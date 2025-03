LONDON, ON, le 20 mars 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le député Peter Fragiskatos, Rodger J. Moran, co-directeur général, Finances et Administration, à ReForest London, et Tom Partalas club Optimiste de London, ont annoncé un financement de 2,7 millions dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

L'octroi d'un financement maximal de 2,7 millions de dollars à Reforest London pour le centre de foresterie communautaire Perth, à London, permettra de transformer un établissement pour anciens combattants datant des années 1940 en un centre écoénergétique, alimenté à l'énergie solaire et résilient aux changements climatiques.

Cet établissement proposera des programmes de foresterie communautaire axés sur la lutte contre les changements climatiques, en particulier la chaleur extrême, grâce à la plantation d'arbres et à d'autres solutions axées sur la nature. Le centre offrira gratuitement divers programmes, événements et services au public.

Le centre London Optimist Sports bénéficiera d'un investissement de 600 000 $ pour des améliorations écologiques. Cela permettra de rénover les fenêtres afin de réduire la perte d'énergie et de moderniser les systèmes mécaniques et l'équipement de CVC obsolètes afin d'en optimiser la performance et d'en réduire l'impact sur l'environnement. Le projet rendra l'installation plus écologique, ce dont la collectivité de London et ses plus de 600 000 visiteurs annuels profiteront grâce à l'amélioration du confort et à la réduction des coûts d'exploitation.

Le gouvernement fédéral reconnaît l'importance des espaces communautaires et demeure déterminé à renforcer et à revitaliser les collectivités canadiennes en veillant à ce que nous restions liés par des intérêts communs et des espaces partagés.

« Notre gouvernement est déterminé à investir dans des projets qui permettent de rendre les bâtiments plus verts et inclusifs dans tout le pays. Je suis fier que London reçoive une fois de plus un financement important pour des projets menés par la communauté. La conversion de l'installation de ReForest London en un centre de foresterie communautaire permettra de créer un espace accessible et écoénergétique où seront offerts des programmes gratuits axés sur la lutte contre le changement climatique. Grâce à l'investissement consacré au London Optimist Sports Centre, l'une des installations sportives et récréatives les plus achalandées de notre ville deviendra un espace moderne et plus écologique. »

Peter Fragiskatos, secrétaire parlementaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, et député de London-Centre-Nord, au nom de l'honorable Nathaniel Erskine‑Smith, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Tandis que nous sommes confrontés aux défis croissants liés aux changements climatiques, ce financement historique alloué à ReForest London constitue un moment charnière pour notre collectivité et la foresterie urbaine partout au pays. Grâce à ce généreux financement, non seulement nous améliorerons notre environnement local, mais nous donnerons également aux résidents le moyen d'agir directement pour lutter contre la chaleur extrême, améliorer la sécurité alimentaire et bâtir un avenir plus résilient. Ce projet permettra de transformer le Perth Pavilion en un centre crucial pour les solutions climatiques, qui procurera des avantages durables pour les générations à venir. »

Rodger J. Moran, MBA, codirecteur exécutif des finances et de l'administration chez ReForest London

« Nous remercions le gouvernement fédéral pour son engagement envers la communauté locale et le soutien qu'il a apporté à notre vision de fournir l'une des meilleures installations sportives de la région. Depuis près de quinze ans, nous modernisons sans relâche cette installation chaque fois que c'est possible, et cet investissement représente une nouvelle contribution importante pour nous y aider. Il nous permet non seulement de fonctionner de façon à protéger l'environnement et à réduire nos coûts, mais il constitue également un élément important pour nos efforts visant à fournir un site sportif de premier ordre dont les résidents de London peuvent profiter tout au long de l'année. »

Tom Partalas, Président-directeur général du London Optimist Sports Centre, également connu sous le nom de BMO Centre.

Les montants de financement annoncés aujourd'hui sont des allocations théoriques et peuvent être modifiés au cours de la négociation et de la signature de l'entente de contribution du projet.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé à l'appui du Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'accroissement de l'efficacité énergétique et l'augmentation de la résilience face aux changements climatiques. Le programme a été lancé en 2021 avec un investissement initial de 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de rénovation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Dans le budget de 2024, on a annoncé un financement additionnel de 500 millions de dollars afin de soutenir un plus grand nombre de projets dans le cadre du programme BCVI jusqu'en 2029.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada à : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada - programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs.

