HALIFAX, NS, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Doté du plus long littoral au monde, le Canada est bien placé pour participer au marché mondial de l'éolien marin, d'une valeur de mille milliards de dollars, qui créera des emplois durables et contribuera à stimuler notre économie tout en fournissant des sources d'énergie sûres pour le marché intérieur. C'est pourquoi le Canada, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador prennent ensemble des mesures pour assurer la prospérité du secteur de l'énergie marine.

C'est dans ce contexte que l'honorable Jonathan Wilkinson a annoncé aujourd'hui l'adhésion du Canada à l'Alliance mondiale pour l'éolien en mer (Global Offshore Wind Alliance ou GOWA), organisme qui vise à mobiliser les différentes économies et à tirer parti des accords internationaux pour accélérer l'adoption de l'éolien marin. La Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador y ont également adhéré à titre de gouvernements infranationaux, et l'annonce d'aujourd'hui démontre une ambition et une volonté collectives de faire progresser l'éolien marin comme source d'énergie propre et fiable au Canada.

Grâce à la GOWA, le Canada aura accès à l'expertise internationale et à celle de l'industrie, ce qui contribuera à renforcer les fondements de notre secteur de l'éolien marin et complétera les gains notables déjà réalisés pour développer cette industrie au Canada, notamment :

L'adoption du projet de loi C-49 modifiant la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada -- Terre-Neuve-et- Labrador et la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada -- Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (appelées aussi lois de mise en œuvre), qui a créé le cadre législatif régissant les énergies renouvelables marines, appelée aussi énergies renouvelables extracôtières, dans la région de l'Atlantique. De plus, l'adoption de ce projet de loi a élargi le mandat des organismes de réglementation des ressources pétrolières extracôtières gérées conjointement pour y englober les énergies renouvelables extracôtières.

et la (appelées aussi lois de mise en œuvre), qui a créé le régissant les énergies renouvelables marines, appelée aussi énergies renouvelables extracôtières, dans la région de l'Atlantique. De plus, l'adoption de ce projet de loi a élargi le mandat des organismes de réglementation des ressources pétrolières extracôtières gérées conjointement pour y englober les énergies renouvelables extracôtières. L'entrée en vigueur du Règlement sur l'énergie renouvelable extracôtière au Canada , qui impose des exigences de sécurité et de protection de l'environnement aux promoteurs de projets, servira de socle aux futurs règlements pris en vertu des lois de mise en œuvre;

au , qui impose des exigences de sécurité et de protection de l'environnement aux promoteurs de projets, servira de socle aux futurs règlements pris en vertu des lois de mise en œuvre; Les évaluations régionales de l'énergie éolienne extracôtière au Canada atlantique, qui étudient les effets possibles des projets, proposent des mesures d'atténuation et aideront le Canada à décider de la suite des choses en ce qui concerne l'exploitation possible des zones extracôtières de l'Atlantique.

de l'énergie éolienne extracôtière au atlantique, qui étudient les effets possibles des projets, proposent des mesures d'atténuation et aideront le à décider de la suite des choses en ce qui concerne l'exploitation possible des zones extracôtières de l'Atlantique. Des investissements dans des mesures de soutien et des activités scientifiques visant à mieux délimiter les secteurs les plus propices à de futurs projets et à réduire les risques pour les promoteurs, par exemple : les Subventions aux collectivités autochtones et côtières pour l'énergie éolienne extracôtière et l'Étude sur l'intégration et la transmission de l'énergie éolienne extracôtière dans le Canada Atlantique.

Tout en nous employant à favoriser ici l'édification d'une industrie de l'éolien en mer forte et durable, nous nous réjouissons de faire partie de cette communauté économique internationale.

