Bibeau a également annoncé que le Manitoba invoque la disposition de participation tardive d'Agri-stabilité. Les provinces touchées par la sécheresse sont encouragées à utiliser cette disposition afin de permettre aux producteurs qui ne sont pas inscrits d'accéder à une aide financière dans le cadre du programme. Les producteurs peuvent aussi demander des paiements provisoires au titre d'Agri-stabilité, qui peuvent les aider à faire face à leurs difficultés financières immédiates. Jusqu'à présent, le gouvernement du Canada et les gouvernements de la Saskatchewan, de l'Alberta et du Manitoba ont convenu de faire passer de 50 % à 75 % le pourcentage des paiements provisoires au titre d'Agri-stabilité 2021, pour que les producteurs puissent accéder à une plus grande part de leurs prestations lorsqu'ils en ont le plus besoin. La ministre Bibeau a réitéré aux provinces l'offre du gouvernement du Canada d'augmenter le taux d'indemnisation du programme Agri-stabilité en le faisant passer de 70 % à 80 %. Cette mesure ferait en sorte que les producteurs agricoles de tout le pays recevraient ainsi 75 millions de dollars de plus par année, ce qui profiterait aux producteurs en détresse qui ont plus que jamais besoin d'aide.

La ministre Bibeau a aussi annoncé l'admissibilité au report de l'impôt pour les éleveurs de bétail des autres régions désignées touchées par la sécheresse en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan et en Ontario. Ces régions s'ajoutent à la liste des régions canadiennes désignées touchées par la sécheresse annoncée le 22 juillet 2021. Cette disposition permettra aux producteurs de bœuf qui sont obligés de vendre une partie importante de leurs troupeaux reproducteurs en raison des conditions de sécheresse d'utiliser les revenus qui en résultent pour compenser les coûts de remplacement du troupeau.

Agri‑protection aide les producteurs à gérer les pertes de production et de qualité causées par les conditions météorologiques défavorables, notamment la sécheresse. La ministre Bibeau a souligné le soutien fédéral pour toutes les provinces des Prairies en vue d'apporter immédiatement des rajustements bilatéraux au programme Agri-protection à frais partagés pour permettre l'utilisation des récoltes endommagées par la sécheresse comme aliments du bétail. Ces mesures augmenteront la quantité de cultures mises à la disposition des éleveurs de bétail en ces temps difficiles.

Le gouvernement du Canada soutient les familles agricoles en cette période difficile, les écoute et continuera de répondre à leurs besoins.

« Les familles agricoles dans l'ouest du pays et dans certaines régions de l'Ontario sont nombreuses à devoir prendre des décisions difficiles lorsque la situation se complique. Notre gouvernement travaille étroitement avec ses partenaires provinciaux afin de fournir du soutien en temps opportun aux producteurs qui en ont besoin. Aujourd'hui, nous annonçons un financement de 100 millions de dollars, qui sera ajouté aux initiatives provinciales d'Agri-relance. Cet argent sera versé aussi rapidement que nous pourrons traiter les demandes des provinces, et nous sommes prêts à demander du financement supplémentaire si les demandes excèdent ce montant. Nous continuerons à soutenir les familles agricoles afin de les aider à composer avec les défis qui se dressent devant nous, et nous les placerons sur la voie d'un avenir durable en sachant que les changements climatiques resteront un enjeu. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les conditions de sécheresse grave, les températures élevées soutenues et les feux de forêt continuent de créer du stress et de l'incertitude pour nos producteurs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada prend des mesures pour garantir un financement dans le cadre du programme Agri-relance, afin de s'assurer qu'un soutien continu est fourni aux agriculteurs le plus rapidement possible. »

- L'honorable Jim Carr, ministre et représentant spécial pour les Prairies et député de Winnipeg-Centre-Sud

Des autorisations de programme sont nécessaires si les mesures prises au titre d'Agri‑relance dépassent 60 millions de dollars dans le budget fédéral. Le premier ministre a autorisé les 100 millions de dollars annoncés aujourd'hui, et ce financement s'ajoutera aux 25 millions de dollars estimés offerts en soutien relatif à la COVID-19 pour 2021-2022.

