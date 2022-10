OTTAWA, ON, le 1er oct. 2022 /CNW/ - L'ouragan Fiona a causé des dommages importants dans l'ensemble du Canada atlantique et dans l'Est du Québec. Le gouvernement du Canada collabore avec les partenaires de tous les ordres de gouvernement et de tous les ministères et organismes fédéraux pour appuyer les efforts de rétablissement et de nettoyage.

Compte tenu des défis importants et immédiats qui se posent aux particuliers, aux collectivités et aux infrastructures essentielles, l'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, a approuvé les demandes d'aide fédérale des gouvernements de la Nouvelle-Écosse, de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador. Le soutien fourni par les Forces armées canadiennes, la Garde côtière canadienne et Transports Canada comprend, sans s'y limiter, ce qui suit :

Nouvelle-Écosse (demande d'aide fédérale approuvée le 24 septembre, prolongation approuvée le 29 septembre)

Matériel et personnel pour aider à enlever des arbres et les débris

Matériel et personnel pour rétablir les réseaux des communications, tels que les routes et les ponts

Image aérienne détaillée et cartographie des dommages

Équipes de gestion des incidents

Aide pour l'hébergement

Île-du-Prince-Édouard (demande d'aide fédérale approuvée le 25 septembre, prolongation approuvée le 29 septembre)

Personnel pour aider le ministère des Transports et de l'Infrastructure de l'Île‑du-Prince-Édouard à enlever la végétation et les débris des chaussées afin d'aider au rétablissement du réseau électrique

Personnel pour appuyer la réparation des routes pour permettre aux employés de la province d'aider les collectivités isolées

Des ressources aériennes, y compris des hélicoptères, pour appuyer les efforts d'intervention entourant l'ouragan

Image aérienne détaillée et cartographie des dommages

Terre-Neuve-et-Labrador (demande d'aide fédérale approuvée le 25 septembre, modification et prolongation approuvée le 29 septembre; demande d'aide fédérale supplémentaire approuvée le 29 septembre)

Ressources pour effectuer des évaluations des impacts physiques

Personnel pour apporter sur le terrain un soutien immédiat aux autorités locales pour assurer le bien-être et la sécurité des résidents touchés

Image aérienne détaillée et cartographie des dommages

Soutien aux efforts de recherche et de sauvetage

Aide à l'enlèvement des débris sur le sol et dans l'eau

Aide aux efforts généraux de nettoyage

Le gouvernement fédéral, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, continue de travailler avec ses partenaires provinciaux afin de coordonner l'intervention fédérale et s'assurer que les provinces disposent des ressources dont elles ont besoin pour soutenir la population du Canada atlantique et de l'Est du Québec.

Le gouvernement fédéral a également établi un programme de jumelage de dons avec la Croix-Rouge canadienne afin de soutenir les personnes touchées par la tempête et égalera les dons que les Canadiens et les sociétés font pendant les 30 prochains jours suivant le 25 septembre.

Citations

« Nos pensées accompagnent tous les Canadiens touchés par l'ouragan Fiona, ainsi qu'aux premiers intervenants et aux bénévoles qui travaillent sans relâche pour aider les personnes dans le besoin. À titre de gouvernement, nous sommes unis dans notre détermination d'être là pour les personnes et les collectivités qui ont été touchées et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux. Ensemble, nous nous en sortirons. »

- L'honorable Bill Blair, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile

« Alors que les collectivités du Canada atlantique et de l'Est du Québec sont aux prises avec les effets dévastateurs de l'ouragan Fiona, nos Forces armées canadiennes (FAC) font tout ce qu'il faut pour aider les Canadiens et soutenir les autorités provinciales et locales. Nous sommes mobilisés des ressources et du personnel pour fournir un soutien immédiat aux autorités locales, aider à rétablir l'électricité, enlever les débris et effectuer des vérifications du bien-être. Aujourd'hui, demain et tous les jours, les membres des FAC sont prêts à aider les Canadiens pendant les périodes difficiles. »

