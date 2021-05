OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 26 mai 2021 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, publie aujourd'hui la déclaration suivante :

« Services aux Autochtones Canada (SAC) remercie le Bureau du vérificateur général du Canada pour son rapport sur les ressources en santé pour les collectivités autochtones, qui porte précisément sur la pandémie du COVID-19, publié le 26 mai.

Tout au long de la pandémie, les communautés des Premières Nations, inuites et métisses ont fait preuve d'un leadership, d'une force et d'une résilience incroyables dans leurs réponses à cette menace mondiale pour la santé publique. Pour les soutenir, et ce, depuis le début de la pandémie de COVID-19, nous avons travaillé fort pour fournir aux communautés et aux organisations autochtones le soutien nécessaire pour se protéger contre le virus et en gérer les répercussions.

Notre priorité absolue était et demeure la santé, la sécurité et le bien-être des personnes, des familles et des communautés des Premières Nations, inuites et métisses.

Nous accueillons favorablement les deux recommandations formulées dans le rapport. Nous sommes heureux que le rapport du vérificateur général souligne que SAC a tiré parti de ses solides partenariats avec des partenaires des Premières Nations, inuits et métis pour agir et s'adapter rapidement aux défis émergents de cette pandémie sans précédent. Comme il est indiqué dans le rapport, le Ministère a élargi l'accès à ses stocks d'équipement de protection individuelle (EPI) afin de combler les lacunes critiques dans la fourniture d'EPI dans un contexte de pénurie mondiale. Le rapport note également que SAC a mis à la disposition des communautés autochtones des infirmières et des ambulanciers paramédicaux contractuels et a également simplifié le processus d'embauche d'infirmières supplémentaires, tout en reconnaissant la demande importante de ressources humaines en santé, qui sont rares.

Bien que le rapport soit axé sur les opérations directes en matière d'EPI et de ressources humaines en santé, le Ministère a fourni du soutien de nombreuses autres façons. Nous avons fourni un financement important aux organisations des Premières Nations, inuites, métisses et des Autochtones vivant en milieu urbain pour mobiliser leurs propres équipes d'intervention en cas de pandémie, des fournitures d'EPI et de nombreuses autres mesures de santé publique et des mesures sociales plus vastes afin d'atténuer la COVID-19. Le Ministère a aussi pris des mesures immédiates pour éviter l'interruption des services essentiels dans les communautés éloignées et isolées en concluant un contrat pour la prestation de services aériens spécialisés pour transporter des infirmières de partout au Canada vers les communautés éloignées et isolées. SAC a également établi de nouveaux contrats d'infirmières et d'ambulanciers paramédicaux qui ont permis d'accroître la main-d'œuvre contractuelle de SAC de 177 travailleurs de la santé, qui sont disponibles pour fournir un soutien d'appoint à la COVID, principalement aux communautés éloignées, isolées et semi-isolées des Premières Nations.

Bien que notre engagement à fournir une aide en temps opportun n'ait pas fléchi tout au long de cette période difficile, nous avons tiré des leçons qui éclaireront les efforts d'intervention continus du Ministère et nous permettront de mieux nous préparer en cas de pandémie future.

Le pays a été confronté à la nécessité d'investir dans les ressources humaines dans le domaine de la santé. SAC continuera de collaborer avec les partenaires et les communautés autochtones pour remédier aux pénuries, notamment en travaillant à trouver la bonne combinaison de ressources professionnelles de la santé pour répondre aux besoins des diverses communautés. Les équipes de santé dirigées par des Autochtones sont essentielles, comme l'ont démontré les équipes d'intervention en cas de pandémie des Premières Nations, entre autres. Pour continuer de relever les défis uniques auxquels font face les communautés autochtones après la pandémie, le budget de 2021 a investi 354 millions de dollars sur cinq ans afin d'accroître le nombre d'infirmières et d'autres professionnels de la santé dans les communautés éloignées et isolées des communautés des Premières Nations.

De plus, SAC s'est engagé à identifier et à maintenir des quantités optimales d'EPI dans la réserve du Ministère pour répondre aux besoins des communautés des Premières Nations, mais aussi à travailler avec les provinces, les partenaires territoriaux et fédéraux pour déterminer les quantités idéales d'EPI nécessaires pour protéger tous les Autochtones, peu importe où ils vivent au Canada.

SAC accorde de l'importance aux recommandations importantes formulées dans le rapport, et nous sommes déterminés à poursuivre cet important travail, en partenariat avec nos partenaires autochtones. »

