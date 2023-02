OTTAWA, ON, le 17 févr. 2023 /CNW/ - Le saumon du Pacifique revêt une grande importance culturelle, sociale et écologique pour les Premières Nations et les Britanno-Colombiens; cependant, sa population connaît un grave déclin se poursuivant à long terme, et de nombreuses montaisons sont sur le point de disparaître. Le gouvernement du Canada prend donc des mesures pour protéger l'espèce.

Après de vastes consultations auprès des Premières Nations, de l'industrie et d'autres intervenants, et après avoir examiné attentivement les mémoires reçus, l'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé aujourd'hui sa décision de ne pas renouveler les permis de quinze sites aquacoles de saumon de l'Atlantique élevé en parcs en filet dans les îles Discovery.

Comme l'a souligné la Commission Cohen, la région des îles Discovery est une route migratoire capitale pour le saumon sauvage du Pacifique, où des passages étroits mettent les saumons juvéniles migrateurs en contact direct avec les exploitations salmonicoles.

Des données scientifiques récentes indiquent qu'il existe une incertitude quant aux risques que posent les exploitations aquacoles de saumon de l'Atlantique pour le saumon sauvage du Pacifique dans la région des îles Discovery, de même qu'aux effets cumulatifs de toute répercussion des activités des exploitations sur cette espèce emblématique.

Il existe de multiples facteurs de stress sur le saumon sauvage; y compris les changements climatiques; la dégradation et la destruction de l'habitat; la pêche réglementée, de même que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Compte tenu de l'état du saumon sauvage du Pacifique, le gouvernement du Canada adopte une approche hautement prudente pour gérer les opérations aquacoles d'élevage du saumon de l'Atlantique dans la région des îles Discovery.

Le gouvernement du Canada demeure déterminé à élaborer un plan responsable pour opérer la transition de l'élevage du saumon en parcs en filet dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique, en vue d'assurer la durabilité de l'aquaculture de prochaine génération au Canada.

« L'état du saumon sauvage du Pacifique est désastreux et nous devons faire tout notre possible pour garantir sa survie. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle était nécessaire. En adoptant une approche de précaution accrue dans la région des îles Discovery, le gouvernement du Canada contribuera à assurer le bien-être du saumon sauvage du Pacifique pour nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les stocks de saumon sauvage du Pacifique ont considérablement diminué. En ce qui concerne les stocks de saumon rouge dans le bassin versant du fleuve Fraser, le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC) a évalué 31 unités désignables et bon nombre d'entre elles sont dans un état que la Ministre juge profondément problématique. Plus précisément, 11 espèces sont en voie de disparition, 2 espèces menacées et 7 espèces sont jugées préoccupantes. Les autres stocks de saumon continuent de diminuer.

l'investissement le plus important et le plus transformateur réalisé par le dans le saumon sauvage du Pacifique. Cet investissement de 647 millions de dollars vise à endiguer les baisses historiques dévastatrices des principaux stocks. L'Initiative repose sur quatre piliers clés : Conservation et intendance



Mise en valeur du saumon



Transformation de la pêche



Intégration et collaboration

Les consultations sur les permis de salmoniculture dans les îles Discovery se sont déroulées du 22 juin 2022 au 23 décembre 2022. Ces vastes consultations comprenaient des réunions bilatérales et agrégées avec l'industrie et les Premières Nations, convoquées par la Ministre et le Ministère, ainsi que des échanges de courriels, de lettres et d'information.

En juillet 2022, le MPO a publié un « cadre de discussion » qui fournissait une vision et des objectifs provisoires pour le plan de transition des parcs en filet. À compter d'août 2022, des consultations ont été lancées pour faire participer les Premières Nations, l'industrie et les principaux intervenants pour élaborer un plan, qui devrait être finalisé plus tard en 2023. Il fournira une vision pour continuer à offrir des possibilités économiques aux collectivités qui dépendent de la salmoniculture.

De nombreuses Premières Nations situées le long du fleuve Fraser n'ont pas eu accès au saumon sauvage dont elles avaient besoin pour répondre à leurs besoins en matière de pêche pratiquée à des fins ASR.

Le rapport du juge Cohen a noté que, particulièrement dans les îles Discovery, les saumoneaux migrent par des passages étroits où ils sont mis en contact direct avec les exploitations salmonicoles, ce qui augmente le risque de transmission de maladies entre les poissons d'élevage et les poissons sauvages ( Rapport de la Commission Cohen, volume 3, page 22) .

. Le juge Cohen a conclu que les dommages potentiels causés par les exploitations salmonicoles des îles Discovery au saumon rouge du fleuve Fraser étaient graves ou irréversibles ( Rapport de la Commission Cohen, volume 3, page 92 ).

). La Ministre a également annoncé sa décision de renouveler le permis de Saltstream Engineering, un petit producteur de saumon quinnat indigène.

