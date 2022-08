Le financement comprend une aide pour la 112e foire estivale et plus de 4 000 emplois locaux.

VANCOUVER, BC, le 31 août 2022 /CNW/ - Les grands festivals et événements mettent en valeur la beauté et la culture de la Colombie-Britannique. Ils soutiennent les emplois et les industries qui stimulent le tourisme, et ils permettent aux visiteurs et aux résidents de la région de renouer des liens en personne au moment où nous nous réunissons à nouveau pour des festivités. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour revitaliser les événements marquants de tout le pays et leur assurer un avenir encore plus prometteur.

Le gouvernement du Canada annonce 10 millions de dollars destinés à des améliorations indispensables des installations et de l’infrastructure pour aider la Pacific National Exhibition à se relever et à prospérer après la pandémie (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, au cours de la 112e année de la foire estivale de la Pacific National Exhibition (PNE), l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de 10 millions de dollars dans l'infrastructure et les installations pour faire en sorte que la PNE demeure un pôle d'attraction dynamique pour de nombreuses années à venir.

Fondée en 1910, la PNE est depuis longtemps un lieu d'événements culturels, sportifs et familiaux à Vancouver, attirant chaque année plus de 700 000 visiteurs à la foire estivale avant la pandémie. Le financement de PacifiCan aidera la foire estivale de la PNE à attirer de nouveau les visiteurs et à récupérer des revenus grâce à des investissements dans de nouvelles infrastructures de divertissement, à la modernisation de l'éclairage pour réduire l'impact environnemental, à la rénovation des installations et à l'amélioration de l'infrastructure informatique. Ces investissements soutiendront également la croissance et la durabilité futures de la PNE grâce à des améliorations de calibre mondial en matière de sécurité, à une technologie écoénergétique et à des activités modernisées.

Grâce au soutien de PacifiCan, la foire estivale devrait permettre de récupérer et de maintenir plus de 4 000 emplois cette année et à l'avenir. La plupart des possibilités d'emploi seront destinées aux groupes sous-représentés, notamment les jeunes, les femmes, les nouveaux Canadiens et les Autochtones. La PNE, dont 50 % des employés ont moins de 21 ans, demeure le plus grand employeur de jeunes en Colombie-Britannique, et offre des possibilités d'emploi essentielles à faibles barrières.

Ce projet est financé dans le cadre de l'Initiative d'appui aux grands festivals et événements (IAGFE). Grâce à un budget national de 200 millions de dollars sur deux ans, l'IAGFE aide les grands festivals et événements canadiens qui ont été durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 à s'adapter et à améliorer leurs activités à mesure que les restrictions sanitaires sont levées et que l'économie reprend. Le gouvernement du Canada a à cœur d'aider à protéger les attractions emblématiques qui font du Canada une destination de renommée mondiale.

« Les événements comme la PNE constituent une part importante de notre économie et de notre culture. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les attractions qui renforcent nos collectivités et fournissent des emplois. Notre message est clair : nous continuerons d'être là pour les collectivités et les industries de la Colombie-Britannique pour les aider à se reconstruire plus solidement. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« La PNE est extrêmement reconnaissante pour ces investissements dans les installations et l'infrastructure qui renforcent notre organisation et lui permettent de poursuivre son rôle historique de plus grand événement de la Colombie-Britannique, de plus grand employeur de jeunes et de moteur économique clé de l'économie de la province. Ce fonds était destiné à soutenir les grandes foires et les grands festivals et événements d'un bout à l'autre du Canada, et la PNE remercie le gouvernement fédéral de l'inclure dans ce groupe si durement touché par la COVID-19. »

- Shelley Frost, présidente et directrice générale, Pacific National Exhibition

L'Initiative d'appui aux grands festivals et événements aide les grands festivals et événements canadiens qui ont été durement touchés par les répercussions économiques de la COVID-19 à s'adapter et à améliorer leurs activités pour l'avenir.

Grâce à un budget national de 200 millions de dollars sur deux ans, l'Initiative permettra de veiller à la poursuite des activités et au maintien des emplois locaux dans les collectivités avoisinantes.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les grands festivals et événements récurrents dont les revenus annuels sont supérieurs à 10 millions de dollars.

Fondée en 1910, la Pacific National Exhibition (PNE) est une organisation à but non lucratif qui exerce ses activités sur un site de 114 acres à Hastings Park, un lieu polyvalent de Vancouver .

