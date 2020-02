Le gouvernement du Canada aide les jeunes femmes à se préparer à occuper un emploi bien rémunéré et très recherché dans les métiers spécialisés

WINDSOR, ON, le 13 févr. 2020 /CNW/ - Pour que l'économie canadienne reste forte et en pleine croissance, les travailleurs doivent posséder les compétences nécessaires pour pourvoir des emplois recherchés et bien rémunérés. Le gouvernement du Canada prend des mesures pour encourager les jeunes Canadiens qui font face à des obstacles au moment d'explorer des carrières dans les métiers.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, l'honorable Filomena Tassi, a annoncé, au nom de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Carla Qualtrough, le projet d'expansion de l'exploration des carrières de Build a Dream, qui vise à convaincre les étudiantes de niveau secondaire à faire carrière dans les métiers spécialisés. Environ 5 000 filles provenant des quatre coins du Canada bénéficieront de ce projet.

Ce projet a reçu 728 000 dollars dans le cadre du Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, qui encourage tous les Canadiens - en particulier les Canadiens qui sont confrontés à des obstacles, tels que les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes ethnicisées, les personnes handicapées et les jeunes - à faire carrière dans les métiers spécialisés grâce à l'exploration des carrières, à la formation professionnelle et à l'acquisition d'une expérience de travail. Plus de 10 500 Canadiens devraient bénéficier des projets en cours grâce au Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés.

Dans le cadre de ce projet de deux ans, les femmes en âge de fréquenter l'école secondaire bénéficieront d'expositions sur les carrières et d'ateliers exploratoires où elles pourront « essayer un métier » et avoir accès à une ressource en ligne où elles pourront entrer en contact avec des femmes qui sont professionnelles et qualifiées et qui œuvrent dans des métiers spécialisés, et se renseigner sur les aides qui leur permettront d'amorcer leur carrière dans des métiers spécialisés bien rémunérés.

Citations

« Le nouveau Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés aidera les jeunes femmes canadiennes qui rencontrent des obstacles à l'emploi à acquérir les compétences, les connaissances et l'expérience fondamentales dont ils ont besoin pour suivre une formation et entreprendre une carrière bien rémunérée dans les métiers spécialisés. En créant une main-d'œuvre qualifiée, diversifiée et inclusive, notre gouvernement renforce la classe moyenne et contribue à la prospérité du pays. »

- L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

« Le soutien que notre gouvernement accorde au projet de Build a Dream aidera les jeunes femmes qui font des études secondaires à Windsor à se préparer à occuper un emploi de qualité dans les métiers spécialisés, à se bâtir une vie meilleure et à renforcer leur communauté. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre du Travail

« Avec une main-d'œuvre en constante évolution, alors que des postes dans les métiers spécialisés restent vacants, il est nécessaire d'encourager les jeunes femmes à explorer des possibilités de carrière qu'elles n'avaient peut-être pas encore envisagées. Il faut prendre des mesures décisives. Le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés offre à Build a Dream la possibilité de collaborer avec des parties prenantes de tout le Canada pour créer une main-d'œuvre équilibrée et une économie forte ».

- Nour Hachem-Fawaz, présidente et fondatrice, Build a Dream

Les faits en bref

Le financement du Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés a commencé avec 6 millions de dollars en 2018-2019, puis 10 millions de dollars chaque année subséquente, comme cela a été annoncé dans le budget de 2018.

Les métiers spécialisés sont un élément clé de l'économie canadienne, employant plus de 3 millions de Canadiens dans des emplois gratifiants et bien rémunérés (Enquête sur la population active de 2018).

Les employeurs, les provinces et les territoires, les établissements d'enseignement, les syndicats, les organismes communautaires et les citoyens ont tous des rôles importants à jouer pour assurer la capacité continue du Canada à constituer une main-d'œuvre spécialisée, mobile et certifiée qui soutient son marché du travail.

