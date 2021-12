REGINA, SK, le 21 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement pouvant atteindre 297 330 $ dans le Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies (FDPBP) pour permettre aux producteurs d'adopter des pratiques exemplaires de production agricole biologique. Ce financement fournira aux producteurs agricoles des outils et du soutien pour intégrer des pratiques agricoles biologiques qui les aideront à répondre à la demande croissante d'aliments biologiques au Canada.

Cet investissement aidera les intervenants du FDPBP à mettre en œuvre leur stratégie sur les ingrédients biologiques, qui vise à transmettre leurs compétences spécialisées, leurs connaissances et leurs pratiques exemplaires aux producteurs biologiques existants et aux producteurs qui souhaitent adopter davantage de méthodes de production biologique. Le FDPBP accroîtra également la sensibilisation et la compréhension des avantages de la production biologique en vue de renforcer la confiance du public envers le système agricole et agroalimentaire canadien.

Dans le cadre de son projet, le FDPBP offrira des outils d'expansion d'entreprise et des occasions de perfectionnement des compétences à des producteurs de partout au Canada, tels que des conférences destinées aux producteurs, des webinaires, des baladodiffusions, des outils agronomiques en ligne et de la formation, en appui à l'adoption de pratiques exemplaires de production biologique.

Cette initiative aidera les producteurs agricoles canadiens à accroître leurs connaissances et leurs compétences en matière de production biologique, améliorant ainsi la santé des sols et la résilience de leur exploitation face aux marchés changeants et aux changements climatiques.

Le gouvernement du Canada a annoncé plus de 550 millions de dollars de nouveaux programmes pour améliorer la durabilité et lutter contre les changements climatiques. Ces nouveaux programmes comprennent le programme Solutions agricoles pour le climat (SAC) - Initiative des laboratoires vivants. Ce dernier permettra d'établir un solide réseau pancanadien de collaborations régionales réunissant des agriculteurs, des scientifiques et d'autres intervenants sectoriels aux fins de l'élaboration conjointe, de l'évaluation et de l'adoption de pratiques de gestion bénéfiques visant à améliorer la séquestration du carbone et à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le programme SAC comprend également le Fonds d'action à la ferme pour le climat, qui incitera un plus grand nombre de producteurs à adopter et à mettre en œuvre des pratiques de gestion bénéfiques qui réduiront les émissions de GES et amélioreront la séquestration du carbone, notamment dans les domaines de la gestion de l'azote, des cultures de couverture et du pâturage par rotation. Il comprend en outre le Programme des technologies propres en agriculture, qui appuie la conception et l'utilisation d'équipement moins polluant et énergivore, comme les séchoirs à grains, dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Citations

« Avec la croissance constante de la demande des consommateurs pour des aliments biologiques, nous devons veiller à ce que nos producteurs agricoles disposent des connaissances et des compétences nécessaires pour répondre à cette demande. Cet investissement stimulera la croissance du secteur canadien de l'agriculture biologique et l'aidera à répondre aux demandes du marché en appuyant les producteurs qui souhaitent intégrer davantage de méthodes de production biologique à leurs activités. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Cet investissement accélérera l'adoption de pratiques exemplaires de production biologique par les producteurs agricoles et augmentera l'offre et la qualité des céréales, des fruits, des légumes et de la viande biologiques, favorisant ainsi l'expansion du secteur canadien de la transformation des aliments biologiques. La croissance du secteur biologique aide les producteurs et les transformateurs canadiens à répondre à la demande croissante pour les produits biologiques à l'échelle nationale et internationale. »

- Marla Carlson, gestionnaire de programme, Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du programme Agri-­compétitivité, qui est un programme fédéral du Partenariat canadien pour l'agriculture visant à aider le secteur agricole exploiter, à coordonner et à renforcer la capacité existante, à diffuser des pratiques exemplaires, à offrir des possibilités de mentorat, et à produire et diffuser des renseignements et des outils pour améliorer la sensibilisation au secteur agricole, la gestion d'une entreprise agricole et la sécurité à la ferme.

Le Fonds pour le développement des produits biologiques dans les Prairies est un organisme à but non lucratif qui met en œuvre un projet national visant à stimuler la croissance du secteur de l'agriculture biologique au Canada .

. Le secteur canadien de l'agriculture biologique, qui est évalué à huit milliards de dollars, est le sixième en importance à l'échelle internationale. La demande pour les produits biologiques au Canada augmente de 8,7 % par année et la croissance de la demande sur les marchés nationaux et internationaux continue de surpasser l'offre malgré l'augmentation de ce type de production au pays.

Liens additionnels

