OTTAWA, ON, le 2 oct. 2020 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, des mesures ont été prises à tous les échelons pour protéger les plus vulnérables et soutenir ceux qui en ont le plus besoin. Des mesures collectives ont été prises par des groupes de femmes, des refuges pour sans-abri et des organisations de santé mentale, et une aide à la livraison de nourriture a été organisée par des organisations communautaires dans tout le pays. Ce travail et leur leadership ont fait une différence fondamentale.

Aujourd'hui, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, l'honorable Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, et Marcus Powlowski, député de Thunder Bay-Rainy River, ont fait l'annonce des 34 organisations autochtones du nord de l'Ontario qui ont reçu environ 3,6 millions de dollars dans le cadre du volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour faire face à la pandémie actuelle de COVID-19.

Le financement aidera au chapitre de la sécurité alimentaire, des services de soutien en santé mentale, de l'itinérance et de l'approvisionnement d'urgence et a pour but de veiller à la sécurité des Autochtones.

L'Ontario Native Women's Association a reçu 1,8 million de dollars pour répondre de manière coordonnée à la pandémie de COVID-19 et assurer la sécurité communautaire. Une partie des fonds a été allouée à un bureau de services centralisés destiné aux membres qui demandent de l'aide pour éviter que ces derniers soient placés sur une liste d'attente. De plus, l'Association a mis en place une série de GoBAGS, un service de livraison et de ramassage, pour soutenir ceux qui en ont besoin. Ces sacs peuvent contenir divers produits, notamment des kits de nettoyage ou des EPI qui répondent aux besoins des individus et des familles en matière de santé et de mieux-être. À ce jour, l'Association a répondu à plus de 15 000 demandes d'aide immédiate dans le Nord de l'Ontario. Elle continue de se consacrer à l'établissement de relations et de fournir des services de soutien communautaire aux organisations communautaires partenaires.

L'organisation Fort Frances Tribal Area Health Services a reçu 17 595 dollars pour aider les personnes aux prises avec des troubles de santé mentale et de toxicomanie pendant la pandémie de COVID-19. Grâce à ce précieux financement, elle a pu fournir des cartes d'appel à 35 personnes pour qu'elles accèdent à des services de soins de santé virtuels. Elle a aussi remis environ 100 bons de taxi pour permettre à des personnes de se rendre à des rendez-vous médicaux, d'assister à des séances de consultation, de bénéficier de services de crise, de faire leur épicerie et de se procurer des médicaments. En outre, 300 enfants autochtones devraient recevoir des livres pour enfants, des fournitures artistiques et des ressources pour leur mieux-être pendant la pandémie. L'organisation a également préparé 250 trousses de soins remplies de couches, de bouteilles d'eau, de savon, de chiffons, de lingettes et d'autres articles de toilette personnels pour les gens dans le besoin qui ont des difficultés financières ou qui ne peuvent pas acheter ces articles en ces temps difficiles.

Dans le cadre du Fonds de soutien aux communautés autochtones, le gouvernement du Canada distribue un montant total de 90 millions de dollars aux organisations et aux communautés autochtones qui fournissent des services aux Autochtones vivant en milieu urbain et aux membres des Premières Nations hors réserve afin que les services essentiels soient offerts aux plus vulnérables et qu'il soit possible de prévenir la propagation de la maladie et d'intervenir, au besoin.

Le 12 août, le gouvernement du Canada a annoncé un ajout de 305 millions de dollars au Fonds de soutien aux communautés autochtones. Cette dernière annonce porte à 685 millions de dollars le financement total du Fonds de soutien aux communautés autochtones. L'argent sera distribué sous forme d'allocations directes aux dirigeants inuits, métis et des Premières Nations, et de financement en fonction des besoins, dans lequel cas il faudra remplir une demande. Le financement en fonction des besoins sera offert aux communautés et aux organisations autochtones desservant les Premières Nations hors réserve et les Autochtones en milieu urbain.

Les organisations du Nord de l'Ontario font partie des quelque 260 organisations autochtones bénéficiaires à ce jour d'une aide financière au titre du Fonds de soutien aux communautés autochtones pour répondre aux besoins essentiels des Autochtones vivant dans les centres urbains et des membre des Premières Nations hors réserve de tout le pays touchés par la pandémie.

« L'annonce d'aujourd'hui est l'occasion de souligner les efforts formidables des organisations autochtones du Nord de l'Ontario qui ont travaillé sans relâche pour assurer la sécurité et le bien-être des Autochtones tout au long de la crise. Votre dévouement a aidé des hommes, des femmes et des enfants autochtones en milieu urbain du Nord de l'Ontario à accéder aux programmes d'aide et aux services dont ils avaient besoin pour éviter la propagation de la COVID-19. »

Pam Damoff

Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones

Députée de Oakville North--Burlington

« Alors que la COVID-19 continue d'affecter notre pays, je suis profondément reconnaissante aux organisations autochtones qui travaillent sans relâche pour aider les Autochtones et leurs communautés à rester en sécurité. L'annonce d'aujourd'hui garantit que ces organisations continuent à avoir la capacité d'affronter l'urgence de santé publique que représente la COVID-19. »

L'honorable Patty Hajdu

Députée de Thunder Bay--Superior North

« Je suis impressionné par les nombreux services que ces organisations autochtones du Nord de l'Ontario offrent aux familles autochtones. Grâce aux investissements prévus dans l'annonce d'aujourd'hui, ces organisations pourront sans aucun doute aider beaucoup plus de familles qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts en ces temps difficiles. »

Marcus Powlowski

Député de Thunder Bay--Rainy River

« La Ontario Native Women's Association souhaite remercier Services aux Autochtones Canada d'avoir contribué à son projet d'intervention pour la sécurité communautaire, qui porte sur la sécurité des femmes autochtones. Cette cause doit demeurer une priorité d'investissement à l'avenir, car les femmes autochtones continuent de subir des taux disproportionnés de violence fondée sur le sexe, toujours exacerbés par la pandémie de COVID-19. »

Cora McGuire-Cyrette

Directrice générale de l'Ontario Native Women's Association

« L'organisation Fort Frances Tribal Area Health Services est reconnaissante de pouvoir fournir une aide en plus de ses ressources régulières pour s'occuper des troubles de santé mentale et de toxicomanie pendant la crise de la COVID-19. L'organisation fournit des services généraux de qualité aux membres des 10 communautés des Premières Nations au sud du territoire visé par le Traité no 3. La COVID-19 nous a fait naviguer sur des eaux troubles et a remis en question notre méthode de prestation de services courants pour la sécurité et le bien-être du personnel, des clients et de la communauté dans son ensemble. Grâce à ce financement, nous avons pu trouver des solutions à certains des obstacles à l'accès aux services de santé mentale et de lutte contre les toxicomanies. »

Kayla Caul-Chartier

Chef de la direction de Fort Frances Tribal Area Health Services

Cette aide fait partie des deux milliards de dollars engagés pour appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques en réponse à la pandémie de COVID-19.

Les projets financés par le volet urbain et hors réserve du Fonds de soutien aux communautés autochtones ont été sélectionnés dans le cadre d'un processus national d'appel de propositions.

Les Premières Nations, les Inuits et les Métis ont également accès à d'autres mesures de soutien offertes aux particuliers, aux entreprises et aux industries du pays dans le cadre du Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19.

