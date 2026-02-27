SHERBROOKE, QC , le 27 févr. 2026 /CNW/ - La vaste étendue du Canada et ses conditions difficiles augmentent la complexité des opérations de recherche et sauvetage (R-S), en particulier dans un contexte où les urgences climatiques deviennent plus fréquentes. Le renforcement de notre système de recherche et sauvetage nécessite le déploiement d'efforts soutenus et coordonnés pour que les intervenants puissent venir en aide aux personnes en détresse où qu'elles se trouvent.

Aujourd'hui, Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et l'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke, ont annoncé l'octroi d'un financement ponctuel de près de 500 000 $ dans le cadre du Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage (FNI de R-S) à un projet de recherche et sauvetage de l'Université de Sherbrooke. Le programme du FNI de R-S soutient des projets qui améliorent l'efficacité, l'efficience et l'innovation des opérations de recherche et de sauvetage.

Grâce à ce nouveau financement, l'Université de Sherbrooke collaborera avec Parcs Canada, Avalanche Québec/Avalanche Canada, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) et l'Administration régionale Kativik pour créer des cartes détaillées montrant l'épaisseur et la stabilité de la neige dans les régions alpines éloignées. Ce projet permettra d'améliorer la capacité de prévision des avalanches et favorisera une meilleure prise de décisions pour la sécurité des communautés du Nunavik.

Le gouvernement du Canada est déterminé à renforcer les opérations de recherche et sauvetage en collaborant avec les provinces, les territoires, les communautés, les organismes spécialisés et la population pour réduire le risque de blessure et de décès et assurer une intervention rapide et efficace.

Citations

« Les équipes de recherche et sauvetage à l'échelle du Canada travaillent sans relâche pour protéger les gens, souvent dans des conditions difficiles et imprévisibles. En appuyant des projets novateurs et en investissant dans de nouvelles capacités, notre gouvernement aide les intervenants à secourir les personnes plus rapidement et plus efficacement lorsque chaque seconde compte. En collaboration avec nos partenaires, nous renforçons la sécurité communautaire et la résilience du Canada. »

- L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies

« Nos partenaires en recherche et sauvetage jouent un rôle essentiel dans la protection des Canadiens et des Canadiennes, souvent dans certaines des conditions les plus hostiles du pays. En appuyant des projets comme celui de l'Université de Sherbrooke sur la surveillance à distance des avalanches, nous investissons dans les gens, les outils et les activités de recherche qui permettent aux intervenants d'agir rapidement et avec confiance lorsque des vies sont en jeu. Ces investissements renforcent la sécurité communautaire au Nunavik et à l'échelle du pays. »

- Anthony Housefather, secrétaire parlementaire de la ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés

« Le gouvernement de M. Carney s'engage à renforcer nos capacités et à former des personnes ici, à Sherbrooke, afin d'agir rapidement et efficacement pour assurer la sécurité des Canadiens et de nos communautés. En tant que députée de Sherbrooke, je me réjouis que le projet de recherche et sauvetage de l'Université de Sherbrooke reçoive ce financement de 500 000 $. Je suis également fière que le savoir-faire sherbrookois serve à protéger les communautés nordiques et à soutenir leur sécurité au quotidien. Ce projet permettra de mieux comprendre la profondeur et la stabilité de la neige dans des régions alpines isolées, d'améliorer la précision des prévisions d'avalanches, et d'offrir aux communautés du Nunavik des données précieuses pour appuyer leurs décisions. »

- L'honorable Élisabeth Brière, whip adjointe du gouvernement et députée de Sherbrooke

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son soutien financier à ce projet de recherche. Je tiens à souligner l'excellence et l'expertise du professeur Alexandre Langlois et la contribution essentielle du groupe de recherche CARTEL à une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons. En améliorant la surveillance à distance des avalanches, l'Université de Sherbrooke renforce la sécurité des collectivités et des équipes sur le terrain. Ce projet contribuera directement à l'avancement de la recherche et de l'innovation en géomatique. Il permettra également de former une relève qualifiée, en offrant aux étudiantes et étudiants des occasions uniques de développer des compétences de pointe dans un contexte appliqué. »

- Pre Anne Lessard, vice-rectrice à la recherche, Université de Sherbrooke

Faits en bref

Le système de recherche et sauvetage fait appel aux ressources et au savoir‑faire des partenaires de tous les ordres de gouvernement, des communautés autochtones, des bénévoles et du secteur privé pour intervenir lorsque des gens sont perdus, disparus ou en détresse.

Le Fonds des nouvelles initiatives de recherche et de sauvetage est un programme de contribution géré par Sécurité publique Canada en partenariat avec d'autres organisations fédérales, provinciales et territoriales de recherche et sauvetage. Ils établissent ensemble les priorités annuelles du programme.

Les projets sont sélectionnés au moyen d'un processus fondé sur le mérite et de critères objectifs et mesurables. Chaque proposition doit appuyer au moins l'une des priorités annuelles pour que le financement du projet soit envisagé.

Depuis 2015, à la suite du transfert du Secrétariat national Recherche et sauvetage à Sécurité publique Canada, le programme du FNI de R-S a octroyé 61 millions de dollars à des activités de recherche et sauvetage à l'échelle du Canada pour améliorer la prévention et veiller à ce que les intervenants soient bien équipés pour secourir les personnes en détresse où qu'elles soient.

Liens connexes

Restez branché

