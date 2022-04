HALIFAX, NS, le 21 avril 2022 /CNW/ - Qu'il soit question de qualité de l'eau, de pollution plastique ou de tout autre domaine d'intervention, le gouvernement du Canada travaille avec les Canadiens, partout au pays, pour assurer la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l'eau pour les générations d'aujourd'hui et de demain.

Aujourd'hui, le député de Halifax, Andy Fillmore, au nom du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, a annoncé l'octroi d'un financement de 554 745 dollars à trois nouveaux projets afin de s'attaquer directement à des problèmes de qualité de l'eau dans les bassins versants du sud du golfe du Saint-Laurent et de la rivière Wolastoq (Saint-Jean). Le financement provient des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique, qui visent à améliorer la santé, la productivité et la durabilité d'écosystèmes prioritaires du Canada atlantique.

Trois organisations de la Nouvelle-Écosse recevront une aide financière pour diriger des initiatives misant sur la propreté de l'eau pour aider à protéger l'environnement canadien contre divers polluants, comme les plastiques et les bactéries nocives. Les projets seront réalisés en collaboration avec des organisations autochtones locales et des jeunes de la région.

L'Université Saint Mary's et l'Atlantic Water Network mèneront un projet visant à créer un centre du savoir communautaire en ligne sur la surveillance de l'eau, qui fournira des renseignements actualisés et centralisés sur la création et le maintien de programmes de surveillance de l'eau douce. Ce projet ciblera les deux écosystèmes prioritaires : le bassin versant de la rivière Wolastoq (Saint-Jean) et celui du sud du golfe du Saint-Laurent.

L'Université Dalhousie et la Clean Foundation mèneront des projets axés sur la création de partenariats au sein du secteur agricole de la Nouvelle-Écosse afin de favoriser les pratiques exemplaires entourant l'élimination des plastiques et de comprendre et d'atténuer les répercussions de l'industrie sur la qualité des eaux côtières dans le bassin versant du sud du golfe du Saint-Laurent.

Ces projets montrent que le gouvernement du Canada est déterminé à lutter contre la pollution plastique et à assurer la salubrité, la propreté et la bonne gestion de l'eau.

Citations

« Le gouvernement du Canada sait que les Canadiens accordent une grande importance à la qualité de l'eau et à son rôle dans le maintien d'écosystèmes en santé. Voilà pourquoi nous sommes heureux de soutenir des projets qui visent à former des partenariats au sein du secteur agricole de la Nouvelle-Écosse afin de protéger et de restaurer des bassins versants et de contribuer à l'économie locale grâce aux Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Canada atlantique est façonné, au sens propre comme au sens figuré, par son littoral. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui soutiendra les organisations locales de Halifax qui prennent des mesures pour protéger nos milieux d'eau douce fragiles, à une époque où la conservation et la durabilité des eaux canadiennes sont une priorité absolue pour notre gouvernement. »

- Andy Fillmore, député de Halifax et secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'Université Saint Mary's est fière de travailler avec l'Atlantic Water Network pour soutenir la recherche communautaire. Notre université travaille depuis longtemps avec des groupes et des organisations communautaires afin d'apporter une expertise en recherche qui a une incidence importante sur les collectivités locales et mondiales. Merci au gouvernement du Canada pour son investissement dans la protection de nos bassins versants. »

- Robert Summerby-Murray (Ph. D.), recteur et vice-chancelier, Université Saint Mary's

« Les Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique facilitent les travaux de recherche essentiels sur l'environnement. La recherche de M. Kurylyk (Ph. D.) sur les eaux côtières contribue à la force et à l'expertise croissantes de l'Université Dalhousie dans le domaine des sciences de l'eau et améliorera encore notre capacité à assurer un approvisionnement en eau salubre et à relever les défis posés par les changements climatiques. »

- Graham Gagnon (Ph. D.), directeur du centre d'études sur les ressources en eau et doyen de la faculté d'architecture et de planification de l'Université Dalhousie

« Les marais salés jouent un rôle essentiel dans notre lutte collective contre les changements climatiques. Ils sont de formidables puits de carbone, protègent notre littoral et filtrent les polluants pour améliorer la qualité de l'eau. Nous avons constaté la disparition des marais salés et la mauvaise qualité de l'eau le long du détroit de Northumberland. Grâce à ce financement, Clean mènera des recherches sur la qualité de l'eau dans la région et travaillera avec le secteur agricole pour mettre en œuvre des pratiques exemplaires sur les terres agricoles afin de restaurer l'habitat dans les marais salés, d'améliorer la qualité de l'eau et de rendre la région plus résiliente face aux changements climatiques. »

- Charlynne Robertson, gestionnaire principale du programme Clean Coasts de la Clean Foundation

Faits en bref

Les projets financés sont réalisés par les organisations suivantes :

Université Saint Mary's et Atlantic Water Network (195 595 dollars) : Des données à l'action : Élaboration d'une approche holistique et accessible pour la surveillance des bassins versants, leur évaluation et l'établissement de rapports à l'échelle communautaire

Des données à l'action : Élaboration d'une approche holistique et accessible pour la surveillance des bassins versants, leur évaluation et l'établissement de rapports à l'échelle communautaire

Université Dalhousie (200 000 dollars) : Charge en nutriments de surface et sous la surface dans les eaux côtières : Évaluation et atténuation des risques dans les contextes climatiques actuels et futurs

Charge en nutriments de surface et sous la surface dans les eaux côtières : Évaluation et atténuation des risques dans les contextes climatiques actuels et futurs

Clean Foundation (159 150 dollars) : Projet visant à trouver des solutions aux problèmes liés à la qualité de l'eau agricole dans les marais salés

Le programme de financement des Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique soutient les projets qui portent sur la planification intégrée des écosystèmes et la prise de décisions connexes, la réalisation d'activités scientifiques coordonnées et l'exécution d'initiatives axées sur l'action.

Depuis 2018, les Initiatives des écosystèmes de l'Atlantique ont permis d'octroyer plus de 3,5 millions de dollars à 23 projets de conservation et de protection des bassins versants de la rivière Wolastoq (Saint-Jean) et du sud du golfe du Saint-Laurent.

Liens connexes

