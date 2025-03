Halifax

Thief & Bandit Apparel and Accessories Inc.

Titre du projet : Expanding Thief & Bandit's Presence in the US Thief & Bandit Apparel and Accessories Inc. reçoit un financement pour la planification des exportations, la préparation au marché international et les activités de développement de marché afin de renforcer sa présence sur le marché cible des États-Unis. Par ce projet, le bénéficiaire affinera ses processus d'exportation et jettera les bases en vue d'une expansion internationale future. L'entreprise élaborera et exécutera une stratégie de marketing numérique, y compris la gestion des médias et la publicité, adaptée au marché cible. Elle créera du matériel de marketing destiné à ses réseaux sociaux, son site Web et ses campagnes publicitaires visant à présenter ses collections. Elle mettra à niveau son site Shopify pour optimiser les transactions avec les clients internationaux. Elle élaborera également une stratégie d'exportation pour se préparer à une expansion à long terme. Thief & Bandit Apparel and Accessories Inc. établira et entretiendra des relations avec des partenaires clés aux États-Unis, y compris des distributeurs, des détaillants et des influenceurs de l'industrie.