MONTRÉAL, le 6 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les effets des changements climatiques sont présents partout et ils nous rappellent constamment la nécessité d'agir sans tarder. Le gouvernement du Canada appuie les efforts de l'industrie pour trouver des solutions à long terme aux défis de l'agriculture, ce qui contribue à l'économie, tout en aidant à protéger l'environnement pour les générations futures.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement allant jusqu'à 376 200 $ pour l'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL), dans le cadre du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA), afin de favoriser la transition vers des emballages plus écologiques pour les aliments et les fruits et légumes.

L'emballage remplit de nombreuses fonctions utiles et essentielles dans le système alimentaire, comme la protection des aliments contre la contamination, la conservation des aliments et la facilitation du transport. Grâce aux fonds reçus dans le cadre du PCPSA, l'ACDFL entreprend un projet pilote d'envergure nationale qui explore les moyens efficaces pour l'industrie de passer à l'utilisation d'options de conception et de matériaux d'emballage conformes aux principes du développement durable qui améliorent la recyclabilité ou la compostabilité. Les fonds sont utilisés pour élaborer une stratégie et permettre les étapes de cette migration.

Le projet a pour but d'aider l'industrie à mieux comprendre et caractériser le système d'emballage des aliments et des fruits et légumes au Canada, à évaluer les répercussions des diverses options d'emballage et à créer un plan de mise en œuvre. Les principaux intervenants, notamment les fabricants, les producteurs d'emballages, les détaillants et les installations de recyclage, participeront à l'élaboration d'options d'emballage durables et viables.

Aujourd'hui, la ministre Bibeau a pris la parole à l'occasion de l'Expo-congrès de l'ACDFL, qui réunit des milliers de participants de toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes. Elle a remercié l'industrie pour ses efforts soutenus en vue d'adopter des emballages durables et de réduire les déchets, tout en soulignant les investissements fédéraux à l'appui des technologies et des pratiques agricoles propres.

Par ses actions visant à réduire les déchets d'emballage et à accroître la durabilité de l'emballage des aliments et des produits, le gouvernement du Canada contribue à bâtir un avenir plus propre et plus prospère.

Citations

« Les changements climatiques sont une grande menace pour notre économie, nos collectivités et notre avenir. Pour cette raison, notre gouvernement investit dans la recherche et l'innovation afin d'aider l'industrie à passer à des emballages alimentaires plus écologiques, notamment pour les fruits et légumes. Les consommateurs canadiens et du monde entier veulent des options plus durables et nous sommes engagés à leur en offrir. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les emballages en plastique contribuent grandement à l'offre d'aliments abordables, salubres et de grande qualité au Canada. Ce projet vise à promouvoir la réflexion systémique et l'innovation qui contribueront à façonner des voies d'accès à l'emballage des aliments et des fruits et légumes qui permettront de passer à un processus d'emballage entièrement durable au Canada. Les avantages vont au-delà de la durabilité environnementale et comprennent le développement d'une nouvelle économie circulaire des emballages, l'exploitation de systèmes de compostage à l'échelle du Canada et l'adoption par l'industrie d'un processus d'emballage durable de pointe pour les aliments et les fruits et légumes. »

- Ron Lemaire, président, Association canadienne de la distribution de fruits et légumes

Faits en bref

Le financement annoncé aujourd'hui provient du Programme canadien des priorités stratégiques de l'agriculture (PCPSA), un investissement de 50,3 millions de dollars sur cinq ans visant à aider le secteur agricole à s'adapter et à demeurer concurrentiel.

L'Association canadienne de la distribution de fruits et légumes (ACDFL) est un organisme à but non lucratif qui représente les entreprises actives dans la commercialisation des fruits et légumes frais du Canada . La vision de l'ACDFL est de valoriser et de diriger l'industrie des fruits et légumes en améliorant le marché et en facilitant le commerce des fruits et légumes frais au profit de ses membres, qui comprennent des acteurs de toutes les étapes de la chaîne d'approvisionnement des fruits et légumes.

Liens supplémentaires

