Cette initiative novatrice aidera les petites collectivités à trouver des travailleurs qualifiés dans des secteurs tels que les soins de santé, les métiers, la garde d'enfants et l'hôtellerie.

VERNON, BC, le 2 févr. 2023 /CNW/ - Les nouveaux arrivants au Canada enrichissent notre pays. Ils apportent également des compétences précieuses qui aident à combler la pénurie de main-d'œuvre au Canada.

Le gouvernement du Canada aide à remédier à la pénurie de main-d’œuvre et à attirer de nouveaux arrivants dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Il peut être difficile de trouver des employés qualifiés, en particulier pour les employeurs des collectivités situées à l'extérieur des grandes villes. En 2020, le gouvernement du Canada a lancé le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord pour aider les petites collectivités à attirer de nouveaux arrivants. Mise en œuvre par des organisations de développement économique d'un bout à l'autre du Canada, cette initiative a déjà contribué à combler des pénuries de main-d'œuvre qualifiée dans divers secteurs, notamment les soins de santé, les métiers, la garde d'enfants et l'hôtellerie.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de 485 410 $ accordé par PacifiCan à la Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan pour étendre le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord au Southern Interior de la Colombie-Britannique.

Le financement de PacifiCan aidera la Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan à poursuivre le programme pilote dans les régions de North Okanagan et de West Kootenays, tout en l'étendant aux entreprises dans la région de Shuswap. Cet investissement soutiendra les activités de formation, de marketing et de communication visant à jumeler des entreprises locales avec des travailleurs étrangers qualifiés.

Le financement aidera également les nouveaux arrivants à accéder aux services d'établissement et aux possibilités de mentorat dans leurs nouvelles collectivités. À ce jour, la Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan a déjà aidé des centaines d'entreprises locales à répondre à leurs besoins en main-d'œuvre, tout en soutenant les immigrants qui s'installent dans la région.

Cette annonce fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook. Grâce à de nouveaux agents vivant sur place et fournissant des services localement, PacifiCan est plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Je me suis rendu dans des collectivités d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique, et les entreprises locales m'ont fait part de l'importance d'attirer les meilleurs talents. C'est pourquoi le gouvernement du Canada fait profiter les collectivités situées à l'extérieur des centres urbains des avantages économiques de l'immigration grâce au Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord. Il est essentiel de jumeler des entreprises de la Colombie-Britannique avec de nouveaux arrivants qualifiés pour favoriser la vitalité de nos provinces et maintenir une économie durable et concurrentielle. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Des économies rurales fortes signifient un Canada plus fort. Ce programme pilote constitue une étape importante pour remédier à la pénurie de main-d'œuvre dans les collectivités rurales et éloignées de tout le pays. En mettant à la disposition des entreprises des petites collectivités un bassin de talents internationaux, le gouvernement du Canada fait en sorte que nous conservions les travailleurs qualifiés nécessaires à la croissance de notre économie et au développement de nos collectivités. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Notre région a du mal à attirer et à conserver une main-d'œuvre stable en raison du vieillissement de la population, de notre emplacement rural et d'une forte concurrence pour les employés qualifiés. Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord aide non seulement à remédier à la pénurie de main-d'œuvre, mais aussi à enrichir la région grâce à de nouveaux immigrants qui contribuent au tissu social et culturel de notre collectivité. »

- Leigha Horsfield, directrice générale, Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan

Faits en bref

Le Programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et du Nord de la Société d'aide au développement des collectivités de North Okanagan a déjà aidé près de 400 employeurs à attirer et à conserver des travailleurs qualifiés dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique.

Plus de 1 000 nouveaux arrivants et leurs familles ont eu accès à l'initiative et se sont installés dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique.

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

En 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Victoria , à Campbell River , à Kelowna , à Cranbrook , à Prince George , à Prince Rupert et à Fort St. John , servant des entreprises et des collectivités dans toute la province.

Liens connexes

Restez branchés

