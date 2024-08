Annonce d'une troisième contribution au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO

GATINEAU, QC, le 1er août 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage fermement à protéger le patrimoine culturel, un élément fondamental pour l'identité, la cohésion sociale, la durabilité économique, la paix et la sécurité de la communauté internationale.

Aujourd'hui, l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien, a annoncé l'octroi d'un financement de 500 000 dollars au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Cette contribution témoigne de l'engagement continu du Canada envers la protection du patrimoine culturel à l'échelle internationale.

En tant qu'État Partie de la Convention de La Haye de 1954 et de la Convention de 1970 de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, le Canada joue un rôle essentiel dans la protection du patrimoine culturel en situation de conflit et à risque de trafic illicite. En étant à l'avant-garde de ces discussions importantes, le Canada s'engage activement à honorer ses obligations en matière de protection du patrimoine culturel.

Les inquiétudes et enjeux liés à la protection du patrimoine se font de plus en plus ressentir à l'échelle internationale. Que le risque au patrimoine résulte d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle ou de tout autre conflit d'origine humaine, cette nouvelle contribution viendra soutenir l'UNESCO dans ses efforts pour protéger rapidement et efficacement le patrimoine culturel en danger.

Pendant que se termine la 46e session du Comité du patrimoine mondial, qui s'est tenue à New Delhi, en Inde, du 21 au 31 juillet 2024, rappelons-nous l'importance de préserver notre patrimoine mondial. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons protéger ce patrimoine et assurer un héritage culturel pour les générations à venir.

Citations

« C'est un honneur de pouvoir soutenir et prioriser la protection et la préservation du patrimoine culturel face aux conflits d'origine humaine ou aux catastrophes naturelles. Par sa contribution au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO, le Canada reconnaît que la protection du patrimoine culturel mondial est une priorité et s'engage à préserver cet héritage précieux pour les générations futures. »

- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Canada est signataire de quatre conventions culturelles de l'UNESCO, qui peuvent toutes bénéficier de la protection du Fonds d'urgence pour le patrimoine culturel de l'UNESCO :

la Convention de La Haye de 1954, qui protège le patrimoine culturel de la destruction et du pillage lors de conflits armés;

la Convention de 1970, qui protège les biens culturels contre le trafic illicite;

la Convention de 2005, qui protège et promeut la diversité des expressions culturelles à l'échelle mondiale;

la Convention du patrimoine mondial de 1972, qui protège les sites de valeur universelle exceptionnelle pour les générations futures.

Le Canada était le premier pays du G7 à ratifier la Convention de La Haye pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé de l'UNESCO de 1954 et ses deux protocoles.

En 2015, l'UNESCO a mis sur pied le Fonds d'urgence pour le patrimoine afin de soutenir une vaste gamme de mesures d'intervention visant à protéger le patrimoine durant les désastres naturels et les conflits. Parmi les activités soutenues par le Fonds, mentionnons la préparation aux urgences qui comprend la formation, des interventions rapides durant les conflits, et des mesures de récupération et de restauration.

Il s'agit de la troisième contribution du Canada au Fonds d'urgence pour le patrimoine de l'UNESCO depuis sa constitution en 2015.

