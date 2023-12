BRAMPTON, ON, le 18 déc. 2023 /CNW/ - La violence fondée sur le sexe (VFS) a de profondes répercussions sur les femmes et les personnes de diverses identités de genre, et peut même leur coûter la vie. La VFS a également de graves répercussions sur nos communautés. Les personnes les plus exposées vivent dans des zones rurales et isolées, sont des femmes autochtones, des femmes noires, des femmes en situation de handicap, des femmes de couleur, des personnes qui s'identifient comme non binaires et des personnes 2ELGBTQI+. Prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe est une étape cruciale pour faire progresser l'égalité des genres au Canada.

Aujourd'hui, Shafqat Ali, député de Brampton Centre, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de plus de 586 000 dollars au Victim Services of Peel pour son projet intitulé Par ici la sortie, une pratique prometteuse visant à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe.

Soutenir l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de pratiques prometteuses constitue une base solide pour d'autres personnes qui travaillent dans le secteur de la VFS en favorisant des solutions fondées sur des données probantes.

Ce financement aidera Victim Services of Peel à travailler avec la police régionale de Peel pour élaborer et mettre en place le modèle HALT (Helping Alliances with Law Enforcement and Trafficking), une approche intégrée qui leur permettra de collaborer aux enquêtes sur la traite de personnes et de faire immédiatement des interventions sur place pour renforcer le secteur de la VFS. Le projet répondra à la nécessité de fournir un soutien en temps réel aux victimes de la traite de personnes lors des interventions de la police.

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'annonce du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Le Plan d'action national a été annoncé par les ministres fédérale, provinciales et territoriales responsables de la Condition féminine en novembre 2022. Le Plan d'action national comprend cinq piliers : soutien aux victimes et aux personnes survivantes ainsi qu'à leurs familles; prévention; système judiciaire réactif; mise en œuvre d'approches dirigées par les Autochtones; et infrastructure sociale et environnement propice.

Citations

« La traite des personnes exploite les femmes et les filles et est un problème grave au Canada et dans le monde entier. Les victimes, les personnes survivantes et les organismes de première ligne à leur service continuent de faire face à des défis, et c'est pourquoi je suis si fier de la contribution financière du gouvernement du Canada au projet Par ici la sortie, qui vise à prévenir et à contrer la violence fondée sur le sexe en collaboration avec Victim Services of Peel et la police régionale de Peel. La violence fondée sur le sexe est l'une des violations des droits de la personne les plus répandues, les plus meurtrières et les plus profondément enracinées de notre époque, et nous continuerons à nous attaquer à ce grave problème. »

Shafqat Ali, député de Brampton Centre, au nom de l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« Au nom de l'organisme Victim Services of Peel et des dizaines de milliers de victimes à qui il vient en aide chaque année, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Femmes et Égalité des genres Canada pour son investissement dans l'innovation des systèmes et les pratiques prometteuses d'atténuation de la violence fondée sur le sexe dans la région de Peel. Le projet Par ici la sortie est un projet d'approche intégrée visant à accroître la collaboration multisectorielle pour faciliter l'accès à de l'aide pour les victimes de la traite de personnes et les accompagner dans leur cheminement de personnes survivantes. Ce projet permettra de sauver des centaines de vies dans la région de Peel et de jeter les bases d'un changement systémique dans d'autres régions du Canada. »

Sarah Rogers, Directrice exécutive, Victim Services of Peel

Faits en bref

Environ 56 millions de dollars ont été investis dans le cadre de l'appel de propositions visant à contrer la VFS au moyen de pratiques prometteuses et de recherches communautaires. Cela fait partie d'un investissement sur plus de cinq ans que le gouvernement du Canada a fourni dans le cadre du budget de 2021 pour améliorer le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe.

a fourni dans le cadre du budget de 2021 pour améliorer le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. Afin de renforcer cet investissement, le budget de 2022 a prévu 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe, incluant 162 millions pour la province de l' Ontario .

. En 2018, 44 % des femmes au Canada ‒ soit environ 6,2 millions de femmes - ont déclaré avoir subi une forme de violence conjugale au cours de leur vie.

‒ soit environ 6,2 millions de femmes - ont déclaré avoir subi une forme de violence conjugale au cours de leur vie. Soixante-sept pour cent des femmes LGB+ qui ont déjà été dans une relation intime ont subi au moins une forme de violence conjugale depuis l'âge de 15 ans.

Bien qu'elles ne représentent que 5 % de la population féminine au Canada , 21 % des victimes d'homicides liés au genre entre 2011 et 2021 étaient des femmes et des filles autochtones.

, 21 % des victimes d'homicides liés au genre entre 2021 étaient des femmes et des filles autochtones. En 2018, 30 % des femmes ont déclaré avoir été agressées sexuellement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans, un taux presque quatre fois plus élevé que celui des hommes.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Personne-ressource, Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]