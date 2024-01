GATINEAU, QC, le 25 janv. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue d'améliorer les passages dans la région de la capitale nationale et de réaliser des progrès en ce qui concerne l'engagement qu'il a pris de remplacer le pont Alexandra.

Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) continue de progresser dans la planification de la conception d'un nouveau passage pour remplacer le pont Alexandra.

SPAC s'est associé à l' Institut royal d'architecture du Canada (IRAC) pour fournir des conseils professionnels tout au long de l'élaboration des solutions de conception et pour veiller à ce que la conception du nouveau pont réponde aux normes de conception les plus élevées possibles et prenne en compte les considérations importantes communiquées par les Canadiens.

Suite à une demande d'expression d'intérêt, l'IRAC a constitué un comité d'examen indépendant composé d'experts de plusieurs disciplines. Ces disciplines comprennent, entre autres, la culture et les valeurs autochtones, la préservation du patrimoine, l'architecture, l'ingénierie et l'urbanisme. Le comité examinera les options de conception créées par le conseiller technique et fournira des conseils d'expert sur les aspects critiques du projet, y compris des recommandations en ce qui a trait au concept privilégié.

Le public pourra participer au processus de conception au moyen de consultations qui devraient débuter à la fin du printemps ou au début de l'été 2024. Les résultats et les commentaires reçus dans le cadre des activités de consultation publique seront également communiqués au comité d'examen indépendant, qui en tiendra compte. De plus, les communautés autochtones locales seront consultées tout au long du processus de conception.

La Commission de la capitale nationale (CCN) examinera la proposition conceptuelle recommandée en vertu de son autorité réglementaire d'approbation fédérale.

« Le pont Alexandra est un lieu historique national de la région de la capitale nationale qui relie les communautés vivant de part et d'autre de la rivière des Outaouais. Le comité d'examen indépendant s'assurera que la nouvelle conception crée un pont plus fiable et plus durable, qui met également en valeur le cadre unique du pont existant, qui respecte l'intégrité des paysages culturels de la capitale nationale et qui reflète les valeurs et l'identité canadiennes. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement

« En tant que principal planificateur fédéral de la région de la capitale nationale, la CCN travaille en collaboration avec les intervenants afin d'améliorer le caractère naturel et culturel de la région de la capitale nationale. Nous nous réjouissons de la contribution du comité d'examen indépendant, qui aidera à orienter les éléments de conception du projet de remplacement du pont Alexandra. Il s'agit d'une occasion unique de reconcevoir un lien vital entre Ottawa et Gatineau. »

Tobi Nussbaum

Premier dirigeant, Commission de la capitale nationale

« L'IRAC est fier de défendre les enjeux importants de la société par l'entremise d'une architecture responsable. L'IRAC a pour mission de créer un monde meilleur pour tous en donnant à la communauté architecturale du Canada les moyens d'agir. Par son travail, l'IRAC a la vision d'une communauté architecturale forte qui est appréciée et en mesure de créer le changement. En partenariat avec SPAC, l'IRAC a fait appel à un comité d'examen indépendant, dirigé par des conseillers professionnels désignés, pour examiner les aspects techniques et recommander un concept préféré qui sera ensuite soumis à l'examen du conseil d'administration de la CCN. »

Institut royal d'architecture du Canada

Les faits en bref

Le pont Alexandra a plus de 120 ans et approche de la fin de sa durée de vie utile. Les travaux de réhabilitation passés et présents n'ont pas amélioré l'état général de la structure et malgré tous ces travaux, le pont continue de se détériorer, ce qui continuera de nécessiter des fermetures de plus en plus fréquentes pour effectuer les travaux de réhabilitation et de réparation nécessaires.

Pour améliorer la circulation entre l' Ontario et le Québec dans la région de la capitale nationale, le gouvernement du Canada a exigé le remplacement du pont Alexandra dans son budget de 2019, ce qui a été réitéré dans la lettre de mandat de 2021.

En juin 2021, le conseil d'administration de la CCN a approuvé les principes de planification et de conception pour le remplacement du pont Alexandra. Les principes donnent des lignes directrices dans les domaines de la planification, de la protection du patrimoine, de l'aménagement urbain et de la durabilité.

Comme annoncé précédemment, un conseiller technique continuera d'aider SPAC et la CCN à coordonner et à mener à bien un certain nombre d'études économiques, patrimoniales et environnementales ainsi qu'à élaborer les plans conceptuels du nouveau pont.

Pendant que le projet de remplacement du pont se poursuit, SPAC effectue des travaux de réparation pour que le pont Alexandra demeure en service et sécuritaire pour les usagers. Les travaux ont commencé à l'automne 2023 et le pont est actuellement fermé à la circulation automobile. Les travaux devraient être terminés à l'été 2025.

