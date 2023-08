SURREY, BC, le 2 août 2023 /CNW/ - Comme la nature revêt beaucoup d'importance aux yeux des Canadiens, le gouvernement du Canada a à cœur de protéger les espaces naturels du pays. Bien que menacée par les changements climatiques, la nature constitue néanmoins une précieuse alliée dans la lutte que nous menons contre ce phénomène. Grâce à leur capacité de capter et de séquestrer du carbone, les arbres jouent un rôle vital. Ils peuvent également réduire le risque de feux de forêt et d'inondations tout en contribuant à restaurer des milieux frappés par des désastres d'ordre climatique. Pour optimiser ces effets bénéfiques, le gouvernement continue à déployer des efforts pour s'acquitter de son engagement de planter deux milliards d'arbres.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui que le Canada a soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres depuis le lancement du programme en 2021 - ce qui lui permet de dépasser son objectif de planter environ 90 millions d'arbres dans les deux premières années du programme et d'être en bonne position pour remplir son engagement de planter deux milliards d'arbres en dix ans. Lors d'un événement aujourd'hui à Surrey (Colombie-Britannique), à l'appui du projet de restauration des forêts des parcs de la Ville de Surrey, le ministre Wilkinson a planté un arbre avec la mairesse de la ville, Brenda Locke. Le ministre a également annoncé 16 nouvelles ententes de contribution totalisant 100 millions de dollars, qui financeront la plantation de 56 millions d'arbres additionnels dans les prochaines années.

Les Canadiens continuent de combattre des feux de forêt ravageurs à l'origine de la perte d'habitat et de biodiversité au pays. Pour cette raison, le ministre Wilkinson a indiqué que quatre des nouvelles ententes annoncées aujourd'hui, qui sont soutenues par des fonds fédéraux de 63,9 millions de dollars, permettront la plantation de 35 millions d'arbres qui aideront précisément à restaurer des forêts qui ont été dévastées par des incendies et à réhabiliter des terres de réserve qui ont été détruites par des feux de forêt antérieurs.

Le volet Financement pour les Autochtones du programme 2 milliards d'arbres a également été lancé aujourd'hui. Parmi les 179 projets de plantation et de renforcement des capacités financés à ce jour par le programme, un projet sur cinq était dirigé par des Autochtones. Le gouvernement continuera de soutenir des projets autochtones en faisant appel à cette méthode de prestation des programmes fondée sur les distinctions, qui a été conçue en collaboration avec des groupes, organisations et gouvernements autochtones et reconnaît pleinement la diversité des cultures et priorités autochtones.

Les provinces et les territoires sont des participants clés du programme en leur qualité de gestionnaires d'importantes terres publiques; leurs ambitions et leur collaboration contribuent pour beaucoup au succès du programme jusqu'à maintenant. Le Canada a signé des ententes de principe et de contribution avec sept provinces et territoires qui nous aident déjà à nous rapprocher de nos objectifs de plantation. Dans l'avenir, le ministre Wilkinson continuera de collaborer avec ces partenaires pour accélérer les progrès accomplis sous le volet provincial et territorial du programme.

Pour planter deux milliards d'arbres, il faut bien planifier et cultiver les semis en pépinières, collaborer avec différents ordres de gouvernements, des organisations non gouvernementales et des groupes autochtones et agir judicieusement à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'étape des semences jusqu'à celle de la plantation. Le gouvernement du Canada continuera de travailler de concert avec les bénéficiaires pour exécuter ce programme dans l'intérêt de toute la population canadienne.

Le programme 2 milliards d'arbres contribue à améliorer la qualité de l'air, à rafraîchir nos quartiers pendant l'été, à créer des emplois et à combattre les changements climatiques tout en protégeant la nature. Il s'emploie activement à aider les organisations participantes à planter deux milliards d'arbres en dix ans, d'un océan à l'autre.

« La plantation de deux milliards d'arbres en dix ans est un élément clé du plan qu'entend exécuter le Canada pour lutter contre les changements climatiques, préserver notre biodiversité et restaurer de précieux habitats. En deux ans à peine, le programme a soutenu la plantation de plus de 110 millions d'arbres d'un océan à l'autre. Ces arbres purifient l'air que nous respirons, rendent nos espaces urbains plus agréables, créent des habitats pour la faune et, en séquestrant du carbone, nous aident à nous adapter à l'évolution du climat tout en en atténuant les impacts. Chaque arbre planté contribue à bâtir un pays plus sain et plus durable. Nos progrès et les nouveaux accords annoncés aujourd'hui représentent de grands pas dans la bonne direction. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada

« Nous savons que la nature est l'une de nos meilleures armes contre les changements climatiques. Notre gouvernement est en bonne voie de planter deux milliards d'arbres, ce qui contribuera grandement à la restauration d'habitats fauniques, à la lutte contre les changements climatiques et à la qualité de vie dans nos villes. Cette nouvelle série de projets de plantation d'arbres annoncée en Colombie-Britannique est un autre bon pas vers l'atteinte de cet objectif. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Nous sommes reconnaissants pour l'aide financière octroyée par le programme 2 milliards d'arbres, qui améliorera la vitalité de notre forêt urbaine et nous aidera à concrétiser notre vision d'une ville prospère, verte et inclusive. Les 35 000 arbres que nous plantons dans les parcs de Surrey amélioreront la biodiversité et la qualité de l'air, en plus d'atténuer les impacts des changements climatiques. »

Brenda Locke

Mairesse de Surrey

Depuis 2021, le programme 2 milliards d'arbres a soutenu 179 projets de plantation d'arbres et de renforcement des capacités, d'un bout à l'autre du pays. Parmi ces projets, 90 % ont planté plus de deux types d'arbres et un sur cinq était dirigé par des Autochtones. Plus de 220 espèces différentes ont été plantées dans plus de 2 900 sites au Canada.

La plantation de deux milliards d'arbres en dix ans est une opération qui mobilise l'ensemble de l'État et de la société. Les arbres plantés grâce au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes et la collaboration avec les provinces et territoires pour planter des millions de nouveaux jeunes arbres dans le cadre du Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone font partie de cette opération.

Le nombre de plantations fluctuera annuellement en raison de facteurs comme le cycle de vie des espèces plantées, l'état du sol, les phénomènes météorologiques violents (sécheresse, feux de forêt, etc.), le temps mis par les bénéficiaires du programme pour produire leurs rapports et les variations climatiques saisonnières. De ce fait, le gouvernement révisera sa manière de rendre compte des progrès du programme et, dans un autre bilan périodique qui sera publié dans les mois à venir, il indiquera le nombre total d'arbres que des bénéficiaires se sont engagés à planter.

À l'occasion de la COP15 , le 12 décembre 2022, le ministre Wilkinson a annoncé que le projet de restauration des forêts des parcs de la Ville de Surrey allait recevoir plus de 207 000 $ du programme 2 milliards d'arbres pour planter 35 000 arbres entre 2022 et 2025. Le projet a pour but de remplacer des zones peuplées d'herbes passives et d'espèces envahissantes par un mélange d'arbres indigènes variés.