à constituer une main-d'œuvre spécialisée, mobile et certifiée qui soutient son marché du travail. La demande en gens de métier devrait rester forte. Entre 2019 et 2028, environ 700 000 travailleurs qualifiés devraient prendre leur retraite (Système de projection des professions au Canada , projections pour 2019).

2028, environ 700 000 travailleurs qualifiés devraient prendre leur retraite (Système de projection des professions au , projections pour 2019). Les femmes se heurtent à des obstacles pour accéder aux métiers, principalement en raison du manque de mentors, de la difficulté à trouver un employeur, de la discrimination et des obligations familiales. Seuls 9 % des apprentis inscrits à des programmes Sceau rouge sont des femmes (Système d'information sur les apprentis inscrits de 2018).

L'âge moyen pour commencer un apprentissage est de 29 ans (Système d'information sur les apprentis inscrits de 2018).

Le gouvernement du Canada investit considérablement dans l'apprentissage en offrant des subventions, des prêts, des crédits d'impôt et des prestations d'assurance-emploi durant la formation en classe, et en finançant des projets dans le cadre de divers programmes.

Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la création du Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés afin d'encourager les Canadiens, y compris ceux qui rencontrent des obstacles, comme les femmes, les Autochtones, les personnes ethnicisées, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les jeunes, à explorer des carrières dans les métiers spécialisés et à s'y préparer.

Le Programme contribue à la préparation à la formation d'apprenti par les moyens suivants :

l'exploration des possibilités de carrières pour mieux connaître les métiers en tant que carrières viables et judicieuses au moyen d'événements « essayer un métier », des salons de l'emploi, de jumelage et de mentorat;

pour mieux connaître les métiers en tant que carrières viables et judicieuses au moyen d'événements « essayer un métier », des salons de l'emploi, de jumelage et de mentorat; la formation professionnelle pour aider les participants à perfectionner leurs compétences essentielles, comme la littératie et la numératie, ainsi que leurs compétences techniques pour qu'ils soient prêts à suivre une formation d'apprenti;

pour aider les participants à perfectionner leurs compétences essentielles, comme la littératie et la numératie, ainsi que leurs compétences techniques pour qu'ils soient prêts à suivre une formation d'apprenti; l'expérience de travail pour que les participants explorent les métiers de façon pratique, créent des liens avec les employeurs et se préparent davantage à occuper un emploi.

Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical

Grâce à un investissement annuel de 25 millions de dollars, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical :

aide les syndicats à améliorer la qualité de la formation en investissant dans l'équipement et le matériel de pointe;

appuie les approches novatrices et les partenariats avec d'autres intervenants pour éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage.

réduit les obstacles qui empêchent les groupes clés comme les femmes, les Autochtones, les personnes ethnicisées, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées et les jeunes, de faire carrière et de réussir dans les métiers spécialisés.

Le Programme comporte deux volets :

Le volet Investissements dans l'équipement de formation aide les syndicats à acheter des équipements et du matériel de formation nouveaux et modernes nécessaires à la formation des travailleurs dans les métiers du programme Sceau rouge. Le volet Innovation dans l'apprentissage soutient principalement des approches novatrices visant à éliminer les obstacles qui nuisent à l'apprentissage, y compris ceux qui empêchent certains groupes clés comme les femmes, les Autochtones, les nouveaux arrivants, les personnes handicapées, les personnes ethnicisées et les jeunes de faire carrière et de réussir dans les métiers. Ce volet est ouvert à un éventail d'intervenants et de partenaires, mais les syndicats doivent être impliqués à titre de responsables de projet ou de partenaires.

Fonds pour les femmes en construction

Dans le budget de 2018, le gouvernement a annoncé la mise en place du Fonds pour les femmes en construction, investissant 10 millions de dollars sur trois ans, afin d'accroître la participation des femmes en construction en les aidant à achever leur formation et à conserver un emploi dans les métiers.

