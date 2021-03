Les terres ajoutées au parc national abritent plusieurs espèces en péril

CHARLOTTETOWN, PE, le 24 mars 2021 /CNW/ - Parcs Canada joue un rôle important en aidant à limiter les répercussions des changements climatiques, en protégeant et en remettant en état des écosystèmes sains et résilients, et en contribuant au rétablissement des espèces en péril. Les Canadiens savent, aujourd'hui plus que jamais, que passer du temps en pleine nature apporte à tous de nombreux bienfaits sur le plan de la santé physique et mentale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada protège les terres et les océans du Canada, et laisse un héritage aux générations futures.