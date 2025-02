Le secrétaire parlementaire Taleeb Noormohamed a rencontré des membres du Racial Equity Screen Office, bénéficiaire de financement du programme Exportation créative Canada.

VANCOUVER, BC, le 24 févr. 2025 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à aider les entreprises et les organisations créatives canadiennes à accroître leur visibilité et leurs profits générés par l'exportation de leurs produits à l'étranger. Les créatrices et créateurs professionnels canadiens en retirent des avantages, tout comme notre économie.

Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un financement de 42 000 $ au Racial Equity Screen Office (RESO), pour soutenir la réalisation de son projet IP Across Continents Accelerator (IPACA). Il a fait cette annonce au nom de l'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien.

Le projet vise à donner aux producteurs canadiens indépendants racisés, les moyens de trouver de nouvelles clientèles pour leur propriété intellectuelle dans le domaine de l'audiovisuel. Sont notamment prévues la participation à un marché au sein de délégations préorganisées, des réunions avec des agents de ventes et de distribution, ainsi qu'une séance de dynamisation du marché canadien, où plus de 30 producteurs canadiens ayant des projets prêts à l'exportation seront invités à rencontrer d'éventuels acheteurs, au East by Northwest (EXNW) Global Creative Summit en juillet 2025, à Vancouver.

En outre, le RESO recevra 100 000 $ par l'entremise du volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, afin de mener à bien son projet Building Strength, Sustainability and Capacity from the Inside Out: Long-term Equity and Anti-Racism Guardrails in Canada's Screen Industry. Ce projet vise à rehausser la capacité et les systèmes organisationnels internes du RESO en améliorant ses pratiques en matière de gouvernance, sa gestion financière, ses ressources humaines, ses partenariats, son réseautage et sa planification stratégique. De plus, il a pour but de renforcer la résilience et la pérennité de l'organisation, de sorte que le RESO pourra soutenir les organisations de l'industrie du cinéma et du contenu, et ainsi abolir les obstacles systémiques et se libérer des séquelles du racisme structurel.

Le volet Développement à l'exportation du programme Exportation créative Canada aide les entreprises et les organisations canadiennes qui tentent de percer les marchés internationaux et d'étendre leurs réseaux à l'étranger.

Citations

« Nous avons le devoir de soutenir nos professionnels de la création pour qu'ils puissent réaliser pleinement leur potentiel et pénétrer des marchés mondiaux. Les produits créatifs canadiens sont recherchés, ce qui témoigne de leur qualité exceptionnelle et du talent des gens d'ici. Grâce à l'aide fournie par le programme Exportation créative Canada, le RESO pourra accroître sa visibilité à l'étranger, mettre en valeur la créativité canadienne et contribuer à la croissance économique de notre pays. »

-- L'honorable Pascale St-Onge, ministre du Patrimoine canadien

« Nous sommes ravis d'appuyer le RESO dans ses efforts visant à rehausser sa capacité à long terme et ses services. Grâce à l'aide accordée par l'entremise du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme, le projet permettra de donner la parole à la diversité, de révéler des récits inédits et de contribuer à la transformation du paysage cinématographique et médiatique pour le rendre plus inclusif. »

-- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap

« Je suis très fier qu'une organisation de Vancouver comme le RESO s'engage à soutenir les créateurs et créatrices racisés dans leurs efforts pour multiplier les possibilités dans le secteur de la création, d'autant plus que cela aura des retombées sur les générations à venir. Ce faisant, nos gens de talent seront plus nombreux à se démarquer et à mettre en valeur leurs atouts créatifs dans les principaux marchés à l'étranger. »