Le Fonds pour les femmes en construction, qui devrait bénéficier à environ 2 800 femmes sur trois ans, finance des projets qui ciblent les métiers de la construction désignés Sceau rouge et visent à :

attirer et recruter des femmes dans les métiers (p. ex. visites sur place, expériences pratiques et exploration de carrière);

soutenir la formation des apprenties et le développement des compétences par la mise à niveau des compétences essentielles et l'offre d'un ensemble de services personnalisés (p. ex. garde d'enfants, transport, achat d'outils, encadrement et mentorat);

aider les employeurs en élaborant des outils et des aides au recrutement et au maintien en poste, fondées sur les pratiques exemplaires pour des milieux de travail inclusifs et respectueux.

Budget de 2019

Afin de soutenir encore davantage les métiers spécialisés, le gouvernement a proposé de nouveaux investissements dans son budget de 2019 :

l'affectation de 40 millions de dollars sur quatre ans pour Compétences Canada , à compter de 2020- 2021, et de 10 millions de dollars par an en cours pour encourager plus de jeunes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés et la technologie;

, à compter de 2020- de 10 millions de dollars par an en cours pour encourager plus de jeunes à envisager une carrière dans les métiers spécialisés et la technologie; l'affectation de 6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2019-2020, pour une campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés auprès des jeunes comme carrière de premier choix;

auprès des jeunes comme carrière de premier choix; une nouvelle stratégie d'apprentissage visant à soutenir les apprentis et les personnes employées dans les métiers spécialisés, qui permettra de veiller à que les mesures de soutien et les programmes existants éliminent les obstacles auxquels font face ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés et d'aider les employeurs qui ont de la difficulté à embaucher et à conserver des apprentis;

visant à soutenir les apprentis et les personnes employées dans les métiers spécialisés, qui permettra de veiller à que les mesures de soutien et les programmes existants éliminent les obstacles auxquels font face ceux qui veulent travailler dans les métiers spécialisés et d'aider les employeurs qui ont de la difficulté à embaucher et à conserver des apprentis; un taux d'intérêt moins élevé sur les prêts canadiens aux apprentis , à compter de 2019- 2020, et l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation;

, à compter de 2019- l'abolition des intérêts pendant les six premiers mois suivant l'achèvement d'une formation; la nouvelle Allocation canadienne pour la formation, qui permet aux travailleurs de trouver le temps et l'argent nécessaires pour suivre une formation, améliorer leurs compétences et se bâtir une carrière solide et durable.

Nouveaux engagements en vertu de la lettre de mandat de 2019 de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées

En guise de mesure supplémentaire pour soutenir les métiers spécialisés, le gouvernement s'est engagé à :

créer le service canadien sur l'apprentissage en partenariat avec les provinces, les territoires, les employeurs et les syndicats. Il s'agira d'établir de nouvelles initiatives afin que les apprentis inscrits à des programmes Sceau rouge aient suffisamment d'occasions d'acquérir une expérience de travail pour terminer leur formation à temps et trouver des emplois bien rémunérés, notamment en offrant jusqu'à 10 000 dollars par apprenti sur quatre ans pour chaque nouveau poste créé;

en partenariat avec les provinces, les territoires, les employeurs et les syndicats. Il s'agira d'établir de nouvelles initiatives afin que les apprentis inscrits à des programmes Sceau rouge aient suffisamment d'occasions d'acquérir une expérience de travail pour terminer leur formation à temps et trouver des emplois bien rémunérés, notamment en offrant jusqu'à 10 par apprenti sur quatre ans pour chaque nouveau poste créé; continuer à soutenir le travail de la campagne nationale visant à promouvoir les métiers spécialisés comme une carrière de premier choix pour les jeunes.

Subventions aux apprentis

Depuis l'instauration des subventions aux apprentis, plus de 880 000 subventions ont été accordées à des Canadiens. Cela représente plus de 1 milliard de dollars en financement, ce qui représente :

620 000 Subventions incitatives aux apprentis;

3 600 Subventions incitatives aux apprentis pour les femmes;

256 000 Subventions à l'achèvement de la formation d'apprenti.

