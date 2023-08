VANCOUVER, BC, le 9 août 2023 /CNW/ - Toute personne, peu importe son identité sexuelle ou de genre, a le droit d'être elle-même, ce qui comprend l'accès aux soins dont elle a besoin pour être heureuse et en bonne santé. Pour les membres des communautés 2ELGBTQI+, les Autochtones et les personnes racisées, les difficultés à avoir accès aux soins de santé sont particulièrement accentuées par des expériences antérieures de discrimination dans le système de soins de santé canadien ainsi que par un manque de services de santé respectueux des valeurs culturelles, pertinents, équitables et exempts de préjugés.

Aujourd'hui, l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé, a annoncé un financement de plus de 4,3 millions de dollars provenant du Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR) pour financer des projets dirigés par la Provincial Health Services Authority de la Colombie-Britannique (santé des Autochtones), le National Council of Indigenous Midwives par l'entremise de l'Association canadienne des sages-femmes (ACSF), l'Association des femmes autochtones du Canada (AFAC) et Les Femmes Michif Otipemisiwak.

Ces projets contribueront à la création d'un matériel éducatif adapté à la culture et inclusif pour améliorer l'accès aux services essentiels de SSR et réduire les obstacles à l'accès aux soins pour les personnes autochtones et les communautés marginalisées au Canada. Cette annonce reflète la conviction du gouvernement du Canada selon laquelle chaque personne a le droit d'avoir accès à des services de SSR sécuritaires, au moment et à l'endroit où elle en a besoin.

Ces projets sont financés par le FSSR de Santé Canada, qui a été créé dans le Budget de 2021 au moyen d'un premier investissement de 45 millions de dollars pour améliorer l'accès aux SSR pour les Canadiennes et Canadiens confrontés aux plus grands obstacles à l'accès, ainsi qu'un montant additionnel de 36 millions de dollars grâce au Budget de 2023.

« Les services de santé sexuelle et reproductive sont des soins de santé. Les projets annoncés aujourd'hui aideront à faire tomber les barrières et assurer un meilleur accès à des services de santé culturellement sûrs, équitables et exempts de stigmatisation. En partenariat avec les organisations communautaires, nous continuerons de protéger et d'améliorer l'accès pour toutes les personnes, sans égards à l'endroit où elles vivent et qui elles sont. »

L'honorable Mark Holland

Ministre de la Santé

Les faits en bref

L'engagement pris dans le budget de 2021, soit de verser 45 millions de dollars sur trois ans à partir de 2021-2022, vise à améliorer l'accès à l'information, au soutien et aux services en matière de SSR pour les personnes qui sont confrontées aux plus grands obstacles en matière d'accès.

Le Budget 2023 a fourni à Santé Canada 36 millions de dollars en trois ans, à compter de 2024-2025, pour renouveler le FSSR.

À ce jour, vingt-trois projets ont été financés. Quatre d'entre eux portent sur l'accès à l'avortement, sept autres portent sur les besoins en SSR des communautés 2SLGBTQI+ et quatre se concentrent sur les communautés autochtones, ce qui comprend les personnes bispirituelles et les jeunes Autochtones. Deux projets se concentrent sur les personnes racisées ou les nouveaux arrivants, deux autres s'adressent aux jeunes d'un éventail de populations et quatre autres répondent à des priorités supplémentaires. De plus, une somme par habitant de 9,7 millions de dollars a été allouée au Québec pour financer les organismes communautaires situés dans cette province.

Le Fonds pour la santé sexuelle et reproductive (FSSR) de Santé Canada a été créé pour soutenir un large éventail de projets novateurs et fondés sur des données probantes à l'intention des personnes qui, au Canada , sont davantage exposées à de mauvais résultats en matière de SSR, comme les personnes 2ELGBTQI+, les Autochtones, les personnes racisées, les femmes et les jeunes.