-- Taleeb Noormohamed, député de Vancouver Granville

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers Patrimoine canadien de l'aide financière accordée dans le cadre du volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme et du programme Exportation créative Canada. Cet investissement tombe à point nommé et sera un tournant décisif pour l'industrie du cinéma au Canada. Il donne aux producteurs canadiens racisés les outils, les réseaux et le mentorat dont ils ont besoin pour pénétrer les marchés à croissance rapide de la région Asie-Pacifique, assurer le financement et établir des partenariats stratégiques à l'étranger. Grâce au projet IPACA, nous ne faisons pas que préparer les producteurs à exporter leurs œuvres, nous jetons aussi des ponts entre le Canada et la région Asie-Pacifique en vue d'une collaboration professionnelle à long terme. Le financement servira à donner plus d'envergure à l'East By Northwest Creative Summit (EXNW) qui se tiendra à Vancouver. Ce sommet est une passerelle importante vers la région du Pacifique et un carrefour pour les créateurs canadiens qui veulent accéder à la région Asie-Pacifique. Les sommes reçues aideront à mieux positionner les histoires et les talents canadiens sur les marchés mondiaux. Merci à Patrimoine canadien de donner à nos créateurs et créatrices de récits de demain les outils nécessaires pour briller sur la scène internationale. »

-- Hanna Cho, directrice générale, Racial Equity Screen Office (RESO)

Les faits en bref

L'investissement de 42 000 $ provenant du volet Développement à l'exportation du programme Exportation créative Canada sera versé en deux tranches de 21 000 $, l'une en 2024-2025 et l'autre en 2025-2026.

Le budget annuel du programme Exportation créative Canada est de 33 millions de dollars sur 3 ans, soit de 2023 à 2026.

Le volet Prêt à l'exportation alloue 7 millions de dollars par année pour appuyer des projets prêts à l'exportation, qui prévoient générer des recettes d'exportation et qui aident les industries créatives canadiennes à rejoindre plus de personnes dans le monde.

Le nouveau volet Développement à l'exportation accorde 4 millions de dollars par année à de nouveaux exportateurs et ceux en phase de démarrage qui souhaitent pénétrer des marchés mondiaux et à des exportateurs chevronnés pour qu'ils étendent leurs réseaux à l'étranger.

Depuis son lancement en 2018, le programme Exportation créative Canada a permis d'investir plus de 59 millions de dollars par l'entremise du volet Prêt à l'exportation pour soutenir 143 projets prêts à l'exportation présentés par plus de 120 entreprises et organisations vouées à l'industrie créative.

Lors de son premier cycle de demandes en 2023-2024, le volet Développement à l'exportation a permis d'investir 5,07 millions de dollars dans 80 projets présentés par des exportateurs en phase de démarrage et des exportateurs chevronnés souhaitant pénétrer de nouveaux marchés.

Le volet Renforcement des capacités organisationnelles du Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme vise à offrir du financement aux demandeurs admissibles pour leur permettre de développer et de renforcer leur capacité interne afin d'atteindre les objectifs du programme. Ainsi, le volet sert à financer des projets qui contribueront à la capacité du bénéficiaire à faire progresser la lutte contre le racisme et à promouvoir la compréhension interculturelle et interconfessionnelle, à offrir des occasions équitables, à promouvoir le dialogue sur le multiculturalisme et les enjeux liés à la lutte contre le racisme, et à favoriser la compréhension des disparités. La période de présentation des demandes de financement dans le cadre du volet Renforcement des capacités organisationnelles est actuellement terminée.

Le RESO a pour mission de bâtir de nouveaux écosystèmes qui servent de catalyseurs durables pour amener les créatrices et créateurs racisés à participer à l'industrie de la création. Par conséquent, cela influence la diversité des récits, la représentativité et le pouvoir exercé au Canada et ailleurs dans le monde.

Liens connexes

Exportation créative Canada

Programme de multiculturalisme et de lutte contre le racisme

SOURCE Patrimoine canadien

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias seulement), veuillez communiquer avec : Charles Thibault-Béland, Attaché de presse, Cabinet de la ministre du Patrimoine canadien, [email protected]; Relations avec les médias, Patrimoine canadien, [email protected]