- L'honorable Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« L'ouragan Fiona a eu des répercussions dévastatrices sur de nombreuses collectivités du Canada atlantique et de l'Est du Québec. Nous travaillons en collaboration avec nos partenaires provinciaux et municipaux pour aider les collectivités touchées par cette tempête à retrouver un sentiment de normalité le plus rapidement possible. À mesure que nous nous reconstruisons, nous nous sommes engagés à adapter et à renforcer nos infrastructures pour les rendre plus résistantes à ces phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Nos pensées accompagnent tous les Canadiens aux prises avec les séquelles de l'ouragan Fiona. La Garde côtière canadienne est prête et stratégiquement positionnée pour aider dans le cadre des efforts conjoints de secours, y compris le soutien par hélicoptère, et pour soutenir les collectivités du Canada atlantique et de l'Est du Québec en temps de besoin. »

- L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Nos pensées continuent de se tourner vers toutes les personnes touchées par l'ouragan Fiona dans l'Atlantique Canada et de l'est du Québec. Transports Canada a pris des mesures pour protéger la sécurité et la sûreté des Canadiens ainsi que du réseau de transport canadien, y compris le déploiement d'un aéronef de surveillance Dash 8 pour évaluer les dommages dans les zones touchées par la tempête. Nous continuons de collaborer avec tous les autres partenaires et nous n'hésiterons jamais à prendre n'importe quelles mesures nécessaires pour soutenir la région et les personnes qui ont été touchées pour qu'elles se remettent de cette tempête. »

- L'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports

Faits en bref

Le Centre des opérations du gouvernement est chargé de coordonner la réponse du gouvernement du Canada aux événements d'urgence.

aux événements d'urgence. Au Canada , les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral.

, les urgences sont d'abord gérées au niveau municipal et, si elles ont besoin d'aide, les municipalités la demandent à leur province ou territoire. Si l'urgence s'aggrave, les provinces ou les territoires peuvent demander une aide au gouvernement fédéral. Une demande d'aide fédérale est lancée lorsqu'une situation d'urgence dépasse ou menace de dépasser les ressources d'une province ou d'un territoire et que des ressources fédérales supplémentaires est nécessaire pour soutenir efficacement la région touchée.

Si une province ou un territoire présente une demande d'aide fédérale officielle, un processus bien établi est en place pour gérer la demande, par l'intermédiaire du Centre des opérations du gouvernement, et comprend une consultation et une coordination provinciales-territoriales et interministérielles.

Si les autorités provinciales et territoriales ont besoin d'aide, elles peuvent en demander aux Forces armées canadiennes (FAC). Lorsque les FAC interviennent lors de catastrophes naturelles au Canada , elles le font dans le cadre de l'Opération LENTUS.

, elles le font dans le cadre de l'Opération LENTUS. L'aide des FAC complète et améliore les ressources provinciales et locales à l'aide de capacités uniques, y compris le personnel et le matériel militaires. L'objectif principal est d'aider les autorités provinciales et locales à stabiliser la situation et de rassurer les résidents canadiens dans les zones touchées.

Le nombre de membres des FAC déployés dans la région variera selon les tâches qui sont déterminées par les provinces.

En tant qu'entité fédérale responsable de la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et de la recherche et du sauvetage maritime, la Garde côtière canadienne dispose de solides capacités de gestion des incidents, de la plus grande flotte maritime du Canada et de plusieurs hélicoptères qui peuvent être d'une grande aide pendant les situations aussi difficiles.

et de plusieurs hélicoptères qui peuvent être d'une grande aide pendant les situations aussi difficiles. Les résidents qui ont été touchés par l'ouragan Fiona doivent s'inscrire auprès de la Croix-Rouge canadienne en composant le 1-800-863-6582 ou en ligne à www.croixrouge.ca/ouraganfiona.

Les Canadiens qui souhaitent faire un don monétaire pour aider les victimes de l'ouragan Fiona peuvent le faire en ligne à www.croixrouge.ca, en composant le 1-800-418-1111, en envoyant un texto à FIONA à 2022 pour faire un don de 10 $.

Produits connexes

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

