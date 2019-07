Le gouvernement du Canada aide une communauté haligonienne à se protéger contre les crimes motivés par la haine

HALIFAX, le 19 juill. 2019 /CNW/ - Les Canadiens ont le droit de pratiquer en toute liberté et sans crainte leur foi et leur culture. Le gouvernement du Canada aide les collectivités à mettre en œuvre différentes mesures pour les protéger contre les crimes haineux dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS).

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, Andy Fillmore, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale, a annoncé l'octroi de jusqu'à 14 812 $ en financement fédéral au Ummah Masjid and Community Centre (UMCC).

Ce financement permettra de soutenir le Ummah Masjid and Community Centre, une mosquée et un centre communautaire chargés de s'occuper des besoins spirituels et sociaux des membres de leur communauté. De plus, ces fonds les aideront à coordonner une gamme d'activités et d'évènements publics associés à la communauté musulmane de la Nouvelle-Écosse. Les mises à niveau de la sécurité pourraient comprendre l'installation d'un système de caméras de sécurité intérieur et extérieur, d'un système d'alarme avec détecteur de mouvements, de serrures sans clé ou d'un écran de sécurité sur les fenêtres qui permettront aux membres de la communauté de pratiquer leurs activités en toute sécurité.

Depuis le lancement du PFPIS, le gouvernement du Canada a quadruplé le financement pour le programme dans le cadre de son engagement continu envers les organisations religieuses et culturelles dans le but de les protéger contre les crimes haineux. Comme promis dans le budget de 2019, 4 millions de dollars sont mis à la disposition de ces organisations jusqu'en 2021-2022, et 3 millions de dollars par année par la suite.

Citations

« En tant que Canadiens, nous avons la chance de vivre dans un pays inclusif et diversifié auquel nous ne devons pas tenir pour acquis Le Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité est une initiative importante qui aide à protéger le droit de tous les Canadiens, mais en particulier les communautés visées par des crimes motivés par la haine alors qu'elles exercent leur droit de pratiquer leur foi et leur culture sans crainte. Il n'y a aucune place au Canada pour la haine. »

-- Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme et député de Halifax, au nom du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l'honorable Ralph Goodale

« Nous saluons les efforts que déploie le gouvernement fédéral en vue de favoriser un Canada plus sécuritaire avec de telles initiatives et nous sommes emballés d'être les bénéficiaires de la subvention accordée dans le cadre du Programme de financement des projets d'infrastructure de sécurité pour les collectivités à risque (PFPIS) ici, au Ummah Masjid and Community Centre. Ces fonds constitueront une aide importante pour la création d'un environnement où les participants se sentiront plus en sécurité dans notre bâtiment avec l'installation d'un plus grand nombre de caméras de télévision en circuit fermé (TVCF) et la mise à niveau de toutes nos portes à un système FAB. Même si notre Centre est en partie une mosquée, il est véritablement un centre communautaire pour le grand public où sont tenus des réceptions, des activités et des événements organisés par des personnes de toutes confessions et croyances. Par conséquent, cette subvention sert vraiment tous les Haligoniens, et non seulement un groupe en particulier. »

- Dr Ahmad Hussein, président du conseil d'administration, Ummah Masjid and Community Centre

Faits en bref :

En 2017, les services policiers ont signalé une hausse de 47 % d'incidents criminels haineux au Canada . Les incidents visant les communautés musulmanes, juives et noires représentaient la plus grande hausse au niveau national. Les crimes haineux qui visent les groupes religieux ont augmenté de 83 %. Les incidents contre la communauté musulmane comptent la plus grande hausse, soit 151 %.

. Les incidents visant les communautés musulmanes, juives et noires représentaient la plus grande hausse au niveau national. Les crimes haineux qui visent les groupes religieux ont augmenté de 83 %. Les incidents contre la communauté musulmane comptent la plus grande hausse, soit 151 %. Le PFPIS est conçu pour aider à protéger les collectivités à risque contre les actes criminels motivés par la haine et à améliorer leurs infrastructures de sécurité, et ainsi, rendre le Canada plus sécuritaire pour tout le monde.

plus sécuritaire pour tout le monde. Le financement est à la disposition d'organismes sans but lucratif associés aux communautés à risque d'être victime d'actes criminels haineux. Le programme couvre jusqu'à 50 % des coûts totaux d'un projet approuvé, jusqu'à concurrence de 100 000 dollars par projet. Les organismes admissibles qui ont plusieurs emplacements peuvent présenter une demande de financement de projet pour chacun de leurs sites. De cette façon, ils ne sont pas limités à un projet par année.

Les organismes intéressés, notamment des lieux de culte, des établissements d'enseignement reconnus par une province ou un territoire et des centres communautaires, peuvent présenter une demande de financement chaque année, soit entre le 1er décembre et le 31 janvier et entre le 1er juin et le 31 juillet, en utilisant le site Web de Sécurité publique Canada .

