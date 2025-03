OTTAWA, ON, le 6 mars 2025 /CNW/ - La côte ouest du Canada abrite l'une des espèces marines les plus emblématiques et les plus reconnaissables, l'épaulard résident du Sud. Cette espèce fait face à des menaces imminentes pour son rétablissement et sa survie, auxquelles doivent remédier tous les ordres de gouvernement en travaillant ensemble. Les trois principales menaces qui pèsent sur l'espèce sont les perturbations physiques et acoustiques telles que le bruit sous-marin, la disponibilité réduite de leurs proies, et les contaminants environnementaux.

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour contrer les menaces qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud, et ce, en consultation et en partenariat avec les communautés autochtones et les intervenants. Cela comprend les fermetures de zones de pêche, les zones refuges provisoires, les zones de limitation de vitesse, l'augmentation des distances d'approche pour les navires, la mise en valeur du saumon quinnat de la rivière Chilliwack, la surveillance scientifique, les initiatives de prévention de la pollution, la sensibilisation et l'éducation, ainsi que les activités de conformité et d'application de la loi.

Nous continuerons de prendre les mesures nécessaires et responsables pour renforcer la protection de cette espèce.

Aujourd'hui, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, l'honorable Diane Lebouthillier, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Steven Guilbeault, ont proposé des mesures supplémentaires, s'appuyant sur les mesures existantes, pour contrer les menaces pesant sur l'épaulard résident du Sud.

Le gouvernement du Canada propose ce qui suit :

augmenter la distance d'approche des navires pour les épaulards résidents du Sud

interdire progressivement le rejet par les navires des eaux de lavage de leurs systèmes d'épuration dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud

ajuster, au besoin, les fermetures de la pêche au saumon pour 2025 et /ou 2026 dans les zones clés où les épaulards résidents du Sud cherchent à s'alimenter

/ou 2026 dans les zones clés où les épaulards résidents du Sud cherchent à s'alimenter déterminer les objectifs provisoires en matière de bruit sous-marin dans l'habitat essentiel des épaulards résidents du Sud, qui serviront de points de repère pour mesurer les changements du niveau de bruit au fil du temps, et guider les efforts visant à réduire le bruit sous-marin

Comme prochaine étape, le gouvernement du Canada consultera les Premières Nations, les conseils de gestion des ressources fauniques, les intervenants et d'autres parties susceptibles d'être touchées, en vue d'obtenir leur point de vue sur la portée et la mise en œuvre des mesures proposées. Ces discussions aideront à cerner les éventuelles répercussions sur les collectivités et les intervenants, et à explorer des moyens de les atténuer, dans la mesure du possible.

Les épaulards résidents du Sud ont une longue durée de vie et se reproduisent lentement. Leur rétablissement est un objectif à long terme qui nécessite des efforts soutenus (potentiellement des décennies) et une surveillance. En tant qu'espèce protégée en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada, le gouvernement du Canada continuera de promouvoir les activités qui contribuent à la survie et au rétablissement de l'épaulard résident du Sud.

Citations

« Le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger les espèces en péril, y compris l'emblématique épaulard résident du Sud, qui fait face à des menaces imminentes pour sa survie et son rétablissement. Le gouvernement du Canada a déjà mis en place diverses mesures pour protéger l'épaulard résident du Sud, mais il reste encore beaucoup à faire. En travaillant en étroite collaboration avec les Premières Nations et les intervenants, nous nous appuierons sur les mesures que nous avons prises jusqu'à présent, pour garantir un avenir sain à cette espèce bien-aimée. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« L'épaulard résident du Sud revêt une importance symbolique et culturelle considérable pour de nombreuses personnes, en particulier en Colombie-Britannique, et pour de nombreux peuples autochtones de ce pays. L'ours polaire, le caribou et l'épaulard sont des créatures impressionnantes qui nous rendent fiers d'être Canadiens. De nombreux Britanno-Colombiens suivent la vie de ces baleines au fil des ans et ressentent un profond sentiment de connexion personnelle et d'investissement dans leur bien-être. J'ai toujours été et je resterai un ardent défenseur des mesures visant à protéger cette espèce pour les générations à venir. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'épaulard résident du Sud est une espèce emblématique et d'importance culturelle au Canada. Il convient de noter qu'il n'en reste que 73 au Canada et que la mise en œuvre de ces mesures s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à enrayer et à inverser le déclin de sa population.

Les aires protégées de Parcs Canada jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde et la restauration des écosystèmes tout en soutenant le rétablissement des espèces en péril. Les mesures que nous prenons aujourd'hui s'appuient sur une série de mesures et d'investissements effectués depuis 2018 pour mieux protéger, préserver et restaurer nos écosystèmes marins, afin que les espèces en voie de disparition comme l'épaulard résident du Sud puissent survivre et prospérer. »

L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, et ministre responsable de Parcs Canada

« Une des principales priorités du gouvernement est de limiter les effets de la circulation maritime sur les épaulards résidents du Sud, tout en garantissant la sécurité et l'efficacité du transport des marchandises et des personnes. Nous prenons des mesures concrètes pour préserver ces espèces, stimuler la croissance économique et protéger notre milieu marin pour les générations futures. »

L'honorable Anita Anand, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Faits en bref

Depuis 2018, le gouvernement du Canada a fait d'importants investissements pour soutenir les efforts de rétablissement et atténuer les répercussions des principales menaces, qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud et d'autres baleines en péril, tout en favorisant une croissance économique nationale durable grâce à l'expansion du commerce dans les eaux qu'ils habitent.

a fait d'importants investissements pour soutenir les efforts de rétablissement et atténuer les répercussions des principales menaces, qui pèsent sur l'épaulard résident du Sud et d'autres baleines en péril, tout en favorisant une croissance économique nationale durable grâce à l'expansion du commerce dans les eaux qu'ils habitent. Le 29 novembre 2024, la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, ont annoncé qu'ils étaient d'avis que l'épaulard résident du Sud fait face à des menaces imminentes pour sa survie et son rétablissement, et ils ont identifié trois menaces clés pour la population, que sont les perturbations physiques et acoustiques, la réduction de la disponibilité des proies, et les contaminants environnementaux.

L'espèce est inscrite sur la liste des espèces en voie de disparition en vertu de la Loi sur les espèces en péril du Canada depuis 2003 et , en date du 1er juillet 2024, il ne restait que 73 individus.

du depuis , en date du 1er juillet 2024, il ne restait que 73 individus. L'aire de répartition de l'épaulard résident du Sud couvre les eaux gérées par Parcs Canada dans la réserve de parc national des Îles-Gulf et la réserve de parc national Pacific Rim .

