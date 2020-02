Le gouvernement du Canada aide les personnes survivantes de violence fondée sur le sexe dans les Territoires du Nord-Ouest

YELLOWKNIFE, le 28 févr. 2020 /CNW/ - Tout le monde mérite d'être en sécurité et de vivre une vie exempte de violence. Dans des situations de violence, il est essentiel que les personnes survivantes aient accès en temps opportun à de l'aide et à des services qui répondent à leurs besoins.

Voilà pourquoi le député des Territoires du Nord-Ouest, Michael McLeod, a annoncé aujourd'hui, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et Égalité des genres Canada et du Développement économique rural, que le gouvernement du Canada investira un million de dollars dans le YWCA des T.-N.-O., un organisme de femmes qui renforce la sécurité des femmes dans les Territoires du Nord-Ouest.

Le YWCA des T.-N.-O. comblera les lacunes et éliminera les obstacles en matière de services dans les Territoires du Nord-Ouest en mettant à l'essai différentes façons d'offrir des foyers sécuritaires dans les petites collectivités éloignées qui ne disposent pas actuellement de places pour les femmes victimes de violence. Un aspect important du projet consistera à collaborer avec les parties prenantes locales, y compris les personnes survivantes de violence fondée sur le sexe et les chefs de file communautaires et politiques, afin de trouver des solutions durables. Ce projet permettra aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe dans les petites collectivités d'avoir accès à des services opportuns, fiables et adaptés aux traumatismes.

Le 3 décembre 2018, la ministre Monsef a annoncé un financement de plus de 50 millions de dollars pour près de 60 projets dans des collectivités partout au pays, comme celui présenté aujourd'hui. Ce financement aidera les personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et leur famille, y compris les personnes qui ont été mal desservies, comme les femmes autochtones et leurs communautés, les enfants et les jeunes, les membres des communautés LGBTQ2, les femmes ethnoculturelles, les femmes immigrantes, réfugiées ou non inscrites, ainsi que les femmes handicapées.

« Grâce à cet investissement, nous verserons au YWCA des T.-N.-O. le financement dont il a besoin pour soutenir les personnes survivantes et leur famille. L'enveloppe de financement pour la lutte contre la violence fondée sur le sexe a été établie en partenariat avec des chefs de file du secteur de la condition féminine, dont les conseils continuent d'orienter la première stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. Les dirigeantes et dirigeants ont demandé plus d'argent sur une plus longue période afin de répondre à la demande sans cesse croissante pour leurs services, un processus de demande simplifié et des ressources pour aider à fournir du soutien aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe les plus mal desservies et marginalisées. Notre gouvernement les a écoutés. La violence fondée sur le sexe ne doit pas être tolérée, et notre gouvernement continuera de travailler avec les personnes survivantes, les partenaires communautaires et les autres ordres de gouvernement pour mettre fin à ce genre de violence sous toutes ses formes. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée

Ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

« Les personnes confrontées à la violence fondée sur le sexe méritent non seulement d'être protégées, mais aussi d'avoir un moyen de s'épanouir et de réaliser leur potentiel. Pour ce faire, nous aurons besoin d'un financement durable qui comblera les lacunes et qui offrira du soutien à tout le monde, y compris aux groupes mal desservis dans les régions rurales et éloignées du Canada. Je suis heureux de faire l'annonce d'aujourd'hui, car cet investissement du gouvernement du Canada aidera le YWCA des T.-N.-O. à mettre à l'essai des options de foyers sécuritaires afin de mieux soutenir les personnes survivantes de notre territoire. »

Michael McLeod

Député des Territoires du Nord-Ouest

« Ce financement du gouvernement du Canada nous donnera plus de stabilité et améliorera nos ressources, ce qui nous aidera à assurer un meilleur avenir aux femmes et aux familles des Territoires du Nord-Ouest. Nous accueillons la possibilité d'établir de nouveaux partenariats et d'offrir des services vraiment axés sur les personnes survivantes afin de lutter contre la violence fondée sur le sexe. »

Lyda Fuller, directrice générale

YWCA T.-N.-O.

Faits en bref

En juin 2017, Femmes et Égalité des genres Canada (anciennement Condition féminine Canada ) a annoncé la toute première stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe.

(anciennement Condition féminine ) a annoncé la toute première stratégie du pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi plus de 200 millions de dollars afin de prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, et créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés.

a investi plus de 200 millions de dollars afin de prévenir la violence fondée sur le sexe, soutenir les personnes survivantes et leur famille, et créer des systèmes juridiques et judiciaires mieux adaptés. L'appel de concepts Pratiques prometteuses pour aider les personnes survivantes et leur famille représente le financement le plus important jamais annoncé pour soutenir expressément divers groupes de personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et leur famille.

Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe de Femmes et Égalité des genres Canada

À la suite de l'annonce en juin 2017 de l'initiative Il est temps : La Stratégie du Canada pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe, Femmes et Égalité des genres Canada (anciennement Condition féminine Canada) a lancé le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe en janvier 2018.

Ce programme s'ajoute au Programme de promotion de la femme du ministère et a pour but d'aider les organismes qui œuvrent dans le secteur de la lutte contre la violence fondée sur le sexe à élaborer et à adopter des pratiques prometteuses pour combler le manque de soutien aux personnes survivantes et à leur famille.

La violence peut toucher tout le monde, peu importe le genre, l'âge, la culture, la race, le lieu géographique ou les antécédents socioéconomiques, mais certaines populations sont plus à risque et font face à plus d'obstacles pour accéder aux services. Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe répond à ce besoin en octroyant des fonds aux organismes admissibles à l'échelle locale, régionale et nationale pour la réalisation de projets visant à combler les lacunes en ce qui concerne le soutien offert à certains groupes de personnes survivantes, notamment les femmes autochtones et d'autres populations mal desservies, comme les enfants et les jeunes, les communautés LGBTQ2, les femmes non inscrites, réfugiées et immigrantes, les personnes âgées, les femmes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire, celles vivant dans les collectivités nordiques, rurales et éloignées, et les femmes handicapées.

Appel de concepts : Pratiques prometteuses pour aider les personnes survivantes et leur famille

Ainsi, en janvier 2018, la ministre Monsef a annoncé l'affectation d'une somme de 20 millions de dollars pour le lancement d'un appel de concepts dans le cadre du nouveau Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe. À la suite du dépôt du budget de 2018, le financement du Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe a plus que doublé. Par conséquent, un plus grand nombre d'organismes, comme les centres d'aide aux victimes d'agression sexuelle, seront à même d'aider les groupes de population les plus à risque d'être victimes de violence. Le Programme de financement de la lutte contre la violence fondée sur le sexe repose sur une approche novatrice d'appui aux organismes communautaires, qui met l'accent sur :

une période de financement plus longue, allant jusqu'à cinq ans;

un processus de demande en deux étapes, qui réduit le fardeau administratif pour les organismes demandeurs; moins de renseignements à fournir dans la phase conceptuelle initiale, ce qui représente une simplification du processus de demande pour les organismes;

l'élargissement du bassin de bénéficiaires admissibles pour inclure les groupes et les syndicats de travailleuses et de travailleurs, les provinces, territoires, municipalités et leurs agences, les organismes et instituts de recherche, les centres d'expertise, les établissements d'enseignement (p. ex. les universités, collèges, cégeps, écoles secondaires, commissions scolaires/districts scolaires), ainsi que les établissements de santé publics, les hôpitaux et les prestataires de services de soins;

l'essai et l'évaluation de pratiques prometteuses, ce qui se traduira par des répercussions et des résultats clairs pour la population canadienne.

Territoires du Nord-Ouest

L'annonce d'aujourd'hui présente un organisme choisi pour recevoir un financement fédéral dans les Territoires du Nord-Ouest :

YWCA des T.-N.-O.

Titre du projet : Projet pilote visant à accroître la sécurité des femmes dans les collectivités rurales du Nord

Montant du financement : 1 million de dollars

Le YWCA des T.-N.-O. appliquera de nouvelles stratégies pour combler les lacunes en matière de soutien aux personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe. Il mettra à l'essai différentes façons d'offrir des foyers sécuritaires dans trois petites collectivités éloignées des Territoires du Nord-Ouest qui ne disposent pas actuellement d'espaces sécuritaires pour les femmes victimes de violence. Le projet sera fondé sur les conclusions du programme Safe Homes mis en œuvre dans plusieurs collectivités éloignées de la Colombie-Britannique, ainsi que sur des recherches antérieures menées par le YWCA des T.-N.-O. Grâce à la collaborera avec les collectivités de la région, le projet permettra l'élaboration de stratégies et de solutions axées sur les personnes survivantes.

Depuis 1966, le YWCA des T.-N.-O. s'efforce de créer des collectivités sûres et équitables en aidant les femmes, les filles et les familles à réaliser leur potentiel. Il offre divers services aux personnes habitant les Territoires du Nord-Ouest, notamment des logements de transition pour les femmes et les familles, des refuges pour les femmes et les familles qui fuient la violence, des programmes d'autonomisation et des services de garde après l'école.