Citations

« En devenant membre de l'Alliance mondiale pour l'éolien en mer et en adoptant le projet de loi C-49, le Canada se prépare à saisir l'occasion formidable que représente l'éolien marin pour les gens de l'Atlantique. Ces démarches consolideront notre économie nationale, permettront la création de milliers d'emplois chez nous et attireront des milliards de dollars d'investissements. L'annonce d'aujourd'hui fait progresser encore davantage le Canada vers son but de devenir un fournisseur mondial de choix dans le secteur de l'énergie et notamment dans le secteur de l'énergie propre. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'éolien marin et l'hydrogène vert changent la donne pour la Nouvelle-Écosse. Ils nous aideront et nos partenaires à l'international à lutter contre les changements climatiques, à développer notre économie verte et à procurer des avantages divers à des générations de Néo-Écossais. L'adhésion à l'Alliance mondiale pour l'éolien en mer n'est qu'une des mesures que nous prenons pour soutenir le secteur et faire de la Nouvelle-Écosse un acteur de premier plan dans le marché mondial de l'énergie propre. »

L'honorable Trevor Boudreau

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« Faire partie de l'effectif international de la GOWA représente un jalon important, qui vient renforcer la volonté de Terre-Neuve-et-Labrador de stimuler la croissance de l'industrie de l'éolien marin. Grâce à son fort potentiel de production d'énergie renouvelable, conjugué à sa main-d'œuvre qualifiée et à sa riche histoire dans le secteur du développement énergétique, Terre-Neuve-et-Labrador est particulièrement bien placée pour jouer un rôle central dans la transition mondiale vers une énergie verte et durable. À l'heure où nous poursuivons notre dialogue avec les différents acteurs, cette adhésion ouvre des débouchés économiques et renforce notre rôle moteur dans la transformation énergétique propre au Canada et ailleurs. »

L'honorable Dr Andrew Furey

Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador

« L'éolien marin est au cœur d'un avenir énergétique plus propre et plus sûr, et il est impératif que nous collaborions à l'échelle planétaire pour promouvoir des pratiques exemplaires dans le domaine et pour trouver des solutions qui nous permettront de saisir les occasions et de relever les défis que présente ce secteur. Je suis ravi d'accueillir nos nouveaux partenaires, et je me réjouis à l'idée de travailler avec nos homologues canadiens et les membres de la GOWA dans le but d'accélérer le déploiement de l'éolien marin, de renforcer l'action climatique et d'accroître les investissements dans l'énergie propre. »

L'honorable Lars Aagaard

Ministre du Climat, de l'Énergie et des Services d'utilité publique du Danemark

« Il est essentiel d'accroître la capacité de production d'énergie éolienne marine, non seulement pour stimuler l'action climatique à l'échelle mondiale, mais aussi pour renforcer la sécurité énergétique et créer des emplois de qualité qui tireront parti du savoir-faire existant dans le secteur de l'énergie. Doté de vastes littoraux et d'un grand potentiel industriel, le Canada est bien placé pour être un acteur clé du marché mondial de l'éolien marin, et son adhésion à la GOWA viendra consolider son rôle moteur dans la croissance du secteur tant au pays qu'à l'étranger. »

Francesco La Camera

Directeur général, IRENA

Quelques faits

La GOWA a été lancée officiellement à l'occasion de la COP27 sur le climat, en novembre 2022, quand un important groupe de pays a convenu de donner un grand coup d'accélérateur à l'éolien marin.

sur le climat, en novembre 2022, quand un important groupe de pays a convenu de donner un grand coup d'accélérateur à l'éolien marin. La GOWA entend donner une impulsion à l'adoption de l'éolien en mer à l'échelle mondiale par la mobilisation politique et la création d'une communauté de pratique mondiale.

Son but est de promouvoir la production d'énergie éolienne en mer à grande échelle, au profit des régions, des pays et de secteurs névralgiques comme l'industrie et les transports, et ce, en misant sur une utilisation responsable et durable de l'océan et en veillant à préserver la biodiversité marine et à nouer un dialogue avec les populations locales.

La GOWA compte actuellement plus de 27 membres (gouvernements, entreprises privées, organismes intergouvernementaux et organismes non gouvernementaux).

Elle s'est fixé deux objectifs : 1º arriver à une capacité totale installée de 380 gigawatts (GW) d'énergie éolienne marine à l'échelle mondiale d'ici 2030 en augmentant annuellement la production de 35 GW en moyenne dans les années 2020 et 2º augmenter la capacité d'au moins 70 GW par an à partir de 2030.

Liens pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Joanna Sivasankaran, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]