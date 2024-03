MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et député de Pierrefonds-Dollard, a annoncé l'octroi d'un financement fédéral de 25 272 $ à la congrégation Beth Tikvah Ahavat Shalom Nusach Hoari et 10 977 $ à la Fédération CJA West Island dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité élargi (PFPISE).

Cet investissement aide ces deux organisations à renforcer la sécurité de leurs établissements grâce à l'ajout de personnel de sécurité.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les communautés canadiennes menacées par des crimes motivés par la haine à protéger et à renforcer la sécurité de leurs centres communautaires, de leurs lieux de culte et de leurs autres institutions. C'est la raison pour laquelle le PFPISE a été lancé en novembre 2023 avec un investissement total de 10 millions de dollars. Cette nouvelle mesure temporaire a financé jusqu'à 50 % du coût des infrastructures de sécurité, comme l'éclairage, les caméras, les systèmes d'alarme et l'embauche de personnel de sécurité pour une durée limitée.

Les communautés qui souhaitent être informées des opportunités futures de soumettre une demande de financement sont invitées à s'inscrire à la liste de distribution du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité afin d'être informées du lancement du prochain appel de demandes.

Citations

« Les synagogues et les centres communautaires sont des lieux de culte, de réflexion et de rassemblement. Nous avons récemment constaté une hausse inacceptable des différentes formes de discrimination et de crimes motivés par la haine, y compris l'antisémitisme en particulier. Cet investissement du gouvernement aidera tous les Canadiens à être et à se sentir en sécurité. »

- Sameer Zuberi, secrétaire parlementaire de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap et député de Pierrefonds-Dollard, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

« En tant que lieu de culte juif, nous devons veiller à ce que notre communauté se sentent en sécurité en venant dans nos locaux. En tant que victimes récentes d'un incident violent d'antisémitisme, il est essentiel d'avoir des agents de sécurité dans nos locaux. Le financement de Sécurité publique Canada nous a permis d'embaucher plus d'agents de sécurité et d'augmenter notre présence sécuritaire, ce qui a permis à notre communauté de se sentir plus en sécurité lorsqu'elle vient dans notre synagogue. »

- Charles Leibovich, Président, Congrégation Beth Tikvah Ahavat Shalom Nusach Hoari

« Ce financement supplémentaire pour les infrastructures de sécurité est un bon commencement et nous aidera à assurer la sécurité de notre communauté de l'Ouest-de-l'Île. L'antisémitisme atteint des niveaux records et les investissements gouvernementaux sont essentiels afin de sécuriser nos institutions. »

- Fédération CJA - West Island

Liens connexes

Faits en bref

Depuis sa création, le gouvernement du Canada a investi plus de 14 millions de dollars au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour soutenir plus de 600 projets destinés aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine.

a investi plus de 14 millions de dollars au Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour soutenir plus de 600 projets destinés aux communautés menacées par des crimes motivés par la haine. Les organisations qui ont besoin d'une aide financière d'urgence à la suite d'un incident motivé par la haine pourraient être éligibles au volet Soutien en cas d'incidents sévères motivés par la haine du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité. Ce volet reste ouvert tout au long de l'année.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Renseignements: Personnes-ressources : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, 343 574-8116, [email protected]; Relations avec les médias, Sécurité publique Canada, 613 991-0657, [email protected]