Le gouvernement du Canada accueille les visiteurs à la cérémonie du salut au soleil lors de la fête du Canada au lieu historique national de Signal Hill

Aujourd'hui, Joanne Thompson, députée de St. John's-Est, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a, à nouveau, accueilli les visiteurs à la cérémonie annuelle du salut au soleil à l'occasion de la fête du Canada au lieu historique national de Signal Hill. Cette importante tradition locale, qui en est à sa 40 e édition, permet aux visiteurs d'admirer le premier lever de soleil au pays et donne le coup d'envoi aux nombreux événements festifs tenus dans les collectivités de tout le pays lors de la fête du Canada.

Les participants ont également souligné le Jour du Souvenir à Terre-Neuve-et-Labrador en rendant hommage au sacrifice héroïque des soldats du Newfoundland Regiment lors de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale. Parmi les quelque 800 soldats du régiment qui sont partis au combat en ce jour fatidique, seuls 68 ont pu répondre à l'appel le lendemain matin.

Les lieux historiques nationaux de Parcs Canada racontent les récits de notre pays et offrent aux Canadiens l'occasion de se rapprocher de notre histoire diversifiée et d'en apprendre davantage à son sujet. Le gouvernement du Canada offre l'entrée gratuite aux lieux de Parcs Canada le 1er juillet. De plus, l'entrée dans tous les lieux de Parcs Canada est gratuite pour les jeunes de 17 ans et moins tous les jours de l'année.

Pour que la fête du Canada et l'été soient mémorables, Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leur voyage à l'avance afin de profiter au maximum de leur expérience dans les lieux de l'Agence. Les visiteurs sont priés de planifier leur voyage en consultant le site Web avant de partir, de respecter les conseils des experts de la santé publique et de suivre l'ensemble des panneaux de signalisation et des consignes des employés de Parcs Canada. Le site Web de Parcs Canada fournit des renseignements détaillés sur ce qui attend les visiteurs, sur la façon de se préparer à une visite et sur les services offerts.

« J'invite tous les Canadiens et les visiteurs du monde entier à découvrir ce que le Canada a de mieux à offrir en visitant nos parcs nationaux et nos lieux historiques nationaux à l'occasion de la fête du Canada. La meilleure façon de célébrer, c'est de passer la journée à profiter de la nature et de découvrir l'histoire riche et variée de notre pays. En ce début de saison estivale, j'encourage tous les Canadiens à sortir et à explorer des endroits comme le lieu historique national de Signal Hill, afin de suivre les traces de l'histoire et de profiter des bienfaits du plein air sur la santé physique et mentale. Bonne fête du Canada! »

Joanne Thompson,

Députée de St. John's-Est

Les faits en bref

Ce sont les Jaycees de St. John's qui ont célébré pour la première fois dans les années 1980 la cérémonie du salut au soleil au lieu historique national de Signal Hill à l'occasion de la fête du Canada .

qui ont célébré pour la première fois dans les années 1980 la cérémonie du salut au soleil au lieu historique national de Signal Hill à l'occasion de la fête du . Le parc national Terra-Nova et les lieux historiques nationaux de l'Est de Terre-Neuve accueillent les visiteurs le jour de la fête du Canada en leur offrant l'entrée gratuite.

et les lieux historiques nationaux de l'Est de Terre-Neuve accueillent les visiteurs le jour de la fête du en leur offrant l'entrée gratuite. Vous cherchez le meilleur laissez-passer pour la nature, l'histoire et l'aventure? La carte d'entrée Découverte de Parcs Canada offre un accès illimité pendant une année complète à plus de 80 destinations au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et chez les détaillants partenaires partout au pays.