Les producteurs ont accès à un ensemble de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) pour les aider à gérer les risques importants menaçant la viabilité de leur exploitation agricole qu'ils ne sont pas en mesure de gérer.

Le 22 juillet, la ministre Bibeau a visité la région d'Entre‑les‑Lacs du Manitoba , où elle a rencontré des producteurs touchés par la sécheresse pour être témoin de la façon dont les conditions de sécheresse causent des pertes de récoltes, appauvrissent la qualité des récoltes et réduisent l'approvisionnement en eau et en fourrage accessibles au bétail.

, où elle a rencontré des producteurs touchés par la sécheresse pour être témoin de la façon dont les conditions de sécheresse causent des pertes de récoltes, appauvrissent la qualité des récoltes et réduisent l'approvisionnement en eau et en fourrage accessibles au bétail. Le cadre fédéral, provincial et territorial d'aide en cas de catastrophe Agri‑relance est destiné à aider les producteurs à reprendre leurs activités à la suite de catastrophes naturelles, de concert avec les programmes de base de GRE. Agri‑relance aide les producteurs à engager les coûts exceptionnels associés à la reprise de leurs activités à la suite de catastrophes.

Agri‑stabilité est un programmes de GRE du Partenariat canadien pour l'agriculture. Il protège les producteurs canadiens contre les baisses importantes des revenus agricoles dues, entre autres, à des pertes de production, à l'augmentation des coûts et aux conditions du marché. Bien que la date limite d'inscription au programme pour l'année 2021 soit passée, les provinces peuvent demander une participation tardive pour que d'autres producteurs y aient accès en cas de crise.

Les paiements provisoires accordés dans le cadre d'Agri‑stabilité sont fondés sur la marge de production et la marge de référence estimées du participant au cours de l'année de programme. Pour recevoir un paiement provisoire, la marge de production estimée du participant doit avoir diminué de plus de 30 % de sa marge de référence estimée. Les participants peuvent demander à obtenir un paiement provisoire afin d'accéder plus rapidement aux fonds du programme. Les gouvernements provinciaux peuvent demander que le pourcentage des paiements provisoires soit porté de 50 % à 75 %.

Les dispositions de report de l'impôt pour les éleveurs permettent aux éleveurs de bétail de ces régions qui ont réduit la taille de leurs troupeaux reproducteurs d'au moins 15 % en raison de sécheresse ou d'inondation de reporter une portion de leurs revenus de ventes à l'année d'imposition 2022 lorsque ces revenus peuvent au moins en partie contrebalancer le coût d'acquisition de nouveau bétail reproducteur, ce qui pourrait réduire leur potentiel fardeau fiscal. Les régions admissibles sont désignées en fonction des données météorologiques, des données climatiques et des données de production en consultation avec l'industrie et les provinces. Les régions sont désignées aux fins du report d'impôt pour les éleveurs lorsque la disponibilité du fourrage dans une région donnée diminue d'au moins 50 % en raison de sécheresse ou d'humidité excessive. Les représentants d'Agriculture et Agroalimentaire Canada continuent de surveiller les conditions météorologiques, le climat et la production de données d'un bout à l'autre du Canada , et ils ajouteront des régions à la liste s'ils répondent aux critères d'admissibilités. Lorsque ces régions seront désignées, la liste sera annoncée et publiée sur cette page Web.

, et ils ajouteront des régions à la liste s'ils répondent aux critères d'admissibilités. Lorsque ces régions seront désignées, la liste sera annoncée et publiée sur cette page Web. Agri-investissement est un compte d'épargne producteur-gouvernement autogéré qui aide les producteurs à gérer de petites baisses de revenu et à faire des investissements dans le but d'atténuer les risques et d'améliorer le revenu du marché. Les producteurs agricoles canadiens peuvent accéder à des fonds de leur compte Agri-investissement en tout temps.

Lors d'une crise comme celle‑ci, la santé mentale des producteurs qui font face à un stress et à une incertitude quant à leur capacité de subvenir aux besoins de leur famille peut se détériorer. Nous invitons ceux qui pourraient en avoir besoin à demander de l'aide. Ils peuvent communiquer avec la fondation Do More Agriculture (en anglais seulement), une organisation à but non lucratif axée sur la santé mentale dans le secteur de l'agriculture au Canada .

